Seis dicas práticas para você nunca mais procrastinar no celular

Os celulares são uma fonte sem-fim de distrações e podem ser um dos principais inimigos de quem quer ser produtivo. É muito comum que as pessoas percam a concentração ao ouvir o som de notificações, por exemplo. Mais fácil ainda é abrir o smartphone apenas para checar um assunto específico e acabar gastando minutos preciosos rolando pelo feed das redes sociais. A boa notícia é que com dicas simples, como desativar as notificações, usar o "modo foco" e ocultar apps da tela inicial, é possível reduzir a procrastinação no celular. O TechTudo preparou uma lista com seis práticas que vão te ajudar a procrastinar menos e recuperar o foco nas atividades importantes. Confira a seguir.

Matéria reúne dicas práticas para não procrastinar mais no celular — Foto: Unsplash

1. Use a tela em escala cinza ou em preto e branco

Uma alternativa que pode ajudar você a procrastinar menos é mudar a tonalidade da tela do celular para escala de cinza ou preto e branco. A ideia é tornar o aparelho mais "chato" e menos atrativo, diminuindo a tentação de usá-lo como forma de distração.

Para ativar a função, entre nas configurações do celular e pesquise por “Acessibilidade”. A partir daí, o passo a passo pode variar conforme a marca do aparelho. Em celulares Samsung, por exemplo, você deve tocar em “Melhorias de Visibilidade”, “Correção de cor” e então ativar o modo “Escala de Cinza”.

Em iPhones (iOS), abra as configurações, vá em “Acessibilidade”, “Display” ou “Adaptações de tela” e depois em “Filtros de cor”. Ative-os e selecione a opção de “Escala de cinza” ou preto e branco, se houver.

2. Desative as notificações das redes sociais

As notificações de redes sociais servem como iscas para fisgar a sua atenção. É comum que, ao ouvir o barulho, o usuário pegue o telefone imediatamente, pausando coisas que estava fazendo para ver o que aconteceu. Para não ter mais essa distração, desative as notificações do Instagram, Facebook, TikTok e outras redes das quais você for usuário ativo.

O passo a passo é parecido no iOS e no Android. Vá em “Configurações” e depois em “Notificações” — nesta etapa, em alguns aparelhos com Android, será necessário tocar em “Notificações do aplicativo”. Em seguida, desative as notificações dos aplicativos que mais atrapalham sua produtividade.

Desativando notificações de apps de redes sociais no Android — Foto: Reprodução/Thawane Maria

3. Use os modos "Foco" ou "Não perturbar"

Usar o modo Não perturbar é outra dica para quem quer reduzir o uso do smartphone. A opção, disponível em celulares Android e iPhone, permitem silenciar ligações e notificações. Você pode ainda programar horários para que o sistema ative automaticamente e configurar exceções à regra, permitindo que alarmes e ligações de pessoas específicas toquem, por exemplo.

Para ativar a função em um celular com Android, puxe a tela para baixo para exibir as configurações rápidas e pressione o botão “Não perturbar”. Em seguida, toque em "Ativar". Se você tem um iPhone, vá nas configurações do aparelho, selecione “Foco” e depois “Não perturbe”.

Ativando modo "Não perturbar" no Android — Foto: Reprodução/Thawane Maria

O Android também tem um “Modo Foco” que bloqueia aplicativos e pausa notificações por um período, que pode ser determinado pelo usuário. Com o recurso, todos os apps do celular ficam em cinza na bandeja e tela inicial, impossibilitados de serem abertos — com exceção de funções básicas, como "Telefone" e "Relógio".

Enquanto ativo, o recurso contabiliza o tempo de concentração do usuário. Após sua desativação, é possível resgatar as notificações recebidas nesse meio tempo. Para usar o “Modo foco”, entre nas configurações do celular e toque em “Bem-estar digital”. Em seguida, role a tela até encontrar a opção “Modo foco” e, então, habilite-a.

4. Em caso mais extremo, deixe o celular em modo avião

Outra forma de tentar reduzir a procrastinação é deixar o celular no modo avião. Com o recurso ativo, você não poderá receber ligações ou mensagens SMS, e o Wi-Fi, os dados móveis e a conexão Bluetooth serão desligados. Assim, você será impossibilitado de usar qualquer aplicativo que precise de Internet.

Ativando o modo avião no Android — Foto: Reprodução/Thawane Maria

Para ativar o modo avião no Android, apenas desça a barra de notificação, toque no botão “Modo Offline” ou “Modo avião”. No iOS o passo a passo é o mesmo, com a diferença de que você abrirá o centro de controle do iPhone, em vez das configurações rápidas.

5. Oculte os aplicativos mais acessados

Ocultar os aplicativos mais acessados, além de ajudar a diminuir a procrastinação, pode reforçar a segurança do celular. Isso porque, caso alguém pegue o aparelho desbloqueado, terá mais dificuldade para acessar os seus contatos telefônicos ou entrar no app do banco, por exemplo.

Passo a passo para ocultar aplicativos no Android — Foto: Reprodução/Thawane Maria

A maior parte das marcas permitem que você oculte as aplicações de maneira nativa. Porém, caso queira adicionar mais segurança ao processo, você pode baixar ferramentas como o AppLock, que não só ocultam, como pedem uma senha para acessar os apps. Para fazer o procedimento de forma no Android, toque em "Configurações", "Tela inicial" e "Ocultar aplicativos na tela inicial". Então, busque pelo app desejado e selecione-o.

6. Aproveite os modos de bem-estar digital para monitorar o tempo de tela

Tanto o iOS quanto o Android possuem ferramentas próprias para controlar o uso excessivo dos aparelhos. No Android, basta buscar por "Bem-estar digital" nas configurações; no iOS, procure por “Tempo de tela”, dentro dos ajustes. Além de exibirem o seu tempo de tela total e por aplicativo, as ferramentas também permitem estabelecer um tempo limite de uso em qualquer app do seu celular.

Função de Bem-estar digital no Android — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Com informações de Timely e MUO.

