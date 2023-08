Switch Gigabit é ideal para quem quer conectar vários dispositivos na mesma rede com alta velocidade. O equipamento é normalmente usado em empresas, mas também pode ser utilizado em casa. Empresas como TP-Link e Intelbras oferecem modelos por preços a partir de R$ 163 , como é o caso do TP-Link TL-SG105E, que traz cinco portas e permite a criação de uma rede virtual local (VLAN). Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o TP-Link ‎TL-SG1024D é um modelo plug and play que possui 24 portas e ajusta automaticamente a configuração por valores que partem de R$ 668. Outra opção é o Intelbras ‎SG 5204 MR L2+, que conta com 48 portas e roteamento estático, que encaminha os pacotes de dados direto do switch sem precisar fazer upload no roteador por cerca de R$ 3.175. Veja a seguir seis switches Gigabit para comprar no Brasil.

Switch Gigabit: 6 modelos por a partir de R$ 163 — Foto: Divulgação/Unsplash (Thomas Jensen)

Quer saber qual a diferença entre Hub e Switch? Saiba Mais no Fórum TechTudo

O TP-Link TL-SG105E possui cinco portas RJ45 e é indicado para uso doméstico ou em ambientes corporativos de pequeno porte que buscam melhorar o gerenciamento de suas redes com simplicidade. Apesar de não ser gerenciável, ou seja, tem suporte para configurações mais avançadas, o modelo permite a criação de uma rede virtual local (VLAN) que cria redes separadas no mesmo ambiente e traz mais segurança, flexibilidade e torna o fluxo de rede mais eficiente. Além disso, ele oferece monitoramento de rede que pode até mesmo identificar problemas de conexão. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 163.

O TL-SG105E já foi avaliado por mais de 9,4 mil compradores no site da Amazon e possui classificação de 4,7 estrelas. Além do custo-benefício, os comentários a respeito do produto elogiam a qualidade de distribuição de sinal, sua instalação e utilização simples e os recursos que permitem configurações e execução de tarefas mais complexas. As interfaces de configuração online e do aplicativo foram citadas como pontos negativos por alguns compradores pela dificuldade para realizar ajustes mais complexos.

Prós: custo-benefício e simplicidade de instalação

custo-benefício e simplicidade de instalação Contras: interfaces de utilização podem dificultar configurações

O SG 800Q+ da Intelbras é um switch compacto de oito portas RJ45 que promete bom desempenho em aplicações com alto volume de tráfego e velocidade de transmissão. Não gerenciável, o modelo é indicado para redes locais e ideal para residências e pequenas empresas Entre os diferenciais do switch estão a possibilidade de criação de VLAN e o protocolo Green Ethernet (802.3az), que reduz o consumo de energia sem comprometer o desempenho e também auxilia a aumentar a sua vida útil.

Na loja da Intelbras, o SG 800Q ainda não possui avaliação de compradores, mas deve ser uma boa opção custo-benefício para quem precisa conectar múltiplos aparelhos em casa ou no escritório sem gastar muito. Segundo informações do fabricante, o dispositivo mede 14 x 2,6 x 7,5 cm (L x A x P). O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 202.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

O TL-SG108 da TP-Link é outro switch de oito portas RJ45 não gerenciável plug and play, o que o torna outra opção prática para melhorar a conexão. Ele conta com o recurso de Auto negociação, que detecta a velocidade da rede em cada porta para realizar um ajuste inteligente que aprimora o desempenho, além do QoS e IGMP Snooping, funcionalidades que priorizam a conexão em portas que executam funções multimídia, como streaming e jogos. O seu consumo de energia também é ajustado de acordo com a velocidade da conexão e até o cabo utilizado, o que maximiza a eficiência e reduz o consumo. O produto é visto por cifras que partem de R$ 235.

O TL-SG108 já foi avaliado por mais de 34,5 mil compradores da Amazon e possui uma classificação de 4,8 estrelas, com 88% de nota máxima. Os comentários destacam como principais atrativos do modelo o seu custo-benefício, a qualidade da construção, facilidade para instalar e utilizar e conexão rápida e estável. Um ponto negativo citado por alguns clientes nos comentários foi o fato da entrada da fonte ficar na parte da frente do switch, o que pode trazer mais dificuldades de instalação ou comprometer o design.

Prós: custo-benefício, acabamento, facilidade de uso e conexão estável

custo-benefício, acabamento, facilidade de uso e conexão estável Contras: posição do plug da fonte pode incomodar

O TP-Link ‎TL-SG1024D é outro modelo plug and play. Ele é mais voltado para ambientes corporativos de pequeno e médio porte, é o TL-SG1024D que possui 24 portas RJ45. Além da Auto negociação e ajuste automático do consumo de energia, este modelo conta com o Auto MDI/MDIX que ajusta automaticamente a configuração das portas para permitir a conexão com qualquer cabo de rede. O switch pode ser visto por cerca de R$ 668.

O TL-SG1024D conta com mais de 1,8 mil avaliações de compradores e classificação média de 4,7 estrelas no site da Amazon. Instalação e utilização intuitivas, conexão estável, são os pontos mais destacados nos comentários. Para os usuários que buscam um switch mais customizável, com suporte a recursos mais elaborados, este modelo não é a melhor opção.

Prós: conexão estável, instalação e utilização intuitiva

conexão estável, instalação e utilização intuitiva Contras: pode não ser a melhor opção para quem procura gosta de configurar o switch

5. Intelbras SG 2400 QR+ - a partir de R$ 962

O Intelbras SG 2400 QR+ é um switch plug and play de 24 portas RJ45 com uma taxa de transferência de até 2000 Mbps. Ele conta com recursos como negociação de velocidade automática, Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo e permite a integração de computadores, impressoras e dispositivos VoIP (Voz sobre IP), como ATA e telefone IP. O SG 2400 QR+ é projetado para uso com alto tráfego de dados em médias e grandes empresas. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 962.

O switch SG 2400 QR+ conta com quatro avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 5 estrelas. Não há comentários a respeito do dispositivo. O modelo conta com fonte de alimentação bivolt automática e promete ser mais resistente a surtos de tensão, o que aumenta a segurança do trabalho no ambiente corporativo.

Prós: velocidade de até 2000 Mbps, bivolt e recursos inteligentes

velocidade de até 2000 Mbps, bivolt e recursos inteligentes Contras: preço elevado

6. Intelbras ‎SG 5204 MR L2+ - a partir de R$ 3.175

O Intelbras SG 5204 MR L2+ possui 48 portas RJ45 e é uma opção para médias e grandes empresas que precisam lidar com um número ainda maior de dispositivos conectados. Ao todo, ele possui 52 portas para conexão Gigabit, 48 destas compatíveis com equipamentos IP. O modelo é um switch gerenciável, o que permite customizá-lo para obter o melhor desempenho em ambientes corporativos distintos. Entre os recursos trazidos por este modelo estão a compatibilidade com o protocolo IPv6, o mais atual protocolo de internet e capacidade de monitoramento de rede. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.175 para comprar o produto.

Outras funcionalidades trazidas pelo switch de 48 portas são Auto negociação, Auto MDI/MDI-X, QoS, criação de VLANs e roteamento estático, que encaminha os pacotes de dados direto do switch sem precisar fazer upload no roteador, o que torna o fluxo de trabalho mais rápido e eficiente. O SG 5204 MR L2+ ainda não possui avaliações de compradores no site da Amazon. De acordo com as informações do fabricante, o modelo possui dimensões L x A x P de 44 × 4,4 × 2,2 cm.

Prós: quantidade de portas, recursos inteligentes e alta possibilidade de configuração

quantidade de portas, recursos inteligentes e alta possibilidade de configuração Contras: valor elevado

