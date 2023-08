Sintonia: veja elenco e personagens da série brasileira da Netflix

A quarta temporada de Sintonia estreou no catálogo da Netflix na última terça-feira (25) e ocupa a primeira posição do Top 10 do streaming. Estrelada por Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros, a trama segue um trio de amigos que são forçados a seguir caminhos diferentes como o tráfico de drogas, o funk e a religião em uma comunidade de São Paulo. Criado e dirigido por KondZilla, o título nacional foi lançado em 2019 e já é considerado um dos grandes sucessos da plataforma.

Com oito novos episódios, a série tem produção da Gullane, enquanto a direção da sequência é de Johnny Araújo e o roteirista-chefe é Guilherme Quintella. Para saber quem são os personagens de destaque em Sintonia e seus respectivos intérpretes, confira a lista a seguir.

Em Sintonia (Netflix), Doni é um famoso MC de funk da cidade de São Paulo — Foto: Divulgação/Netflix

Jottapê como MC Doni

Desde muito jovem, o maior sonho de Doni era ser MC de funk. Com o passar dos anos, o jovem começou a deixar de lado o mercadinho da família para focar cada vez mais em sua carreira musical. Com composições autorais, logo ele é notado por grandes artistas do ramo. Determinado e com muita resiliência, Doni nunca esqueceu dos amigos, Nando e Rita, mesmo após atingir o estrelato do mundo do funk.

Bruna Mascarenhas como Rita

A única garota do trio de amigos, a jovem sempre foi uma adolescente descontraída e leve, apesar dos problemas familiares. Mas ao morar com a tia depois de um problema, ela começa a se aproximar cada vez mais da igreja. Após ser batizada, Rita começa a namorar Levi, filho do pastor da congregação que frequenta. E com o desenrolar das temporadas, ela se joga de cabeça nesse novo mundo religioso e decide até se candidatar para o cargo de vereadora da congregação.

Em Sintonia (Netflix), Rita é uma jovem companheira que se aproxima da igreja como refúgio de uma vida cheia de problemas — Foto: Divulgação/Netflix

Christian Malheiros como Nando

Para completar o trio de amigos e protagonistas, Nando é um rapaz que ama a esposa - sua companheira desde a adolescência - e também seu filho, um recém-nascido por quem ele é capaz de fazer tudo. No entanto, para conseguir dinheiro de forma rápida e suprir as necessidades da família, o jovem acaba se envolvendo com o mundo do narcotráfico da comunidade de Vila Áurea, em São Paulo. Com o desenrolar das temporadas, essa escolha acaba mostrando-se mais complicada e arriscada do que Nando esperava.

Em Sintonia (Netflix), Nando é pai de família, mas está envolvido com o mundo das drogas — Foto: Divulgação/Netflix

Julia Yamaguchi como Scheyla

A jovem Scheyla é a esposa dedicada de Nando e mãe do filho dele. Por conta da vida perigosa que o marido resolveu levar para sustentar a família, a personagem está constantemente aflita e preocupada com o que poderá acontecer caso a polícia ou mesmo os próprios traficantes da comunidade resolvam puni-lo. Após dar a luz ao seu segundo filho, o medo aumenta ainda mais.

Em Sintonia (Netflix), Scheyla é uma jovem que se preocupa com o futuro de sua família — Foto: Divulgação/Netflix

Gabriela Mag como Tally

Carismática, determinada e totalmente envolta pelo universo da fama e do dinheiro, Tally é uma jovem influencer que faz de tudo para manter seus seguidores e continuar em alta nas redes sociais. Na segunda temporada de Sintonia, ela se envolve com MC Doni e logo eles começam um relacionamento sério. Mas é na terceira season que a personagem é mais explorada no roteiro.

Em Sintonia (Netflix), Tally é uma influencer popular e também namorada de Doni — Foto: Divulgação/Netflix

Jefferson Silvério como Rivaldinho

Irmão gêmeo de Jaspion (Júlio Silvério), o jovem é um dos barbeiros mais populares da comunidade da Vila Áurea, em São Paulo. Cheio de vida e alegria, o rapaz é um dos amigos de Doni e uma das poucas pessoas que apoiam seu sonho de ser MC. Frequentador assíduo dos bailes funk, é na segunda temporada que Rivaldinho encara uma grande reviravolta.

Em Sintonia (Netflix), os gêmeos Jefferson e Júlio Silvério interpretam Rivaldinho e Jaspion, respectivamente — Foto: Divulgação/Netflix

MC M10 como Formiga

Cleyton, ou mais popularmente conhecido como Formiga, faz inicialmente parte do movimento do grupo de narcotráfico da comunidade ao lado de Nando, sendo seu fiel "escudeiro". Mas ao decidir sair da facção e deixar essa vida para trás, Rita começa a se aproximar do rapaz.

Em Sintonia (Netflix), Matheus Santos, ou melhor conhecido como MC M10, interpreta o personagem Formiga na série — Foto: Divulgação/Netflix

Danielle Olímpia como Cacau

A jovem, apesar de muito nova ainda, é trabalhadora e tenta com muito esforço juntar dinheiro. Na primeira temporada ela e Rita são melhores amigas e estão sempre juntas vendendo produtos falsificados em uma passarela do metrô de São Paulo. Porém, quando a polícia descobre o negócio ilegal das duas, uma perseguição ocorre dentro da estação e Cacau acaba presa, acusada de tráfico de drogas.

Na primeira temporada da série Sintonia (Netflix), Cacau e Rita são melhores amigas — Foto: Divulgação/Netflix

Com informações de IMDb, Netflix e Rotten Tomatoes

