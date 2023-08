Smartwatch com NFC: veja 5 opções para pagar com aproximação

Smartwatch com NFC é um produto muito desejado por usuários que querem fazer pagamentos por aproximação com o relógio. Graças à tecnologia contactless, é possível concluir transações com cartões de débito ou crédito. Os dispositivos também permitem receber dinheiro em carteiras digitais como Google Pay e Samsung Pay . Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco smartwatches com NFC, fabricados por diferentes marcas. A seleção reúne desde modelos cujas cifras partem de R$ 890, como o Galaxy Watch 4 , até opções mais premium, como o Apple Watch 8 , que pode ser comprado por a partir de R$ 4.966. Confira a seguir.

1 de 6 Apple Watch SE é opção de smartwatch com NFC — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apple Watch SE é opção de smartwatch com NFC — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ticwatch E3

O Ticwatch E3 é um smartwatch com NFC barato, sendo ideal para amantes de esportes que não podem ou não desejam gastar muito. Além da tecnologia NFC, o relógio possui GPS, oxímetro (para medir o nível de oxigênio no sangue), sensor de batimento cardíaco e giroscópio, permitindo o rastreio da maioria dos exercícios físicos. O smartwatch vem com tela LCD de 1,3 polegada e resolução de 360 x 360 pixels.

2 de 6 Ticwatch E3 é uma opção de smartwatch com um preço reduzido e tecnologia NFC — Foto: Reprodução/Ticwatch Ticwatch E3 é uma opção de smartwatch com um preço reduzido e tecnologia NFC — Foto: Reprodução/Ticwatch

Equipado com processador Snapdragon Wear 4100, da Qualcomm, o Ticwatch E3 trabalha com 1 GB de memória RAM e tem 8 GB de armazenamento interno. A bateria do relógio é de 380 miliampere-hora (mAh), e seu sistema operacional é o WearOS. O peso do Ticwatch E3 sem a pulseira é de 32 gramas, e é possível encontrá-lo por cerca de R$ 1.098 no varejo online.

Samsung Galaxy Watch 4

O Galaxy Watch 4 é uma opção ainda mais completa que o Ticwatch E3, com um custo similar, para quem quer um smartwatch com NFC. O dispositivo da Samsung está disponível em duas versões, ambas com tela Super AMOLED: uma com 40 mm espessura e 1,2 polegada, e outra com 44 mm e 1,4 polegada. O wearable possui GPS e traz recursos de saúde como monitor de sono e de frequência cardíaca. Um diferencial interessante do Galaxy Watch 4 é sua capacidade de análise da composição corporal, por meio de bioimpedância.

3 de 6 Samsung Galaxy Watch 4 é uma alternativa interessante para acompanhar esportes — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy Watch 4 é uma alternativa interessante para acompanhar esportes — Foto: Divulgação/Samsung

O smartwatch vem com sistema operacional Wear OS e processador Exynos W920, que trabalha em conjunto com a memória RAM de 1,5 GB. A memória interna do relógio, por sua vez, é de 16 GB. A bateria é de 361 mAh para o tamanho maior e 247 mAh para o menor. O valor pode parecer baixo para um aparelho com tantos recursos, mas a fabricante garante que os modelos podem durar até 40 horas longe das tomadas com uma carga. É possível encontrar a versão com 40 mm por R$ 890, e a de 44 mm por R$ 1.006.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

O Galaxy Watch 5 Pro é uma boa pedida para quem quer um smartwatch com NFC de qualidade premium. Lançado em 2022, o modelo da Samsung traz como diferenciais a tela Super AMOLED de 1,4 polegada e resolução de 450 x 450 pixels e o design refinado, com revestimento de safira e construção em titânio, o que confere maior resistência ao aparelho. Além disso, o eletrônico possui certificação IP68, que garante proteção contra poeira e líquidos, e consegue resistir a mergulhos de até 5 metros de profundidade.

4 de 6 Samsung Galaxy Watch 5 Pro é uma opção premium com suporte à tecnologia NFC — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Samsung Galaxy Watch 5 Pro é uma opção premium com suporte à tecnologia NFC — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Watch 5 Pro vem com sistema operacional Wear OS, armazenamento interno de 16 GB e memória RAM de 1,5 GB. A bateria é de 590 mAh, dando maior autonomia ao usuário. O smartwatch vem com todos os recursos fitness de um modelo de sua categoria, como a capacidade de medir batimentos cardíacos e quantidade de gordura corporal. É possível encontrá-lo no varejo online a partir de R$ 1.437.

Para usuários de iPhone, é mais interessante investir em relógios inteligentes da Apple, pois isso permite aproveitar melhor o ecossistema da maçã. Com Apple Pay integrado, o Apple Watch SE é uma boa opção para quem procura smartwatches com NFC. O modelo traz alguns destaques dos Apple Watches, como o detector de batida de carro, que aciona os contatos e o serviço de emergência automaticamente se o usuário não responder, compartilhando sua localização de forma automática. O wearable também é capaz de detectar queda.

5 de 6 Apple Watch SE possui recursos de segurança como detecção de batida de carro — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch SE possui recursos de segurança como detecção de batida de carro — Foto: Reprodução/Apple

A tela do Apple Watch SE é do tipo Retina OLED LTPO, com resolução de 448 x 368 pixels. O smartwatch está disponível em duas versões, ambas com processador S8 e memória interna de 32 GB: 44 mm e 40mm. A Apple não divulga a medição de miliampere-hora da bateria, mas informa que o relógio pode aguentar em média 18 horas longe do carregador. O preço no varejo online é a partir de R$ 3.127.

Apple Watch 8

O Apple Watch 8 é muito parecido com o Apple Watch SE, mas com algumas inovações. O smartwatch possui os mesmos sensores, como medidor de temperatura, medição de frequência cardíaca e detector de batida de carro, além da capacidade de medir com precisão diversos exercícios físicos.

Assim como Watch SE, o Apple Watch 8 é capaz de acompanhar os ciclos menstruais femininos, mas com a adição de estimar quando foi a última ovulação — recurso muito útil para quem está planejando uma gravidez, por exemplo. Esse modelo também traz o Always On Display, que deixa a tela sempre ligada e permite que você veja as notificações mesmo com o aparelho bloqueado.

6 de 6 Apple Watch Series 8 é uma opção de smartwatch mais completa e premium — Foto: Reprodução/Apple Apple Watch Series 8 é uma opção de smartwatch mais completa e premium — Foto: Reprodução/Apple

Quanto à ficha técnica, o modelo da Apple vem equipado com watchOS, processador S8 SiP, memória interna de 32 GB e bateria com duração de até 18 horas. Além disso, pode ser usado até 50 metros abaixo d’água e também é resistente à poeira. A tela do smartwatch é OLED, e é possível comprar o aparelho com 41 mm (neste, a área de visualização da tela é de 904 mm², com resolução de 352 x 430 pixels) ou 45 mm (com visualização da tela de 1.143 mm² e resolução de 396 x 484 pixels). O Apple Watch 8 pode ser encontrado por a partir de R$ 4.966.

Com informações de Apple, MacRumors e CNET

