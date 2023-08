SSD 500 GB: 5 opções por a partir de R$ 179 para comprar em 2023

SSDs de 500 GB podem ser ideais para quem quer deixar o PC ou notebook mais veloz e com capacidade de guardar uma boa quantidade de dados. Este tipo de armazenamento é conhecido por ser mais rápido que os HDs convecionais e promete inicializar o sistema e programas de forma mais rápida. Empresas como PNY, Crucial , Kingston e Adata oferecem modelos por preços a partir de R$ 179 , como é o caso do PNY CS900, que conta com tecnologia SATA III e vida útil estimada em 2 milhões de horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Kingston NV1 oferece velocidade de leitura e escrita de 2.100 MB/s e 1.700 MB/s por cerca de R$ 262. Outra opção é o Adata Legend 850 Lite, que apresenta compatibilidade com PS5 e interface PCIe 4.0 por cerca de R$ 999. Veja a seguir cinco SSDs de 500 GB para comprar no Brasil.

SSD 500 GB: 5 opções por a partir de R$ 179 — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. PNY CS900 - a partir de R$ 179

O PNY CS900 possui classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon e conta com quase 23 mil avaliações de clientes, com 84% de notas máximas. O custo-benefício, velocidade e boa construção são os principais pontos positivos destacados sobre o modelo nos comentários. Alguns usuários relataram problemas para realizar a clonagem do disco anterior no SSD.

Prós: custo-benefício, velocidade e boa construção

custo-benefício, velocidade e boa construção Contras: alguns usuários relataram problemas para realizar a clonagem de dados

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO PNY CS900 500 GB R$ 179 IR À LOJA

Todas as ofertas de PNY CS900 500 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO PNY CS900 500 GB R$ 179 IR À LOJA

2. Crucial MX500 - a partir de R$ 220

O MX500 da Crucial é outro SSD SATA III voltado para usuários que buscam uma boa relação custo-benefício. Ele oferece velocidade de 560 MB/s de leitura e 510 MB/s em gravações. O MX500 também conta com a tecnologia Micron 3D NAND que promete baixo consumo de energia, funcionamento silencioso, sem superaquecimento, além de criptografia que atende aos padrões de segurança de diferentes empresas, entre elas a Microsoft, proteção dos dados contra queda de energia e leitura adaptativa para evitar a corrupção de arquivos. O modelo aparece por valores a partir de R$ 220.

De acordo com informações da ficha técnica, o SSD possui uma expectativa de vida de 1,8 milhão de horas e suporta a gravação de até 180 TB de dados, o equivalente a gravar 98 GB todos os dias por 5 anos. Com mais de 47,2 mil avaliações na Amazon, o Crucial MX500 é classificado com 4,8 estrelas e 84% de nota máxima dos clientes. O custo-benefício, velocidade, qualidade de construção e economia de energia são os seus principais atributos. No entanto, alguns usuários citaram problemas com o software de clonagem da Crucial.

Prós: custo-benefício, velocidade e economia de energia

custo-benefício, velocidade e economia de energia Contras: alguns usuários relataram problemas com o software de clonagem

Gostou do produto? Compre aqui 2,5" Crucial MX 500 R$ 220 IR À LOJA

Todas as ofertas de Crucial MX 500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 2,5" Crucial MX 500 R$ 220 IR À LOJA

3. Kingston NV1 - a partir de R$ 262

O Kingston NV1 é uma alternativa de SSD para notebooks ultrafinos e PCs compactos por conta do seu formato M.2. O modelo apresenta dimensões de 2,2 x 8mm x 2,1 cm e pesa 7g. Com velocidade de leitura e escrita de 2.100 MB/s e 1.700 MB/s, a diferença de desempenho deste SSD em um modelo que possui HD será ainda mais notável. O NV1 possui vida útil estimada em 1,5 milhão de horas e suporta até 120 TB de dados gravados. O modelo pode ser adquirido por valores que partem de R$ 262.

O NV1 conta com mais de 10 mil avaliações no site da Amazon, classificação de 4,8 estrelas e 91% de aprovação máxima dos clientes. A velocidade tanto de inicialização quanto para abertura de programas, custo-benefício e facilidade de instalação são os pontos mais destacados deste SSD.

Prós: velocidade e custo-benefício

velocidade e custo-benefício Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui ULTRAVELOZ Kingston NV1 500 GB R$ 263 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kingston NV1 500 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ULTRAVELOZ Kingston NV1 500 GB R$ 263 IR À LOJA

4. Kingston Fury Renegade - a partir de R$ 420

O Kingston Fury Renegade é uma opção de SSD M.2 para quem busca ainda mais velocidade em notebooks ou mesmo no PS5. O modelo possui 7.300 MB/s de velocidade de leitura e 7.000 MB/s em gravação para gerar alta responsividade em softwares, jogos e streamings sem exigir altas temperaturas devido a sua construção com dissipação térmica em alumínio. Outro aspecto em que o SSD se destaca é a durabilidade, com vida útil de 2 milhões de horas e suporte a até 500 TB de dados gravados, de acordo com a ficha técnica. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 420.

O Fury Renegade já foi avaliado por 215 compradores no site da Amazon e possui classificação de 4,8 estrelas, com 87% de avaliação máxima. A diferença de velocidade mesmo em comparação com outros SSDs e desempenho são os principais destaques do SSD, que também oferece boa relação custo-benefício para suas especificações. Como o modelo utiliza interface PCIe 4.0, é preciso que a placa-mãe do dispositivo seja PCIe 4.0 para aproveitar ao máximo o desempenho do Fury Renegade

Prós: velocidade e desempenho

velocidade e desempenho Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui PARA GAMERS Kingston Fury Renegade SFYRS/500G R$ 420 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kingston Fury Renegade SFYRS/500G × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA GAMERS Kingston Fury Renegade SFYRS/500G R$ 420 IR À LOJA

5. Adata Legend 850 Lite - a partir de R$ 999

O Adata Legend 850 Lite é outro SSD M2 que também é compatível com PS5. Compatível com as principais placas-mãe Intel e AMD, o modelo possui velocidade de leitura e escrita que podem chegar a 5.000 MB/s e 4.200 MB/s, respectivamente. Seu design também possui recurso de dissipação de calor para atender às necessidades dos usuários que gostam de levar suas máquinas ao extremo. O SSD possui vida útil estimada em 1,5 milhão de horas e capacidade de gravar até 450 TB de dados. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 999.

Com 65 avaliações de compradores, o Legend 850 Lite é classificado com 4,8 estrelas e 85% de nota máxima no site da Amazon. Os comentários destacam a velocidade e facilidade de instalação do SSD da Adata. No entanto, sua velocidade fica abaixo de outros modelos que também utilizam a interface PCIe 4.0, o que combinado com o seu valor elevado, pode não ser considerado uma boa relação custo-benefício.

Prós: facilidade de instalação e velocidade

facilidade de instalação e velocidade Contras: valor elevado

Gostou do produto? Compre aqui NVMe Adata Legend 850 Lite R$ 331 IR À LOJA

Todas as ofertas de Adata Legend 850 Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. NVMe Adata Legend 850 Lite R$ 331 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?