Switches de 24 portas são ideais para conectar vários dispositivos em uma rede corporativa. Empresas como Cisco , D-Link , Intelbras e TP-Link oferecem modelos por preços a partir de R$ 379 , como é o caso do D-Link DES-1024D, que conta com padrão Fast-Ethernet e usabilidade simples. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Intelbras SG 2400 QR+ apresenta visual arrojado e promete ser eficiente energeticamente por valores que partem de R$ 915. Outra opção é o Cisco CBS220-24T-4G, que traz quatro portas Uplink SFP e promete ser silencioso por cerca de R$ 2.179. Veja a seguir seis switches de 24 portas para comprar no Brasil.

Switch 24 portas: 6 modelos por a partir de R$ 379 — Foto: Divulgação/Unsplash (Thomas Jensen)

O D-Link DES-1024D aparece como uma alternativa mais em conta que apesar de oferecer as 24 portas, utiliza o padrão Fast-Ethernet, ou seja, 10/100, não sendo assim a opção mais adequada para quem busca o máximo em desempenho. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 379.

O modelo promete oferecer uma usabilidade simples, tendo configuração facilitada e não exigindo cabos cruzados, que são um tipo de crimpagem diferente exigido por modelos mais antigos de switches. Apesar de não contar com muitas avaliações, o produto tem tudo para ser uma alternativa interessante para quem tem uma rede que não demande de tanto desempenho, além de oferecer uma configuração simples e custo bem abaixo dos concorrentes.

Prós: custo baixo

custo baixo Contras: portas apenas Fast-Ethernet

O TL-SG1024D é um switch mais robusto, tendo uma construção mais avançada além da promessa de oferecer um desempenho superior, uma vez que conta com portas Gigabit. A conectividade Gigabit (10/100/1000), promete ser muito mais veloz que a Fast-Ethernet, sendo a escolha correta para quem precisa ter mais desempenho na rede ou mesmo para quem utiliza um plano de internet com velocidade superior a 100 Mb/s.

O produto aparece com ótimas avaliações na Amazon, com usuários destacando o bom desempenho e estabilidade do equipamento, que recebeu cinco estrelas por parte de mais de 93% dos usuários. Ele pode ser visto por cifras a partir de R$ 622.

Prós: mais desempenho (Gigabit), construção robusta

mais desempenho (Gigabit), construção robusta Contras: não há

3. Intelbras SG 2400 QR+ – a partir de R$ 915

O Intelbras SG 2400 QR+ é mais uma solução que conta com 24 portas Ethernet Gigabit, o que no melhor dos casos, pode proporcionar até dez vezes mais velocidade e capacidade de tráfego que uma rede Fast Ethernet. O switch SG 2400 tem um visual arrojado, com uma parte frontal que traz os LEDs indicativos e portas, prometendo ainda ser uma solução mais eficiente energeticamente, o que é um diferencial interessante para um switch, que por sua vez tende a ser um dispositivo que fica sempre ligado. O modelo é visto por cerca de R$ 915.

O equipamento conta ainda com funcionalidade QoS, que prioriza o fluxo de acordo com a exigência da rede, além de assim como os demais switches apresentados até aqui, utilizar o protocolo MDI/MDI-X, sendo assim capaz de automaticamente detectar o tipo de cabo utilizado. Infelizmente o modelo não conta com avaliações na Amazon, mas considerando suas especificações, tende a apresentar um desempenho similar de outros modelos do segmento.

Prós: Gigabit, suporte a QoS

Gigabit, suporte a QoS Contras: custo mais alto

O D-Link DGS1024C traz uma construção em metal e design mais compacto. O produto apresenta portas Gigabit e também é capaz de reconhecer o tipo de cabo utilizado uma vez que é mais um modelo equipado com recurso auto MDI/MDIX.

Os 67% de usuários da Amazon que deram cinco estrelas para o switch destacam a qualidade de construção, compatibilidade com racks e bom desempenho do equipamento. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 939.

Prós: portas Gigabit, qualidade de construção

portas Gigabit, qualidade de construção Contras: nenhum diferencial importante considerando custo

O TL-SG3428 é uma solução mais robusta que é adequado para o uso profissional. O equipamento tem uma construção ainda mais avançada e traz recursos de integração com computação em nuvem, o que vai exigir um pouco mais de conhecimento dos usuários para configuração. Além das 24 portas Gigabit Ethernet, o equipamento conta com quatro slots SFP (Small Form Pluggable) que permitem a comunicação por meio de fibra óptica, fazendo assim com que o equipamento tenha potencial para oferecer um desempenho extremo.

O TL-SG3428 também oferece uma quantidade maior de recursos como suporte a QoS com até 8 filas de prioridade, além de controle de banda, agregação de links e muitos outros recursos que podem ser ideais para usuários mais avançados. Ele aparece por cifras que partem de R$ 1.623.

Prós: Gigabit, mais recursos, construção mais robusta, versatilidade

Gigabit, mais recursos, construção mais robusta, versatilidade Contras: custo alto

O CBS220-24T-4G, da Cisco, é mais uma opção para o público avançado, sendo mais um switch que além das conexões Ethernet Gigabit, também conta com quatro portas Uplink SFP para tráfego de dados, voz e vídeo em redes empresariais de alto desempenho. O switch que tem um visual mais discreto na cor branca sem evidenciar os LEDs, conta ainda com um design que favorece seu uso em racks, o que é comum para equipamentos do segmento, que comumente são utilizados por empresas.

O equipamento também oferece uma grande quantidade de recursos como QoS, PoE (Power over Ethernet) que permite que dados e energia sejam compartilhados por um único cabo, além de sistema que promete fazer do switch da Cisco, que também é muito bem avaliado na Amazon, uma solução mais silenciosa. Ele é vendido por valores que partem de R$ 2.179.

Prós: desempenho de ponta, mais recursos, visual, garantia de três anos

desempenho de ponta, mais recursos, visual, garantia de três anos Contras: exige um investimento alto

