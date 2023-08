Saudades de Red Dead Redemption? Veja 10 jogos de velho oeste para curtir

A série, no entanto é apenas um dos exemplares mais conhecidos deste gênero que está presente nos videogames há muito tempo. Pensando nisso, o TechTudo separou 10 títulos clássicos de Velho Oeste que ainda podem ser jogados atualmente para matar sua vontade de games de bangue-bangue em diferentes consoles.

Red Dead Redemption irá retornar com nova versão no PlayStation 4 e Nintendo Switch; relembre mais games de Velho Oeste — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 se passa antes do jogo original e coloca os jogadores no papel de Arthur Morgan, um bandido da gangue Van der Linde que precisa cuidar de seu bando e ajudá-lo a aumentar seu acampamento como uma grande família. Durante a aventura, os usuários têm a chance de enfrentar várias ameaças do Velho Oeste, como ladrões, animais selvagens e, claro, as autoridades.

O game impressionou por seu grande realismo. Para ter uma noção, os jogadores precisavam se preocupar com a aparência de seu personagem, se há sangue em suas roupas, testemunhas dos seus crimes, entre outros. O jogo também trouxe o modo Red Dead Online, inspirado por GTA Online, de GTA 5, que permite jogar com seus amigos.

Red Dead Redemption 2 expandiu a franquia da Rockstar Games para se tornar o game definitivo de Velho Oeste atualmente — Foto: Divulgação/Rockstar Games

2. Red Dead Revolver (2004 - PS4, PS2, Xbox)

Red Dead Revolver se diferencia dos outros dois jogos da franquia por não ter um mundo aberto. Ainda assim, as fases lineares em terceira pessoa criam uma experiência nos moldes de vários filmes de Velho Oeste, além de apresentarem as origens da saga Red Dead. O game traz uma história de vingança na qual o caçador de recompensas Red Harlow tenta eliminar os responsáveis pela morte de seus pais quando ele era criança.

Red Dead Revolver mostra as origens da série como um jogo focado em ação e linear, sem mundo aberto — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Call of Juarez Gunslinger foi desenvolvido pela Techland, mais conhecida atualmente por títulos como Dead Island e Dying Light. O enredo do FPS se desenvolve como uma história contada pelo próprio pistoleiro, o caçador de recompensas Silas Greaves. Ocasionalmente, o protagonista poderá aumentar, alterar ou inventar algumas partes dos acontecimentos, gerando uma experiência única entre os jogos de tiro. Apesar de sua simplicidade, o game pode ser considerado um dos mais criativos do gênero.

Call of Juarez: Gunslinger é um jogo de tiro curioso no qual a realidade pode mudar de repente de acordo com a história contada — Foto: Reprodução/Steam

Em Desperados 3, os jogadores controlam um grupo de pistoleiros com habilidades especiais diferentes, e precisam avançar por fases desafiadoras nas quais estão em menor número contra inimigos. Para vencê-los, é preciso usar estratégia para eliminar furtivamente ou neutralizar adversários sem alertar o resto do grupo. A história é uma prequel do primeiro game com eventos que se passam antes de Desperados: Wanted Dead or Alive.

Em Desperados 3 jogadores precisam usar estratégia e as habilidades especiais de cada personagem para sobreviver mesmo estando em menor número — Foto: Reprodução/THQ Nordic

5. Evil West (2022 - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC)

Evil West é um jogo de tiro em terceira pessoa com ação intensa desenvolvido pela Flying Wild Hog, estúdio conhecido pelas versões recentes de Shadow Warrior. Os usuários controlam um pistoleiro chamado Jesse Rentier, que trabalha para uma organização especializada em caçar forças do mal na fronteira dos Estados Unidos, o Instituto Rentier. Isso tudo se passa em um Velho Oeste repleto de monstros e vampiros.

Após um ataque ao Instituto, o caçador se torna a última linha de defesa, sendo necessário usar todo time de armas para se proteger, como pistolas, espingardas e até uma luva eletrificada. Além disso, o game inclui multiplayer cooperativo online para jogar com seus amigos.

Evil West é um jogo de ação extrema no qual um caçador enfrenta forças do mal em um Velho Oeste misturado com o sobrenatural — Foto: Reprodução/Steam

Em Wild Guns Reloaded, os jogadores ficam em primeiro plano enquanto atiram em inimigos no fundo, ora controlando a mira, ora controlando seu movimento para desviar de tiros. O game é um clássico do Super Nintendo que retornou aos consoles atuais, trazendo mais personagens e um cooperativo para até quatro pessoas. A versão Reloaded ainda conta com visuais remasterizados e áudios melhorados.

Wild Guns Reloaded é um game de ação e tiro no qual jogadores enfrentam várias ameaças com uma jogabilidade incomum em games — Foto: Divulgação/Natsume

Weird West é um jogo de ação e aventura em visão aérea, no qual os usuários visitam uma versão alternativa do Velho Oeste, mesclada com o sobrenatural. No papel de figuras misteriosas que transportam sua consciência para outras pessoas, será preciso seguir a história de cinco personagens diferentes deste faroeste, com decisões que se ramificam pela aventura. As batalhas trazem combates repletos de magias e tiroteios, sendo necessário estratégia para derrotar os diversos ladrões ou monstros.

O mundo de Weird West traz um Velho Oeste misturado com elementos sobrenaturais no qual o jogador acompanhará cinco histórias diferentes — Foto: Reprodução/Steam

8. Gun (2005 - PC, PS2, GC, Xbox, X360, PSP)

Em Gun, os usuários controlam o pistoleiro Colton White que está em busca de vingar seu pai, Ned White, após serem atacados. Porém, há uma reviravolta, já que Ned não era o pai biológico de Colton e isso o leva a outra jornada por suas origens. Além da história principal, os jogadores podem explorar o mundo a cavalo, caçar recompensas, buscar ouro, realizar entregas e muito mais. O game foi desenvolvido pela Activision e Neversoft Entertainment, mais conhecidas na época pela série Tony Hawk’s Pro Skater.

Gun é um clássico game de tiro no Velho Oeste criado pela Activision e Neversoft que trouxe um mundo aberto antes mesmo da série Red Dead — Foto: Reprodução/Steam

9. Sunset Riders (2020 - PS4, SW)

Sunset Riders e um game de ação lateral da Konami que era febre no Super Nintendo, Mega Drive e Fliperama. No jogo, os usuários podiam escolher entre quatro caubóis para andar por fases enquanto enfrentavam vários bandidos, perigos e chefes gananciosos. O game foi relançado para PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch, com gráficos melhores e suporte para até quatro pessoas em multiplayer, já nos consoles de 16 Bits só duas pessoas podiam jogar.

O clássico Sunset Riders dos anos 90 trazia um Velho Oeste animado e colorido que fazia sucesso no Super Nintendo, Mega Drive e Fliperamas — Foto: Divulgação/Konami

10. Gunman Clive HD Collection (2015 - PS4, SW, WiiU)

Gunman Clive HD Collection reúne os jogos Gunman Clive e Gunman Clive 2, lançados para celulares e Nintendo 3DS, com visuais remasterizados. O primeiro game é mais simples, focando mais em suas mecânicas de tiro, com alguns power-ups que permitem disparar em mais direções e passar as fases com maior facilidade. Já no segundo, os jogadores lidam com diversas situações para além do Velho Oeste, como lutar contra robôs e dinossauros.

Gunman Clive HD Collection traz dois jogos charmosos com um pistoleiro que enfrenta diversos perigos — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

