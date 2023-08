Ragnarok: conheça personagens e elenco da série da Netflix

O nome da série faz referência ao fim do mundo da mitologia nórdica, causado pela batalha dos deuses contra seus inimigos. Além do termo, outras referências permeiam o enredo da série e seus integrantes. Para saber os principais nomes dos shows e seus atores, o TechTudo organizou uma lista com os principais personagens que você precisa conhecer em Ragnarok.

David Stakston é Magne Seier

O protagonista vive com sua família em uma cidade interiorana chamada Edda, região onde seu pai morreu em circunstâncias misteriosas. Um outro evento trágico em sua vida revela algo inimaginável: Magne é na verdade a reencarnação do deus do trovão Thor. Sua descoberta o coloca em conflitos incomuns com outras reencarnações de divindades nórdicas.

Jonas Strand Gravli é Laurits

O meio-irmão de Magne é uma pessoa carismática, mas tem algumas desavenças com ele. Assim como o protagonista, Laurits também descobre ser uma reencarnação divina; neste caso, de Loki, o deus da mentira e irmão de Thor na mitologia nórdica.

Henriette Steenstrup é Turid Seier

A mãe dos irmãos Magne e Laurits se muda para Edda com os filhos após a morte de seu ex-marido. Turid aceita trabalhar na empresa administrada pela família Jutul, um grupo poderoso na região e que desperta a raiva de Magne. Porém, a ligação de Turid com os Jutul pode ser mais íntima que o filho imagina. Henriette Steenstrup esteve na série da Netflix Lilyhammer.

Herman Tømmeraas é Fjor Jutul

Fjor é filho do casal Jan e Vidar Jutul, donos de uma empresa que leva o sobrenome da família, e irmão de Saxa. O rapaz demonstra um comportamento frio e indiferente com os demais habitantes. Seu maior rival em Edda é Magne. Os dois disputam o amor da jovem Gry, integrante do grupo de amigos de Magne. Seu sobrenome é uma referência aos Jotuns, gigantes nórdicos inimigos dos deuses.

Theresa Frostad Eggesbø é Saxa Jutul

A herdeira da família Jutul é uma jovem estilosa que, à primeira vista, parece ter um comportamento fútil. Porém, Saxa é tão ambiciosa e calculista quanto o irmão Fjor. Seu ponto de mudança na série é quando a moça fica mais íntima de Magne, o maior rival do irmão. Eggesbø está presente no filme The Comet.

Synnøve Macody Lund é Ran Jutu

Esposa de Vidar e mãe de Fjor e Saxa, Ran é a diretora da Edda High School, principal escola da cidade. A matriarca é igualmente ambiciosa e cruel assim como o marido e os filhos. Também considera o protagonista Magne como um obstáculo aos seus objetivos. A atriz Synnøve Macody Lund esteve no elenco de Jogos Mortais X.

Gísli Örn Garðarsson é Vidar Jutul

O patriarca da família Jutul é um homem influente que impõe controle a toda cidade de Edda. Tal atitude provoca a desavença de muitos habitantes da cidade. Quando se trata de conseguir o que quer, passa por cima de qualquer um. Apesar de suas desavenças com Magne, Vidar possui uma ligação suspeita com Turid, a mãe do protagonista. Garðarsson esteve no filme Vultures.

Emma Bones é Gry

A jovem é colega de Magne e Fjor. Os dois são apaixonados pela jovem, mas foi Fjor quem conquistou o coração da moça. No entanto, quando Gry descobre segredos da família do namorado, sua vida corre perigo. Emma Bones esteve no elenco da série Heimebane.

Ylva Bjørkaas Thedin é Isolde

A melhor amiga de Magne é uma ativista e youtuber que fica no caminho da família Jutul e seu império em Edda. Entre os principais trabalhos de Ylva Bjørkaas, está na série de TV Beforeigners.

Odd-Magnus Williamson é Erik

Erik é o pai da ativista Isolde e professor de História na Edda High School. Tem grande afeto por Magne, amigo de sua filha, mas vê no jovem certos problemas pessoas que precisam de ajuda. Odd-Magnus Williamson foi um dos protagonistas da série Pørni.

Tani Dibasey é Oscar

Oscar é filho do chefe de polícia de Edda. Melhor amigo de Fjor, o jovem foi responsável por divulgar nas redes sociais imagens que geram grandes repercussões na história. Dibasey é um dos integrantes da série de comédia PubertetsCamp.

Danu Sunth é Iman Reza

Iman é uma jovem que, assim como Magne, é inconformada com o poder dos Jutul na cidade de Edda. A aliança entre os dois aumenta quando a jovem descobre ser a reencarnação de Freya, uma deusa germânica presente nas lendas nórdicas. Outra série de TV que Danu Sunth participou foi Flus.

Bjørn Sundquist é Wotan Wagner

Wotan é um homem velho e misterioso que perambula pela cidade sentado numa cadeira de rodas e com um tapaolho. Ele chega a ajudar Magne em sua disputa contra Vidar Jutul. O que o protagonista não sabe é que ele é a reencarnação de Odin, o rei dos deuses.

