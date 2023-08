SSDs de 4 TB podem ser ideais para quem quer muito armazenamento em um disco que é mais rápido que os HDs convencionais. Empresas como Crucial , Samsung e Kingston oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.549 , como é o caso do Crucial CT4000X6SSD9, que é um modelo portátil com conexão USB-C e compatível com consoles, PC, notebooks e mais. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0BO possui velocidade de leitura de 560 MB/s e gravação de 530 MB/s e pode ser encomendado por R$ 1.582. Outra opção é o Kingston SKC3000D/4096G, que entrega velocidade de leitura sequencial de até 7000 MB/s por cerca de R$ 2.851. Veja a seguir seis SSDs de 4 TB para comprar no Brasil.

SSD 4 TB: 6 modelos com muito armazenamento para deixar seu PC mais veloz — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

o Crucial CT4000X6SSD9 é um SSD portátil com entrada USB-C e adaptação para USB-A. De acordo com a marca, ela é um dispositivo de armazenamento compatível com a maioria dos sistemas: PC, macOS, PS4, Xbox One, dispositivos Android e muito mais. O periférico possui velocidade de leitura e gravação de até 800 MB/s.

O periférico pesa 40g, o que pode ser interessante para quem procura uma SSD para transporte. Interessados precisam investir R$ 1.549 para adquiri-lo. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a velocidade e a fácil instalação. No entanto, compradores relatam que ele apresenta erros de armazenamento.

Prós: é uma SSD portátil e fácil instalação

é uma SSD portátil e fácil instalação Contras: apresenta erros de conexão

Prós: é uma SSD portátil e fácil instalação



O Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0BO é uma alternativa para os que querem fazer um upgrade no PC com um baixo orçamento. De acordo com a fabricante, este SSD possui velocidade de leitura de 560 MB/s e gravação de 530 MB/s. Além disso, ele aumenta a confiabilidade até 2.880 TBW usando um algoritmo ECC refinado para desempenho estável. O dispositivo é compatível em PCs e notebooks com sistemas operacionais Windows, macOS e Linux, como afirma a fabricante.

O modelo tem conexão via SATA, um tipo de interface usado para conectar unidades de armazenamento ou unidades ópticas à placa-mãe de um computador. O modelo de 4 TB está avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Segundo os compradores, o modelo conta com fácil instalação e boa velocidade de leitura. No entanto, alguns criticam a performance para gravação. O item pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.582.

Prós: por possui conexão via SATA, é compatível com a maioria dos computadores

por possui conexão via SATA, é compatível com a maioria dos computadores Contras: velocidade de leitura e gravação inferior

Prós: por possui conexão via SATA, é compatível com a maioria dos computadores



A Kingston é mais uma marca muito procurada quando o assunto é armazenamento. O modelo NV2 SNV2S/4000G possui um desempenho que entrega uma velocidade de leitura sequencial de até 3.500 MB/s e velocidade de gravação que pode chegar aos 2.800 MB/s, o que fica um pouco acima da média de concorrentes da mesma faixa de preço. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 1.899.

O SSD de 4 TB é mais uma solução muito bem avaliada, tendo recebido cinco estrelas de mais de 76% dos usuários, que destacam principalmente a capacidade maior do SSD, que deve garantir espaço de sobra até mesmo para quem procura salvar games ou trabalha com arquivos pesados no PC.

Prós: mais espaço de armazenamento

mais espaço de armazenamento Contras: velocidade de gravação limitada

Prós: mais espaço de armazenamento



4. Crucial P3 Plus ‎CT4000P3PSSD8 – a partir de R$ 2.182

A Crucial P3 Plus ‎CT4000P3PSSD8 promete muito espaço para seu sistema, arquivos e games, que com 4 TB de espaço tende a ser o suficiente para boa parte dos usuários que buscam um novo SSD. O modelo conta com boas avaliações na Amazon, com usuários destacando o bom desempenho e confiabilidade do componente. O modelo é visto por valores a partir de R$ 2.182.

Um dos pontos fortes do modelo é o seu desempenho, tendo velocidade de leitura sequencial de até 3.500 MB/s e velocidade de gravação que pode chegar aos 3.000 MB/s, oferecendo assim performance que deve superar HDs, SSDs SATA e mesmo boa parte dos SSDs NVMe de entrada. Atualmente, o periférico possui uma avaliação de 4,5 de 5 estrelas na Amazon. Os destaques vão para o alto desempenho e a fácil instalação. No entanto, pontuam que ele possui quedas de velocidades.

Prós: ótimo desempenho e 4 TB

ótimo desempenho e 4 TB Contras: quedas de velocidade

Prós: ótimo desempenho e 4 TB



A Kingston Fury SFYRD/4000G apresenta uma capacidade de 4 TB, assim como os outros modelos da lista. O modelo é indicado para gamers que precisam de desempenho superior e velocidade rápida. É compatível com notebooks e tem as dimensões de ‎8 x 2.2 x 0.33 cm e peso médio de 7 gramas. A interface é PCIE x 4 e a potência é de 4,1 Watts.

A velocidade de leitura é de 7.300 MB/s e a velocidade de gravação é de 7.000 MB/s. No site da Amazon recebeu nota 5 de 5 com muitos elogios ao desempenho do modelo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.705 para comprar o produto. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a velocidade e o tamanho da SSD.

Prós: velocidade de leitura e gravação

velocidade de leitura e gravação Contras: preço elevado

Prós: velocidade de leitura e gravação



O Kingston SKC3000D/4096G pode ser uma boa alternativa de SSD para quem precisa de mais espaço para seus arquivos e softwares com uma marca mais conhecida e versátil. O modelo entrega velocidade de leitura sequencial de até 7000 MB/s e velocidade de gravação que pode chegar aos 7000 MB/s, o que fica um pouco acima da média de concorrentes da mesma faixa de preço.

O SSD de 4 TB é mais uma solução muito bem avaliada, tendo recebido cinco estrelas de mais de 85% dos usuários, que destacam principalmente a capacidade maior do SSD, que deve garantir espaço de sobra até mesmo para quem joga ou trabalha com arquivos pesados no PC. No entanto, diversos usuários dizem que a velocidade de leitura e gravação varia muito. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 2.851 na Amazon.

Prós: instalação fácil

instalação fácil Contras: velocidade de gravação limitada

Prós: instalação fácil



