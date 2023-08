Starfield vem aí: 7 jogos do Xbox Game Pass para curtir antes do lançamento

Starfield está entre os lançamentos de games mais aguardados para 2023. Desenvolvido pela Bethesda , mesmo nome responsável por sucessos como The Elder Scrolls e Fallout, o jogo é o primeiro novo universo criado pela empresa após quase três décadas. Trata-se de um título de RPG de ficção científica e mundo aberto que contará com uma ambientação no espaço e a possibilidade de explorar a Via Láctea e diversos sistemas planetários, o que certamente assegurará centenas de horas de gameplay. Starfield será lançado no dia 6 de setembro para PC ( Steam ), Xbox Series X e Xbox Series S .

Enquanto o jogo não fica disponível nas lojas, você pode aproveitar a sua assinatura no Xbox Game Pass para se divertir com outros títulos que possuem temáticas ou estilos semelhantes ao do Starfield. Sabendo disso, o TechTudo reuniu uma lista de jogos no Xbox Game Pass para você curtir antes da chegada do aguardado título da Bethesda. Veja a seguir.

Confira jogos do Xbox Game Pass para você se divertir antes da chegada de Starfield — Foto: Reprodução/Steam

No Man’s Sky

No Man's Sky ficou conhecido inicialmente por ser uma enorme decepção em seu lançamento, no mês de agosto de 2016. O jogo da Hello Games prometia muito para os jogadores, com destaque para uma possibilidade incalculável de exploração pelo universo, mas a experiência entregue quando o título ficou disponível não chegou nem perto daquilo que todos esperavam. Entretanto, após algum tempo, a Hello Games ouviu as críticas, realizou atualizações cirúrgicas em seu projeto ambicioso e, de pouco em pouco, foi aproximando o jogo daquilo que todos esperavam que ele seria.

Hoje, No Man's Sky é uma ótima referência para outros jogos de exploração e sobrevivência no espaço. Por conta temática e ambientação, é inevitável a comparação com Starfield, em especial pelo título da Bethesda também prometer um número gigantesco de planetas para os jogadores explorarem. Certamente, No Man's Sky é um dos melhores jogos para você sentir um pouco o que Starfield irá oferecer quando for lançado oficialmente.

No Man's Sky é uma boa referência para jogos de exploração espacial, semelhante ao que veremos em Starfield — Foto: Divulgação/Hello Games

Hoje em dia, Anthem é conhecido como uma enorme decepção, mas não significa que o jogo não vale um pouco de seu tempo. Lançado em 2019 pela BioWare, Anthem é mais um exemplo de um game que prometia muito e que não conseguiu entregar tudo o que os jogadores desejavam. Em resumo, trata-se de um título de tiro em terceira pessoa com elementos de RPG e um mundo aberto contínuo. Sua temática envolve um planeta fictício protegido por heróis trajados por belas armaduras e que utilizam de armas e outros tipos de habilidades para o combate.

A primeira impressão de Anthem foi ótima, devido aos visuais espetaculares, mas logo apareceram alguns problemas, como uma história decepcionante, o grind excessivo e as missões sem muito brilho. Ao mesmo tempo, o jogo foi elogiado pela divertida gameplay durante o combate e o ótimo sistema de voo, além de seus excelentes gráficos. Infelizmente, já faz um tempo que o desenvolvimento de Anthem foi encerrado sem que seu potencial real fosse atingido. Ainda assim, é um jogo interessante de ficção científica para você conferir até a chegada de Starfield.

Anthem era um game com muito potencial, mas que não agradou aos jogadores — Foto: Divulgação/Electronic Arts

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved é um ótimo jogo de sobrevivência em mundo aberto. Lançado em 2017 pela Studio Wildcard, o game coloca o jogador na pele de um personagem que precisa caçar, colher e construir abrigos para sobreviver. Ao mesmo tempo, é necessário lidar com inimigos como dinossauros e as mais bizarras criaturas primitivas, além de outras criaturas com temáticas diferentes que foram adicionadas conforme mais e mais expansões foram lançadas.

É importante destacar que Ark: Survival Evolved é um jogo que exige paciência. Você precisa de tempo para se preparar, antes de aproveitar a exploração que o título oferece. Também há o detalhe de o game ser bastante difícil e punitivo, o que pode ser um pouco frustrante para aqueles que não conhecem o universo que estão se envolvendo. Ainda assim, Ark: Survival Evolved recompensará seu esforço com uma experiência bastante única.

Mesmo com alguns problemas de performance e dificuldade alta, Ark: Survival Evolved é um título muito excelente para você dar uma chance — Foto: Reprodução/Steam

A temática de ficção científica também está representada no Xbox Game Pass com Halo. A aclamada franquia de jogos de tiro em primeira pessoa da Microsoft recebeu uma de suas melhores versões em 2012, ano em que Halo 4 surgiu no mercado. Além de usar de muito do potencial existente no Xbox 360 na época, garantindo visuais incríveis até hoje, Halo 4 se destacou por levar novas mecânicas, uma coleção de mapas para agradar todos os gostos no multiplayer e um ótimo modo campanha.

Por sinal, embora o modo multiplayer de Halo 4 seja um grande atrativo, o seu ponto alto está em sua história. O jogo marcou o retorno de Master Chief e se destacou por mostrar toda a conexão do protagonista com a Cortana. Mesmo não contando com um mundo aberto e outros conteúdos prometidos em Starfield, Halo 4 é uma opção muito bem-vinda no Xbox Game Pass para você se divertir em um cenário de ficção científica.

Halo 4 é um dos melhores lançamentos da franquia de FPS da Microsoft — Foto: Divulgação/Steam

Caso você esteja ansioso em explorar a Via Láctea em Starfield, saiba que você já pode ter uma amostra da galáxia pelo Xbox Game Pass em Mass Effect 3. O RPG ação da BioWare chegou ao mercado em 2012 e foi um enorme sucesso na época, tendo vencido diversas premiações no período. O título também tem Shepard como protagonista que possui suas características principais sendo escolhidas pelo jogador, como gênero e aparência. A história se passa no ano de 2186, quando uma raça conhecida como "Reaper" aparece e ameaça a civilização da galáxia.

Mass Effect 3 foi considerado um jogo de poucos defeitos e muito elogiado por detalhes como suas melhorias de gameplay em relação ao Mass Effect 2, o trabalho dos dubladores e o drama na medida certa nos principais diálogos. O principal defeito encontrado no jogo foi o final da história, mas esse detalhe foi resolvido com uma expansão lançada pela BioWare posteriormente. Ou seja, Mass Effect 3 hoje é um jogo que vale ainda mais a pena o seu tempo.

Mass Effect 3 é uma obra prima da BioWare — Foto: Divulgação/Steam

Star Wars Jedi: Fallen Order

Quando se fala em espaço e ficção científica, é difícil não se lembrar de uma das principais referências da temática: Star Wars. Um game da saga que está disponível para o Xbox Game Pass é Star Wars Jedi: Fallen Order, lançado em 2019 pela Respawn Entertainment. O game se passa após os eventos de Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith e tem como protagonista Cal Kestis, que busca se resolver com todas as suas turbulências do passado e reconstruir a Ordem Jedi, tudo enquanto é alvo de diversos inimigos.

Star Wars Jedi: Fallen Order carrega os estilos de ação e aventura, a perspectiva em terceira pessoa e um combate focado no uso do sabre de luz. Há também muitos elementos "metroidvania" presentes no game, o que agrega bastante no quesito de exploração na experiência do jogador. Apesar de um defeito ou outro, como a história com potencial pouco aproveitado e problemas de performance, Star Wars Jedi: Fallen Order é mais uma boa opção no Xbox Game Pass.

Star Wars Jedi: Fallen Order é um dos jogos mais populares da série atualmente — Foto: Divulgação/EA

Spore

Spore é um jogo de 2008 desenvolvido pela Maxis e que leva uma proposta bastante intrigante. Lançado exclusivamente para computadores, ele é um game de estratégia em tempo real com elementos de RPG. O objetivo aqui é desenvolver uma espécie desde o princípio, quando ela é apenas um célula microscópica, até crescer e chegar ao ponto de se tornar um ser inteligente capaz de interagir com outras criaturas e realizar outras atividades.

Além de se desenvolver na terra natal, Spore ainda coloca a possibilidade de ir para o espaço, realizar explorações interestelares e interagir com alienígenas. Apesar de ter uma gameplay muito simples, o que pode ser um defeito para os mais exigentes, é recompensador ver sua criatura superar diversos estágios da vida e chegar a destinos inimagináveis no universo.

Spore é um divertido jogo desenvolvido pela Maxis — Foto: Divulgação/Maxis

