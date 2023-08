Switches da TP-Link podem ser essenciais em empresas e escritórios para conectar diversos dispositivos na mesma rede e colocá-los em comunicação, tais como computadores, notebooks e impressoras. Esta lista reúne seis aparelhos da marca, que possuem diferentes números de portas por valores que se iniciam em R$ 88 , como é o caso do TP-Link TL-SF1005D, que comporta velocidades entre 10 Mb/s e 100 Mb/s. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o TP-Link TL-SG108E oferece oito portas, promete reduzir o consumo de energia e está acessível por aproximadamente R$ 265. Outro destaque é o TP-Link TL-SG1016D, que é compatível com velocidades de 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1.000 Mb/s, é plug and play e pode ser obtido por cerca de R$ 546. Veja a seguir seis switches da TP-Link no Brasil.

Switch TP-Link: 6 modelos por a partir de R$ 88 — Foto: Divulgação/Unsplash (Thomas Jensen)

O TP-Link TL-SF1005D é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo promete reduzir o consumo de energia dos aparelhos conectados em até 60%, conta com padrão de transferência de dados IEEE 802.3x e possui tecnologia de conexão plug and play. O item pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 88.

A marca destaca que este modelo vem em uma estrutura de plástico, oferece cinco portas e suporta velocidades entre 10 Mb/s e 100 Mb/s. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores apontam que ele é rápido, consegue manter a estabilidade da conexão e conta com uma instalação prática.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo pode ser muito simples para quem precisa conectar mais do que cinco dispositivos

O TP-Link LS1005G é outra alternativa voltada para escritórios. Assim como o item anterior, este também oferece cinco portas, mas, segundo a fabricante, este consegue comportar velocidades que vão de 10 Mb/s até 1.000 Mb/s, o que o torna mais robusto que o TL-SF1005D. O switch está disponível a partir de R$ 99.

Outra característica é que o modelo é confeccionado em plástico e possui uma ventoinha interna, que promete um funcionamento silencioso. O dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores classificam o aparelho como compacto e eficiente. Porém, alguns reclamam que ele não passa a velocidade máxima oferecida pelo provedor de internet.

Prós: suporta velocidades de até 1.000 Mb/s

suporta velocidades de até 1.000 Mb/s Contras: alguns compradores reclamam que ele não passa a velocidade máxima do provedor

O TP-Link TL-SG105E é mais uma escolha de switch com cinco portas. De acordo com as especificações da marca, este modelo possui características de VLAN, já que tem um foco voltado para o tráfego. Além disso, o dispositivo também conta com uma tecnologia que visa oferecer uma redução de 75% no consumo de energia. O item pode ser adquirido pela economia de R$ 168.

A fabricante reforça que o switch consegue comportar aparelhos com velocidades de 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1.000 Mb/s. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a eficiência do produto e a praticidade de configuração. No entanto, alguns afirmam que o aparelho é indicado apenas para redes menores e pode não ser adequado para grandes empresas.

Prós: atende a proposta

atende a proposta Contras: não apresenta uma grande evolução quando comparado às opções mais baratas

O TP-Link TL-SG108E é uma opção para quem busca algo mais potente. Segundo a fabricante, este modelo conta com oito portas RJ45, suporta velocidades de 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1.000 Mb/s, é plug and play e diferente dos dispositivos anteriores, este possui uma estrutura confeccionada em metal, que visa oferecer mais resistência. O produto é vendido por aproximadamente R$ 265.

As especificações também apontam que o aparelho trabalha de maneira silenciosa, permite montagem na parede e possui um design compacto, que se adequa a qualquer ambiente. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que ele é prático de instalar e é eficiente no que se propõe a fazer.

Prós: possui oito portas RJ45

possui oito portas RJ45 Contras: não há

O TP-Link TL-SG108 pode ser outra alternativa para conectar os dispositivos de uma rede. De acordo com a fabricante, este modelo oferece oito portas RJ45 e utiliza o padrão de transferência de dados IEEE 802.3x. Além disso, o item possui uma estrutura feita em aço e oferece um design que pode ser utilizado em mesas ou paredes. O dispositivo é comercializado por cerca de R$ 273.

O item é compatível com as velocidades de 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1.000 Mb/s e também promete trabalhar de maneira silenciosa. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente a qualidade do material, o design e a eficiência. Contudo, alguns consumidores reclamam que a velocidade deixa a desejar.

Prós: estrutura confeccionada em aço

estrutura confeccionada em aço Contras: alguns compradores reclamam da velocidade do switch

O TP-Link TL-SG1016D é o item mais caro desta lista. Segundo a fabricante, este modelo oferece um total de 16 portas, sendo o modelo com maior capacidade desta lista. O dispositivo também é compatível com as velocidades de 10 Mb/s, 100 Mb/s e 1.000 Mb/s, além de contar com uma instalação plug and play. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 546.

O switch também oferece tecnologias que visam diminuir o consumo de energia dos dispositivos conectados. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores indicam que o item atende as necessidades e possui uma qualidade satisfatória. Por outro lado, alguns consideram que o design poderia ser melhor.

Prós: vem com 16 portas

vem com 16 portas Contras: preço elevado

