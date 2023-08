Superlua de agosto: veja horário e dicas para tirar foto com o celular

A superlua de agosto ocorre nos dias 1º e 30 deste mês. O fenômeno, que acontece quando o satélite está no ponto da órbita de máxima aproximação da Terra, torna a lua maior e mais brilhante, e poderá ser visto a olho nu pelos brasileiros. Como de costume em eventos do tipo, muitos tentarão garantir uma foto do corpo celeste, mas essa tarefa pode não ser tão fácil assim. Isso porque, ao tirar fotos da lua com o celular , é comum que apareça apenas um pontinho brilhante no céu escuro. A boa notícia é que, na superlua de agosto, o satélite fica mais próximo à Terra e, por isso, aparenta ter tamanho maior. Assim, com as dicas certas, é possível garantir um bom clique.

As superluas de agosto, também chamadas de "Lua de Esturjão" e "Superlua Azul", serão a melhor oportunidade para registrar o corpo celeste em 2023. O fenômeno só irá ocorrer mais uma vez neste ano, em setembro, mas apenas um céu livre de nuvens poderá garantir a visibilidade do evento. Para te ajudar a fazer o registro perfeito da superlua e evitar que suas fotos mostrem apenas um pontinho brilhante no céu, o TechTudo lista seis dicas. Nas próximas linhas, confira as orientações e também a data o horário das superluas de agosto.

1 de 6 Superlua de agosto acontece nos dias 1º e 30 do mês — Foto: Reprodução/Unsplash/Ganapathy Kumar Superlua de agosto acontece nos dias 1º e 30 do mês — Foto: Reprodução/Unsplash/Ganapathy Kumar

O que é superlua?

A superlua ocorre quando a lua cheia ou lua nova está até 90% próxima do perigeu, o ponto de menor distância que o satélite natural pode estar em relação à Terra. Segundo o Observatório Nacional, acontecem de uma a seis superluas no ano, sendo duas ou três destas em fase cheia. Quanto mais próxima a lua estiver da Terra, maior e mais cintilante ela aparecerá aos olhos do observador — especialmente quando em fase de lua cheia, visto que é quando ela recebe maior incidência dos raios solares.

Qual a data e horário da superlua de agosto?

A superlua de agosto ocorrerá duas vezes, no início (1) e final (30) do mês. A super lua de 1º de agosto de 2023, chamada de Lua de Esturjão, estará em seu ápice a partir de 15h31 (horário de Brasília), segundo o site Time and Date.

O horário da superlua do dia 30, também chamada de "Lua Azul", pode variar. Em alguns locais, ela estará completamente visível a partir das 22h35 (horário de Brasília), mas, para quem está em outros fusos horários, a melhor visibilidade do satélite natural ocorrerá na madrugada do dia 31. Confira a seguir seis dicas para fotografar o corpo celeste.

6 dicas para tirar foto da superlua com o celular

1. Ajuste exposição, ISO e velocidade do obturador

Para quem busca realizar o melhor registro da lua em 1º e 30 de agosto, evitar o modo automático da câmera é o melhor caminho. Prefira ajustar atributos como exposição, ISO e velocidade do obturador para ter um maior controle da quantidade de luz que chega ao dispositivo.

Verifique, ao tirar a foto, qual a exposição mais adequada para o local onde está. Para isso, basta tocar na tela e testar os níveis que irão aparecer, deslizando o controle para cima e para baixo ou para os lados.

Quanto ao ISO, trata-se da medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz do ambiente. Em condições de iluminação mais baixa, é interessante usar um ISO maior (entre 400 e 800), para garantir um registro mais iluminado. Entretanto, não exagere: um ISO muito alto gera granulação na foto.

2 de 6 A forma de configurar a câmera do celular vai depender de diversos fatores, como iluminação e ambiente — Foto: Reprodução/Unsplash/Josh Power A forma de configurar a câmera do celular vai depender de diversos fatores, como iluminação e ambiente — Foto: Reprodução/Unsplash/Josh Power

Também relacionada à iluminação, a velocidade do obturador refere-se ao tempo de exposição, ou seja, o período em que o obturador permite a passagem da luz. Recomenda-se velocidades mais altas (1/250), visto que as mais baixas (1/25) podem gerar fotos borradas. No entanto, é muito importante o uso de suportes em fotos de maior exposição, para evitar que a imagem saia tremida ou borrada.

2. Use um app profissional para registro

Além de oferecerem recursos avançados para edição da imagem, aplicativos como Adobe Lightroom e Camera FV 5 também são uma boa pedida para capturar fotos mais profissionais. Isso porque eles oferecem funcionalidades que, normalmente, não estão disponíveis nas configurações padrão da câmera do celular. Aproveite os controles dos apps para garantir um melhor resultado final.

3. Use o Modo Noturno

O modo noturno das câmeras usa inteligência artificial para garantir fotos de boa qualidade em ambientes de baixa iluminação. O recurso geralmente é representado por um ícone de lua e, para ativá-lo, basta tocar sobre ele. Na hora de capturar a foto, lembre-se de permanecer parado, com o celular estável, por alguns segundos. Caso contrário, a imagem poderá sair tremida.

3 de 6 Modo noturno garante fotos de boa qualidade em ambientes pouco iluminados — Foto: Reprodução/Unsplash/Jules PT Modo noturno garante fotos de boa qualidade em ambientes pouco iluminados — Foto: Reprodução/Unsplash/Jules PT

4. Evite o zoom digital

Quanto maior o zoom, menor será a qualidade da imagem. Isso ocorre porque o zoom digital, presente na maioria dos aparelhos apenas “estica”, mas não aproxima de verdade o objeto, o que resulta no comprometimento da qualidade da imagem. Para evitar perder a definição, capture a foto sem zoom. Entretanto, se o seu celular for um modelo premium e tiver zoom ótico, vale a pena usar e abusar do recurso.

4 de 6 Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

5. Recorra a um tripé

Estabilidade é fundamental para garantir uma foto sem borrões. Acontece que nem sempre é fácil ou possível segurar o celular firme por muitos segundos por isso. Por isso, uma boa dica é optar por um tripé ou suporte que mantenha o smartphone parado durante a captura da imagem. Se você não conseguir providenciar um tripé a tempo, use a criatividade e tente deixar o seu celular apoiado em alguma superfície.

5 de 6 Celular no tripé — Foto: Reprodução/Unsplash Celular no tripé — Foto: Reprodução/Unsplash

6. Use lentes externas, se necessário

As lentes para câmeras de celulares são uma opção interessante para contornar algumas limitações do smartphone. Existem vários modelos disponíveis no mercado, inclusive os modelos do tipo “luneta” e “telescópio”, que são ideais para fotografar a superlua, pois permitem aproximar objetos sem perder a qualidade da imagem.

6 de 6 As lentes externas do tipo luneta podem apresentar diferentes tipos de zoom — Foto: Reprodução/Amazon As lentes externas do tipo luneta podem apresentar diferentes tipos de zoom — Foto: Reprodução/Amazon