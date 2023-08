Seis motivos para você parar de olhar o celular ao acordar

Pegar o celular ao acordar é um hábito comum entre muitas pessoas. Mesmo antes de levantar da cama, elas checam as notícias do dia, verificam as redes sociais, conferem compromissos na agenda e respondem mensagens e e-mails recebidos. No entanto, apesar de corriqueira, essa prática pode ser bastante prejudicial. Com tanto estímulo logo pela manhã, o cérebro já começa o dia extenuado, o que ocasiona um aumento do nível de estresse e diminui a capacidade de concentração.

Além disso, existem outros efeitos colaterais relacionados ao hábito de olhar o telefone ao acordar, como a redução de produtividade. Na lista a seguir, o TechTudo reúne seis motivos para não checar o celular logo pela manhã. Continue a leitura e entenda por que esse hábito é danoso para a sua saúde e bem-estar.

1. Você pula estágios fundamentais do processo de acordar

O cérebro humano realiza um processo complexo ao adormecer e acordar. Durante o sono, as ondas cerebrais passam da frequência Delta, que se relaciona ao sono profundo e à regeneração da saúde, para a Theta, responsável pelos sonhos e pela imaginação. Ao acordar, o cérebro movimenta-se lentamente para a frequência Alpha, que ocorre quando não há mais sono, mas o corpo ainda está relaxado, e a mente ainda não precisa focar em nada.

Ao pegar no celular logo pela manhã, o cérebro é forçado a fazer uma transição brusca entre a frequência das ondas, pulando da Delta para a Beta, que é muito mais alta e responsável por uma atividade neural mais intensa. Sendo assim, estágios importantes são pulados, o que pode comprometer a produtividade e a capacidade de atenção durante todo o dia.

2. Você já começa o dia mais ansioso e de “cabeça cheia”

Ter acesso a uma grande quantidade de informações nas primeiras horas do dia pode fazer com que a pessoa se sinta ansiosa e sobrecarregada. Isso é especialmente possível ao ver tarefas que ficaram pendentes ou ao perceber a quantidade de coisas que precisam ser resolvidas no dia. Deparar-se com e-mails não respondidos, lembretes de compromissos que devem ser atendidos e notícias negativas em redes sociais, por exemplo, faz com que a rotina já comece estressante.

Por isso, o ideal é aproveitar as primeiras horas do dia para focar em atividades mais tranquilas e produtivas. Também é possível tirar um tempo para pensar sobre o que ficou pendente no dia anterior e organizar os afazeres do dia.

3. Você pode ter mais dificuldade para priorizar tarefas

Ter dificuldade de priorizar tarefas também pode ser um efeito colateral de usar o celular ao acordar. Afinal, os smartphones fornecem uma grande quantidade de estímulos e informações para os usuários, fazendo com que o cérebro fique muito agitado. Não por acaso é comum que as pessoas dediquem tempo demais a responder mensagens, por exemplo, e deixem de lado outras tarefas fundamentais, como tomar café da manhã com calma, fazer exercícios ou skin care.

Uma dica para evitar essa sobrecarga de estímulos é ativar o modo “Não perturbe” do celular, disponível em aparelhos Android e iPhone (iOS). O recurso permite que o alarme continue funcionando normalmente, mas notificações, chamadas e outros alertas são silenciados.

4. Você pode se deparar com alguma notícia ou notificação que vai estragar a sua manhã

É seguro dizer que ninguém gosta de receber notícias negativas. No entanto, ser exposto a informações ruins ou tristes logo pela manhã pode afetar o humor da pessoa o dia inteiro, fazendo com que ela se sinta desmotivada e pessimista.

Também é indicado evitar as redes sociais ao acordar. A exposição a essas plataformas pode afetar a autoestima da pessoa e fazer com que ela tenha uma impressão negativa da própria vida, especialmente ao se comparar com outros.

Sentimentos como esses podem ficar mais intensos pela manhã. Por isso, o ideal é manter um controle sobre o que vai ser consumido nesse período, focando em conteúdos mais leves, relaxantes e divertidos. É claro que portais de notícias e jornais não devem ser totalmente evitados. No entanto, é recomendado deixar para se informar quando o cérebro estiver mais ativo. Caso tenha notificações de portais ou de redes sociais ativadas, uma dica é manter o celular em modo avião até que esteja totalmente desperto e pronto para começar o dia.

5. Você “treina” o seu cérebro a buscar dopamina durante o restante do dia

Estudos indicam que o uso de smartphones libera uma pequena carga de dopamina no cérebro, fazendo com que o usuário se sinta recompensado e estimulado. Não por acaso, as pessoas estão cada vez mais dependentes e grudadas aos seus celulares. Além disso, jogos, aplicativos e redes sociais são projetados para aumentar esse sentimento. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa passa usando esses apps, mais o cérebro vai pedir essa dose fácil de dopamina.

Sendo assim, é importante evitar usar o celular logo pela manhã, impedindo que o cérebro associe o sentimento de felicidade ao aparelho e passe o resto do dia buscando por esse prazer. Dessa forma, será mais fácil focar em outras tarefas, como o estudo e o trabalho, sem sentir o impulso de pegar o smartphone a cada minuto.

6. Você não se conecta às pessoas ao seu lado

Apesar de os celulares serem uma janela para o mundo, permitindo que pessoas de diferentes países se conectem, muitas vezes esses dispositivos também acabam isolando os usuários de quem está ao seu redor. Com a atenção totalmente voltada para a tela, é comum perder a noção do tempo ao navegar pela Internet, criando uma "barreira" que dificulta a interação com outras pessoas.

Em vez de pegar o celular assim que acordar, aproveite esse tempo para se conectar com quem está ao seu lado. Crie uma rotina matinal com a sua família, seja praticando atividades juntos ou apenas sentando para conversar no café da manhã. Assim, além de criar hábitos mais saudáveis, será possível estreitar ainda mais os laços com quem está presente no seu dia a dia.

