Skincare em dia: 5 apps para manter rotina de cuidados com a pele

Manter uma rotina de skincare consistente é essencial para promover a saúde e a vitalidade da pele. Realizar uma rotina de cuidados pela manhã e à noite permite que a derme se recupere dos danos diários e maximize a absorção dos produtos. Para auxiliar o usuário nesse processo, existem aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) específicos para os cuidados com a pele. As ferramentas ajudam a personalizar a rotina com base no tipo de pele e nas preocupações individuais, sugerindo produtos específicos e até mesmo criando lembretes para que você não se esqueça dos horários e das etapas. A seguir, confira a lista com sugestões e veja qual app de skincare se adequa melhor às suas necessidades.

Confira 5 apps para ajudar a manter a rotina de skincare em dia — Foto: Divulgação/Freepik

📝Como atualizar aplicativos de serviço de streaming? Confira no Fórum do TechTudo

1. Rotina de Cuidados com a Pele

O aplicativo ajuda a planejar e organizar a rotina de cuidados com a pele, acompanhando a condição da pele, produtos utilizados e datas de validade. A ferramenta permite criar uma rotina personalizada, rastrear mudanças na pele e oferece lembretes na tela inicial. O app também avalia a adequação dos produtos com base nos relatórios da condição da pele do usuário, possibilitando a personalização da ordem de aplicação dos produtos.

O app Rotina de Cuidados com a Pele monitora as datas de validade, ajudando a evitar desperdícios. Oferece timers para produtos que requerem tempos de espera específicos e notifica para registrar a como a pele está todos os dias. O app está disponível apenas para Android e pode ser baixado na Google Play Store de forma gratuita.

O aplicativo Rotina de Cuidados com a Pele permite que usuário cadastre os produtos que tem em casa — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

2. Massagem Facial

O aplicativo oferece um programa de cuidados com a pele que combina yoga e exercícios faciais para deixar a pele mais saudável. Por meio de massagens faciais e exercícios específicos, é possível melhorar a elasticidade, reduzir inchaços e rugas, e desenvolver contornos mais definidos no rosto.

O aplicativo Massagem facial oferece instruções visuais e utiliza realidade aumentada para personalizar os programas de cuidados com base no tipo de pele e na presença e localização de rugas. O aplicativo é grátis, mas conta com assinatura premium por R$ 9,90 mensal e R$ 39,90 anual. Está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.

Aplicativo monta uma rotina de massagem facial baseada no tipo de pele do usuário — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

3. Skin Bliss: Beauty & Skincare

O aplicativo Skin Bliss usa inteligência artificial para personalizar uma rotina de cuidados faciais, recomendando produtos de beleza que atendam às necessidades da pele de acordo com as respostas do usuário à perguntas do app. Ao escanear códigos de barras ou listas de ingredientes, o Skin Bliss sugere produtos compatíveis.

O app também oferece análises detalhadas de ingredientes, informações sobre marcas éticas e comparação de produtos similares. Você pode criar listas de produtos, filtrar por preferências e acompanhar datas de validade. Além disso, o aplicativo oferece dicas e ensina sobre cuidados com a pele em diversos idiomas. O app é gratuito, mas também é possível pagar pela versão premium que desbloqueia funções extras por R$ 14,90 e o mais completo por R$ 79,90. Está disponível para Android e iOS.

O Skin Bliss define seu tipo de pele após um questionário e sugere produtos compatíveis — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

4. Charm: Skincare Routine 360

O aplicativo Charm é um assistente de cuidados com a pele que ajuda a personalizar o skincare com que atendam às necessidades do usuário. Ele oferece mais de 100 rotinas de beleza que, de acordo com os desenvolvedores, são usadas por celebridades e criadas por profissionais, além de mais de 50 tratamentos para rosto, cabelo e corpo.

O app envia dicas diárias de cuidados, truques de beleza e citações inspiradoras. Ele permite criar rotinas personalizadas e disponibiliza conselhos de especialistas no blog da Charm. Além disso, você pode explorar tratamentos, receber lembretes e organizar suas rotinas de forma fácil. Esse aplicativo está disponível apenas na App Store e conta com uma versão premium por R$ 20,90 ao mês ou R$ 82,90 ao ano.

O Charm tem rotinas para diversos tratamentos faciais, capilares e corporais — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

5. FeelinMySkin

Com esse app o usuário pode planejar rotinas matinais e noturnas para acompanhar mudanças na pele. O FeelinMySkin também permite o upload de fotos para que o usuário relacione as mudanças da pele e outras métricas de estilo de vida. Também há a opção de agendar as repetições do uso de diferentes produtos e controlar as datas de validade que estão próximas. O usuário também consegue organizar produtos em listas temáticas, como "Melhores produtos de limpeza" ou "Todos os hidratantes".

O app manda dicas sobre cuidados com a pele, ingredientes dos produtos e verifica listas de ingredientes para que você possa marcar os favoritos ou destacar os alergênicos. O FeelinMySkin é grátis, está disponível na App Store e na Play Store, contudo tem uma versão premium com preços que vão de R$ 18,90 até R$ 149,90 dependendo do plano escolhido.

Além do skincare, FeelinMySkin permite acompanhar a data de validade dos produtos — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Veja também: Como melhorar qualidade da foto online? Veja 3 opções gratuitas!