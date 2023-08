Sete dicas essenciais para quem lê livros no iPhone ou iPad

Ler no iPhone ou iPad pode ser uma boa maneira de aproveitar seus livros favoritos, se você não tem um e-reader como o Kindle . Os dispositivos móveis da Apple têm uma série de configurações e recursos para melhorar a sua experiência de leitura. Além de ajustar o brilho da tela, é possível também configurar a fonte utilizada na leitura, escolhendo entre vários tipos e tamanhos diferentes. Há ainda a possibilidade de habilitar o modo escuro, para reduzir o cansaço visual em leituras noturnas, e o modo foco, que ajuda a minimizar distrações. Nesta matéria, o TechTudo explora sete dicas que podem aprimorar sua experiência de leitura no iPhone ou iPad. Confira a seguir.

Homem e mulher olhando para iPad — Foto: Divulgação/Apple

1. Ajuste a luz do ambiente

Ajustar a luz do ambiente é fundamental para evitar a fadiga ocular. Ao ler em um local com pouca luz, por exemplo, nossos olhos precisam trabalhar mais para se ajustar à falta de iluminação, o que pode cansá-los rapidamente e levar a problemas como dores de cabeça e visão embaçada. Por outro lado, ambientes com luz excessiva também podem causar desconforto nos olhos, já que a tela do dispositivo usado para leitura pode refletir a luz e causar incômodos.

Para evitar esses problemas, é recomendável ajustar o brilho da tela de acordo com a luz do ambiente. Se você estiver em um local com pouca luz, diminua o brilho do display para que seus olhos não tenham que trabalhar tanto. Já em ambientes com muita luz, aumente o brilho, para que os textos sejam exibidos com qualidade. Para fazer isso, abra os Ajustes do iPhone e selecione a opção "Tela e Brilho". Em seguida, ajuste o controle deslizante de brilho para alterar a intensidade da luz da tela.

Ajuste de brilho do iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

2. Ajuste o tipo e o tamanho da fonte

Ajustar a fonte de um livro no iPhone ou iPad é uma tarefa muito simples, mas que pode fazer toda a diferença na sua experiência de leitura. Com apenas alguns toques, você pode personalizar a aparência do texto e tornar a leitura mais agradável e confortável para os seus olhos.

No aplicativo do Kindle, por exemplo, basta tocar no ícone "Aa", localizado no canto superior direito da tela. Isso abrirá o menu de opções de fonte, onde você poderá escolher diversas configurações de fonte e tamanho. Além disso, você também pode ajustar a largura do texto, o espaçamento entre as linhas e a cor de fundo da página.

Ajustes de fonte no app do Kindle — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Ao escolher a fonte ideal, você pode tornar a leitura mais fácil, rápida e agradável. Por exemplo, se você tem dificuldade para ler textos com fontes muito pequenas ou muito finas, uma dica é optar por uma fonte mais grossa e com tamanho maior. Já se você prefere uma fonte mais elegante e sofisticada, pode escolher uma fonte serifada, como a Times New Roman.

3. Use marcadores

Se você gosta de marcar páginas em seus livros para poder retornar a passagens específicas, o aplicativo Livros da Apple conta com uma ferramenta que permite adicionar marcadores facilmente. Basta tocar no ícone de marcador no canto superior direito da tela para adicionar um marcador à página atual.

Marcadores do iPhone em destaque — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Além disso, você também pode adicionar notas e destaques para que, quando voltar a ler o livro, possa facilmente retomar de onde parou e se lembrar das partes mais importantes. Para acessar seus marcadores, toque no ícone de marcadores no canto superior esquerdo da tela. Lá, você pode ver todos os seus marcadores, notas e destaques.

4. Teste o modo paisagem

O modo paisagem é uma ótima maneira de desfrutar de uma leitura mais confortável e fácil em seu iPhone ou iPad. Além de permitir que você veja mais conteúdo na tela, ele também ajuda a reduzir a tensão ocular e o cansaço causado pela leitura prolongada em modo retrato. Para fazer isso, basta girar o dispositivo na horizontal e assim ativar o modo paisagem.

Livro no modo paisagem — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

5. Considere o modo escuro

Se você é um ávido leitor noturno, a utilização do modo escuro pode te ajudar a reduzir a fadiga ocular. A opção altera as cores da tela, deixando o fundo em preto e o texto em branco, o que pode tornar a leitura mais confortável para os olhos, especialmente em ambientes com pouca luz.

Ativando o modo escuro do iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Para ativar esse recurso, você pode seguir alguns passos simples. Primeiro, abra os “Ajustes” no seu dispositivo. Em seguida, localize e selecione a opção "Tela e Brilho". Lá, você verá a opção "Modo Escuro". Basta ativar essa modalidade e seu dispositivo estará pronto para uso no modo escuro.

6. Ative o modo foco

O modo foco é uma ferramenta extremamente útil para aqueles que desejam se concentrar mais na leitura e eliminar distrações. Quando ele está ativado, o leitor pode se dedicar completamente à narrativa da obra, sem ser interrompido por notificações ou outros aplicativos. Vale destacar que o modo foco pode ser personalizado de acordo com as preferências do usuário, permitindo que ele decida quais notificações e aplicativos são permitidos enquanto o recurso estiver ativado.

Para ativar o modo foco, é preciso acessar as configurações do dispositivo e selecionar a opção "Foco". Em seguida, deve-se ativar a opção "Não Perturbe" e selecionar o app Livros da Apple como o aplicativo permitido.

Ativando o modo foco no iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

7. Use o dicionário

O aplicativo Livros, da Apple, é uma ferramenta muito útil para quem gosta de ler, especialmente em língua estrangeira. Se você encontrar uma palavra que não conhece, pode contar com o recurso de pesquisa de significado do aplicativo, que permite a busca sem sair do livro. Ao abrir um dicionário em outra janela, por outro lado, você interrompe a leitura, prejudicando a compreensão do texto.

Para usar o recurso, basta selecionar a palavra que deseja buscar e escolher a opção "Pesquisar" no menu que aparecerá na tela. Em seguida, o aplicativo exibirá uma lista de definições e sinônimos para que você possa entender melhor o contexto em que a palavra foi usada. Dessa forma, você poderá expandir seu vocabulário e aprimorar suas habilidades de leitura enquanto mantém o foco na história que está lendo.

Opção "Pesquisar" em destaque no app Livros, da Apple — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Com informações de Make Use Of

