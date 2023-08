Os roteadores gamer são indicados para jogadores que buscam uma boa conexão de internet, segurança e estabilidade durante a hora da jogatina. Empresas como Tenda, Asus e TP-Link oferecem modelos que prometem alta performance por preços a partir de R$ 234 , como é o caso do Tenda AC6, que traz tecnologia dual-band e amplificadores de sinal. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Asus RT-AX82U é capaz de oferecer uma velocidade de até 5.400 Mb/s com os canais Wi-Fi 6 e 160 MHz por valores que partem de R$ 1.999. Outra opção é o TP-Link Archer AX11000, que suporta velocidades de até 10.756 Mb/s e design futurista por cerca de R$ 3.035. Confira cinco roteadores gamer para comprar no Brasil.

Roteador gamer: 5 modelos para melhorar a conexão na hora da jogatina — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O AC6, da Tenda, é uma opção dual-band voltada para quem busca instalação simples e prática. Sua interface de configuração é intuitiva e garante que qualquer usuário seja capaz de conectar o roteador. O periférico é um modelo Dual-Band e acompanha tecnologia Beamforming+, garantindo que seu sinal seja distribuído em 360º, chegando a dispositivos que estejam em cômodos ou andares diferentes. Sua CPU de 900MHz, da Broadcom, garante também um desempenho rápido e estável.

Além disso, ele acompanha uma porta WAN para conexão de internet, duas portas para conectar dispositivos de rede local e quatro antenas de alto ganho de 5dBi. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o AC8 da Tenda se destaca por sua estabilidade, facilidade na instalação e custo-benefício. As críticas são em relação à quantidade de rede suportada, que vai até 100 Mb/s. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 234.

2. TP-Link Deco X60 – a partir de R$ 872

O Deco X60, da TP-Link, é um roteador Wi-Fi 6 Mesh de até 2.402 Mb/s em 5 GHz e 574 Mb/s em 2,4 GHz. É possível criar uma rede unificada dentro do ambiente utilizando várias unidades do roteador que irão selecionar automaticamente a melhor conexão. O modelo conta com OFDMA e MU-MIMO com capacidade quádrupla para permitir a transmissão simultânea para mais dispositivos. Além disso, ele promete proporcionar uma latência ultrabaixa nos games.

Toda a configuração é feita pelo aplicativo da Deco e a segurança é pela criptografia WPA3 e o TP-Link HomeShield, que fornece recursos personalizados, incluindo Controle dos Pais, Antivírus e Qualidade de Serviço (QoS) para garantir uma experiência online mais segura. O modelo oferece uma fácil conexão e possui compatibilidade com a Alexa. No site da Amazon, usuários avaliaram o produto com nota 4,7 de 5. O produto é visto por cerca de R$ 872. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o roteador possui uma aprovação total de 88%.

O Archer GX90, da TP-Link, se destaca pelo alto desempenho. O item acompanha uma ficha técnica com configurações diferenciadas, como a rede tri-band, disponibiliza três redes ao mesmo tempo. Assim, o roteador da TP-Link oferece conexões em faixas de 4,8 GHz, exclusiva para dispositivos de imersão e jogos, e também nas tradicionais bandas de 2,4 GHz e 5 GHz. Na capacidade máxima, o modem chega a trabalhar com velocidades de até 4.800 Mb/s. Dessa vez, a estrutura oferece disposições diferentes, pois há uma porta LAN de 2,5 Gb/s, uma de 1 Gb/s e três LAN Gigabit.

O dispositivo também reserva espaço para entrada USB. Quanto à dispersão de sinal, ela é feita com a ajuda de oito antenas destacáveis e com tecnologias que variam entre Mesh, Beamforming e MU-MIMO. Além disso, é possível conectar o roteador via Bluetooth e configurá-lo em minutos com o aplicativo Tether. As avaliações conferem 4,6 estrelas ao roteador AX6600, com comentários majoritariamente positivos sobre o desempenho e a estabilidade do sinal. Por outro lado, o investimento foi considerado alto pela performance do item. Na Amazon, ele está disponível por R$ 1.739.

O RT-AX82U, da Asus, é um roteador dual-band que tem velocidade de até 5.400 Mb/s com os canais Wi-Fi 6 (802.11ax) e 160 MHz, sendo um modelo ideal para quem procura rodar games mais pesados. O item acompanha quatro portas LAN sendo que uma das portas é dedicada a jogos, o que prioriza os dispositivos conectados em games e uma USB 3,2.

Segundo as especificações da marca, este modelo vem equipado com uma função, que visa diminuir a latência em jogos mobile e que pode ser ativada por meio do aplicativo Asus Router, disponível para Android e iOS. O design do aparelho ainda traz uma iluminação RGB. No site da Amazon ele recebeu nota 4,6 de 5. O item pode ser obtido pela economia de R$ 1.999.

O Archer AX11000, da TP-Link, é o modelo mais caro da lista. Ele é um roteador de latência ultra-rápido. De acordo com a marca, o modelo é capaz de proporcionar um alto desempenho de rede para a experiência de jogo de seu usuário por ser equipado com o AX Wifi (Wi-Fi 6), o padrão de rede sem fio mais recente do mercado, além de transmitir dados a velocidades tri-band até 10.756 Mb/s. O roteador aumenta a velocidade ultra rápida do AX WiFi em até 1.148 Mb/s na banda de 2,4 GHz e 4.804 Mb/s em cada uma das duas bandas de 5 GHz, fornecendo, também, até 4x de capacidade do que o AC WiFi anterior.

O periférico também conta com tecnologia OFDMA e Gaming Accelerator, que quando combinadas, alteram a latência e a interferência da rede. O Archer AX11000 vem com uma CPU quad-core de 1.8GHz com três co-processadores Wi-Fi, 1 GB de RAM e 512 MB de Flash. Para adquiri-lo, é preciso investir cerca de R$ 3.035. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores destacam a alta velocidade do item e alta eficiência dele. No entanto, ressaltam o valor alto.

Com informações de Amazon, TechTudo e TP-Link

