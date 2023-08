SSDs de 128 GB podem ser uma boa opção para usuários que procuram deixar o computador ou notebook mais rápido sem precisar investir muito. Este tipo de armazenamento é mais veloz que os HDs convencionais para fazer com que o sitema e programas iniciem mais rapidamente. Empresas como Adata, Patriot, Oscoo, Fanxiang e KingSpec oferecem opções por preços a partir de R$ 83 , como é o caso da Patriot P210, que possui uma leitura aleatória alinhada em 4K. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Adata XPG SX6000 Lite apresenta tecnologia NVMe e mais desempenho por valores que partem de R$ 174. Outra alternativa é o Fanxiang S101, que adota a interface SATA III 6Gb/s por cerca de R$ 649. Confira na lista seis modelos SSDs de 128 GB para comprar no Brasil.

SSD 128 GB: 6 modelos para deixar seu PC ou notebook mais veloz — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

1. Patriot P210 – a partir de R$ 83

O SSD Patriot P210 é uma solução de 2,5 polegadas com interface SATA, o que o torna compatível com um número maior de equipamentos e permite que seja uma alternativa mais versátil. As velocidades de leitura e gravação ficam em 500 e 400 MB/s respectivamente, números muito menores do que um SSD NVMe PCIe pode oferecer. Além disso, ele possui leitura aleatória alinhada em 4K de até 30K IOPs. O modelo oferece 128 GB de memória e pode ser visto por cerca de R$ 83.

De acordo com os usuários que adquiriram o SSD avaliaram que o P210 entrega um bom custo-benefício e facilidade na instalação, dando nota média 4,6 de 5 na Amazon. No entanto, um comprador recebeu o SSD de tamanho diferente do anunciado. Mesmo assim, o componente é muito mais ágil que um HD convencional.

Prós: custo baixo, fácil instalação, compatível com equipamentos mais antigos

custo baixo, fácil instalação, compatível com equipamentos mais antigos Contras: velocidade de leitura e gravação limitada

2. Patriot P300 – a partir de R$ 92

O Patriot P300 também se destaca por ser um modelo SSD NVMe, o que faz com que ele tenha um desempenho um pouco mais adequado considerando sua faixa de preço. O item oferece velocidade de leitura de 1.700 MB/s e velocidade de gravação de até 1.200 MB/s, o que pode ser interessante para quem manipula arquivos pesados ou mesmo para quem precisa de abrir um aplicativo que exige uma alta performance.

Assim, o SSD deve reduzir os tempos de carregamento de jogos em relação a games instalados em HDs, como afirma a fabricante. O componente conta com nota máxima de 74% dos consumidores da Amazon, que destacam os ganhos em desempenho e velocidade obtidos com o SSD. O P300 pode ser encomendado por R$ 92.

Prós: garantia, marca popular

garantia, marca popular Contras: requer compatibilidade, desempenho intermediário

3. Oscoo ON800 – a partir de R$ 131

A Oscoo ON800 é um modelo versátil. Ela possui uma capacidade de resposta ao iniciar, carregar e transferir dados excede em muito o desempenho dos HDs tradicionais, como explica a fabricante. Sua capacidade de 128 GB é completada com uma velocidade de leitura de 550MB/s, enquanto a de gravação alcança também 500MB/s.

Sua interface de conexão é SATA, o que deve permitir transmitir uma quantidade maior de informação, além de ser um modelo que promete ser útil na hora de salvar programas e documentos. A ON800 pode ser encomendada por R$ 131 e recebeu uma avaliação de 5 de 5 estrelas na Amazon com comentários destacando sua eficiência.

Prós: oferece alta performance

oferece alta performance Contras: não há

O KingSpec NX-2280-128GB é um modelo SSD M.2 NVMe recomendado para desktop, ultrabooks, notebooks e All-In-One. O item promete melhorar o desempenho da máquina e acelera o carregamento dos aplicativos devido à tecnologia KingSpec NAND Flash, fazendo com que o SSD interno tenha melhor estabilidade e confiabilidade, além de uma otimização de firmware. Sua velocidade é de até 3.400 MB/s de leitura sequencial, até 2.000 MB/s.

De acordo com as especificações, ele parte do protocolo NVMe e interface M.2 para uma transferência de dados mais eficiente. Na Amazon, o modelo de 128 GB pode ser encomendado por R$ 138. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, ele recebeu aprovação pela fácil instalação e pela agilidade.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: destacam que ele não possui uma boa resistência

5. Adata XPG SX6000 Lite – a partir de R$ 174

O XPG SX6000 Lite também oferece volume de armazenamento de 128 GB. De acordo com a marca, ele é uma excelente alternativa para gamers e para quem precisa de alta performance e que procuram trocar a SSD SATA por SSD PCIe. O modelo entrega velocidades apenas intermediárias, com 1.800 MB/s de leitura e apenas 900 MB/s de velocidade de gravação sequencial.

Além disso, o periférico acompanha uma memória ‎DDR SDRAM. A boa reputação da fabricante é um dos destaques que fazem o SX6000 Lite aparecer com mais de 88% de avaliações com cinco estrelas. O produto é comercializado por valores a partir de R$ 174.

Prós: custo baixo

custo baixo Contras: velocidade de gravação limitada

6. Fanxiang S101 – a partir de R$ 649

A Fanxiang S101 é o modelo mais caro da lista. De acordo com as especificações, ela adota a interface SATA III 6 Gb/s, a velocidade máxima de leitura de até 550 Mb/s e a velocidade máxima de gravação de até 450 Mb/s. Prometendo ser uma SSD de alto desempenho, ela acompanha uma unidade interna de estado sólido com características à prova de choque e anti-queda, além de silenciosa e baixo consumo de energia.

No entanto, seu destaque fica para resistência de alta e baixa temperatura, velocidade de inicialização mais rápida e velocidade de carregamento do programa. O modelo é compatível com Windows 10, 8.1, 8, 7, macOS 10.4 ou posterior, Linux 2.6.33 ou posterior. Assim como os outros SSD citados acima, ela acompanha uma memória de 128 GB. Interessados no produto irão precisar investir R$ 649 para adquiri-lo.

Prós: alto desempenho

alto desempenho Contras: preço elevado

