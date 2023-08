O switch é um equipamento utilizado para gerenciar e expandir a rede de um ambiente sem precisar da ajuda de técnicos ou conhecimento especializado. Os modelos de 48 portas podem ser instalados em pequenas empresas ou escritórios que buscam aumentar a eficiência da rede sem precisar aumentar os custos. Empresas como TP-Link e Intelbras oferecem modelos por preços a partir de R$ 939 , como é o caso do TP-Link ‎TL-SF1048, que traz de 9,6 Gb/s com taxa de encaminhamentos dos pacotes de 7,14 MB/s . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Intelbras ‎SG 5204 MR L2+ conta com protocolo IPv6 para maior proteção da rede por valores que partem de R$ 3.068. Outra opção é o TP-Link TL-SG3452XP, que apresenta gerenciamento centralizado em nuvem por meio de aplicativo que aparece por cerca de R$ 5.865. Veja a seguir seis switches 48 portas para comprar no Brasil.

Switch 48 portas: 6 modelos para sua empresa por a partir de R$ 939 — Foto: Divulgação/Unsplash (Thomas Jensen)

Qual roteador comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

Outros detalhes que merecem destaque são a tecnologia verde da TP-Link que ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o estado da conexão e o comprimento do cabo para limitar as emissões de carbono da rede. Suporta a auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX, o que facilita a montagem sem que seja preciso configurações. Acompanha ainda cabo de alimentação, guia do usuário, kit de montagem em rack e pezinho em rack. Compradores avaliaram o item com nota 4,4 de 5, com elogios para a funcionalidade.

Prós: facilidade de instalação e custo-benefício

facilidade de instalação e custo-benefício Contras: baixa capacidade de comutação

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO TP-Link ‎TL-SF1048 R$ 939 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link ‎TL-SF1048 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO TP-Link ‎TL-SF1048 R$ 939 IR À LOJA

O switch TP-Link TL-SG1048, bem semelhante com o modelo anterior, tem capacidade de computação de 96 Gb/s, com uma taxa de encaminhamento de pacotes de 71.4 Mb/s. Já as 48 portas são na interface de 10/100/1000 Mb/s e contam com sistema de auto negociação e auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX. A memória é de 12 MB, enquanto o método de transferência é Store-and-Forward e ainda conta com certificados FCC, CE, RoHS. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.997.

A montagem também pode ser feita no padrão Rack Mountable e a instalação promete ser fácil. Ainda traz a tecnologia verde da TP-Link e acompanha cabo de alimentação, guia do usuário, kit de montagem em rack e pés de borracha. As avaliações dão nota 4,7 de 5, com elogios para a qualidade do produto.

Prós: tecnologia verde da TP-Link

tecnologia verde da TP-Link Contras: capacidade de computação de 96 Gb/s

Gostou do produto? Compre aqui ESTRUTURA METAL TP-Link TL-SG1048 R$ 1.997 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link TL-SG1048 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ESTRUTURA METAL TP-Link TL-SG1048 R$ 1.997 IR À LOJA

3. Intelbras ‎SG 5204 MR L2+ - a partir de R$ 3.068

O Intelbras SG 5204 MR L2+ tem no total 52 portas, sendo 48 para conexão de equipamentos IP utilizando cabo metálico (par trançado) e 4 para conexão de equipamentos IP por meio de módulos Mini-Gbic. O modelo permite o gerenciamento, monitorando os recursos do switch para obter maior controle da rede. Com ele, é possível realizar o direcionamento da comunicação com outra porta, sem ter que trafegar por todas.

Além disso, tem frequência do Buffer de 700 MHz, com memória SDRAM DDR3 de 128 MB e memória flash 32 MB. As portas RJ45 Gigabit Ethernet são de 110/10/1000 Mb/s (48 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mb/s) e 4 (independentes). O produto também conta com protocolo IPv6 para maior proteção da rede. Ainda traz LEDs indicativos, link de atividade por porta e indicação de velocidade da conexão. É visto à venda na Amazon por preços a partir de R$ 3.068.

Prós: LEDs indicativos

LEDs indicativos Contras: preço alto para poucas possibilidades

Gostou do produto? Compre aqui 48 PORTAS Intelbras ‎SG 5204 MR L2+ R$ 3.178 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras ‎SG 5204 MR L2+ × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 48 PORTAS Intelbras ‎SG 5204 MR L2+ R$ 3.178 IR À LOJA

4. HPE Aruba JL814A - a partir de R$ 3.812

O switch HPE Aruba JL814A da fabricante HP promete facilidade de instalação com modos de gerenciamento flexível. O modelo é compacto, sem ventoinha e tem peso de 3,54 kg, com as 48 portas de 10/100/1000 MBPS. A capacidade de comutação é 104 Gb/s, com capacidade de produção de 77,37 MPPS. Conta ainda com portal da Web baseado na nuvem e/ou aplicativo móvel Aruba Instant On para fácil gerenciamento de rede no local ou remotamente. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 3.812.

Ele ainda apresenta suporte a PoE com eficiência de custos. O modelo também conta com recursos de segurança como VLANs, proteção automática com negação de serviço, Global Storm Control e segurança baseada em Trusted Platform Module (TPM) para proteger a rede contra acesso indesejado ou não autorizado. Além disso, traz recursos para melhorar a eficiência energética e reduzir o impacto ambiental.

Prós: gerenciamento da rede a distância pelo aplicativo

gerenciamento da rede a distância pelo aplicativo Contras: baixa capacidade de comutação pelo preço

O TP-link TL-SG3452x é um switch sem ventoinha com montagem do tipo rack com 48 portas de interface 10/100/1000 Mb/s. Também traz quatro Slots de 10G SFP+ para conectividade com alta largura de banda e capacidade de comutação sem bloqueio, uma porta de console RJ45 e uma porta de console micro-USB. A capacidade de comutação é de 176 Gb/s, com taxa de encaminhamento de pacote de 130.9 MPPS e memória de Buffer de 12 MBIT.

Compatível com o Omada SDN, possibilita o gerenciamento centralizado em Nuvem e Monitoramento Inteligente, que prometem facilitar o controle. Tem ainda o roteamento estático que ajuda a rotear o tráfego interno para uso mais eficiente dos recursos da rede. O TL-SG3452x tem estratégias de segurança com a vinculação de IP-MAC-Porta, ACL, segurança de porta, defesa DoS, controle de tempestade, Snooping DHCP, 802.1X e autenticação Radius. No site da Amazon, pode ser comprado por valores a partir de R$ 4.070.

Prós: gerenciamento pelo aplicativo

gerenciamento pelo aplicativo Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui ULTRARRÁPIDO TP-Link TL-SG3452X R$ 4.070 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link TL-SG3452X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ULTRARRÁPIDO TP-Link TL-SG3452X R$ 4.070 IR À LOJA

O TP-Link TL-SG3452XP promete conectividade de alta largura de banda e capacidade de comutação sem bloqueios com quatro slots SFP+ de 10 Gb/s em um design mais suave. As 48 portas são nas interfaces 10/100/1000 Mb/s e ainda conta com uma porta console RJ45 e porta console Micro-USB. Com capacidade de comutação de 176 Gb/s, tem taxa de encaminhamento de pacotes de 130.9 MBPS e memória Buffer de 12 MBIT.

Ainda tem gerenciamento centralizado em nuvem por meio do aplicativo Omada. Também suporta uma linha completa de recursos L2 e L2+, incluindo roteamento estático, QoS de nível empresarial e IGMP Snooping. Ainda pode proteger o investimento da área da LAN com IP-MAC-Port Binding integrado, ACL, segurança de porta e autenticação 802.1X. O produto aparece por cifras a partir de R$ 5.865.

Prós: gerenciamento pela nuvem

gerenciamento pela nuvem Contras: funções semelhantes de modelos mais baratos

Gostou do produto? Compre aqui ROBUSTO TP-Link TL-SG3452XP R$ 5.865 IR À LOJA

Todas as ofertas de TP-Link TL-SG3452XP × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ROBUSTO TP-Link TL-SG3452XP R$ 5.865 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo