Seis dicas para se distrair menos com o celular durante o home office

Trabalhar em home office com o celular por perto pode ser uma tarefa árdua para quem tende a se distrair com facilidade. É comum que pessoas que fazem da casa o próprio escritório tenham mais dificuldade para gerir o próprio tempo e conter a vontade de dar uma espiadinha nas redes sociais, por exemplo. Felizmente, algumas ferramentas nativas do próprio celular podem contribuir para um home office com menos distrações e mais produtividade. É o caso do modo "Foco" e do gerenciamento de notificações.

Entre as dicas úteis para quem quer ser mais produtivo no trabalho remoto estão também deslogar-se das redes sociais e baixar aplicativos de foco. Nesta lista, o TechTudo reúne seis dicas essenciais para o celular não te atrapalhar tanto no home office. Confira nas linhas a seguir.

1. Deslogue das redes sociais

Você provavelmente não se lembra da última vez que saiu das suas redes sociais. É comum que as pessoas sigam conectadas o tempo todo, recebendo notificações mesmo quando os aplicativos não estão abertos.

Nesse sentido, deslogar-se dos apps que mais consomem a sua atenção pode ser excelente para que você não se distraia com tanta facilidade. Isso faz com que você não seja bombardeado com notificações que te distraem e evita o surgimento do "Fear of Missing Out" (ou "medo de perder algo", em tradução livre para o português"), sentimento que gera ansiedade.

Para se deslogar do Instagram, por exemplo, basta acessar o seu perfil e tocar nas três linhas horizontais no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione “Configurações e privacidade” e role a tela até encontrar a opção "Desconectar". Feito isso, o logout estará concluído.

2. Ative o modo foco

O modo foco é um recurso que bloqueia notificações de aplicativos por um período de tempo determinado pelo próprio usuário. É possível programar horários para que o sistema seja ativado automaticamente e configurar exceções à regra, permitindo que alarmes e ligações de pessoas específicas toquem, por exemplo. A função é útil para ajudar você a manter o foco, já que elimina distrações.

Para ativar essa ferramenta no Android, entre nas configurações do celular e toque em “Bem-estar digital”. A seção mostrará, em um gráfico, quais aplicativos mais chamam a sua atenção e quantas notificações eles te entregam por dia — dados que servem de parâmetro para saber quais apps bloquear. Em seguida, role a tela até encontrar a opção “Modo foco” ou “Modo sem distrações”.

No iPhone, o recurso recebeu o nome de “Foco”, e você pode personalizá-lo para focar na vida pessoal, no trabalho, ou ter melhor qualidade de sono. Para ativar a ferramenta, vá em “Ajustes”, selecione “Foco” e toque em algum tipo de Foco. Ao tocar sobre a opção escolhida você poderá selecionar quais apps serão ou não bloqueados.

3. Gerencie as notificações do celular

Às vezes, basta uma notificação surgir na tela para que toda atenção vá por água abaixo. Para evitar isso, é possível determinar quais aplicativos podem enviar alertas para você. Ao permitir notificações apenas dos apps mais essenciais para o seu trabalho, você tende a se concentrar melhor nas suas tarefas.

É possível desativar notificações de aplicativos no iPhone de forma fácil. Vá nos Ajustes do iPhone, selecione o aplicativo desejado na lista de apps, acesse a seção “Notificações” e, por fim, desative a chave “Permitir Notificações”. No Android o processo é igualmente simples. Abra as configurações e role a tela até ver a opção “Notificações”. Lá, toque em "Notificações do aplicativo" para escolher quais apps têm permissão para enviar alertas.

4. Defina limites de tempo para o uso de determinados apps

Estipular limites de tempo para o uso de aplicativos é outra tática que pode ser eficaz para minimizar as distrações durante o home office. Você pode definir um período de meia hora para utilizar o Instagram, por exemplo, para evitar perder muito tempo do seu expediente navegando pela rede social. Quando o limite for ultrapassado, o celular enviará um alerta.

Para configurar o recurso no sistema Android, abra as configurações, toque em “Bem-estar digital e controle da família” e role a tela para baixo até você encontrar a seção “Temporizador de aplicativos”. Ao tocar sobre ela, o sistema mostrará a lista completa dos apps instalados, divididos por categorias. Selecione o app desejado e defina um limite diário para usá-lo.

No iOS, acesse os Ajustes, vá até “Tempo de Uso” e ative o recurso. Então, toque em “Limites de Apps” e pressione o botão “Adicionar Limite”. Na nova tela, escolha uma ou mais categorias de aplicativos (redes sociais, por exemplo) e defina um limite de tempo para ela. A configuração será aplicada a todos os apps inclusos na categoria. Para restringir o uso de aplicativos específicos, toque no nome da categoria e selecione somente aqueles aos quais você deseja impor limitações.

5. Cancele as inscrições em e-mails inúteis

Cancelar a inscrição em newsletters desnecessárias é mais uma medida que pode ajudar a melhorar sua concentração no trabalho em casa. Além disso, o cancelamento permite que a sua caixa de entrada tenha mais espaço para o que realmente interessa. Sem mensagens inúteis, será mais fácil localizar e pesquisar os e-mais verdadeiramente relevantes.

Se o seu e-mail for do Gmail, basta abrir uma mensagem de um dos remetentes indesejados e rolar até o final do corpo do texto, onde geralmente há opções – em letras miúdas, vale ressaltar – como "Descadastrar" ou “Cancelar inscrição”. Caso não encontre essas alternativas, toque nos três pontinhos ao lado do nome do remetente e selecione "Bloquear [Remetente]".

7. Use aplicativos de foco

Aplicativos de foco como Freedom e Toggl são uma ótima saída para quem quer se concentrar no trabalho e minimizar distrações vindas de outros apps. Eles são fáceis de usar, fornecem informações sobre como você está gastando seu tempo e podem ajudá-lo a melhorar sua produtividade não só no trabalho, mas em quaisquer outras atividades que exijam concentração.

Um dos apps de foco mais famosos é o Forest. Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), ele ajuda você a se concentrar plantando uma árvore. Funciona assim: o usuário determina um período pelo qual quer permanecer focado e inicia uma sessão. O aplicativo, então, fará a árvore crescer durante o período estipulado. Se você sair do Forest para abrir outros apps, a planta morrerá. Por outro lado, se você conseguir se concentrar e deixar a árvore crescer, ganhará moedas. A ideia da experiência gamificada é incentivar o usuário a ser mais focado formando sua própria floresta.

