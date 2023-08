Tablet da Xiaomi é bom? Veja opções para comprar em 2023

Os tablets da Xiaomi podem ser boas opções para quem procura aparelhos com bom custo-benefício para estudar, trabalhar, ou até mesmo jogar. O Xiaomi Pad 5 Pro, por exemplo, se destaca por oferecer conexão 5G e câmera de 50 MP. Já o Xiaomi Pad 6, lançamento mais recente da fabricante chinesa, chama a atenção pela bateria de 8.840 mAh e pela presença do processador Snapdragon 870. Os preços partem dos R$ 1.559 e podem chegar à faixa dos R$ 3.000. Nas linhas a seguir, veja opções de tablets da Xiaomi para comprar em 2023.

Vale ressaltar que nem todos os modelos estão disponíveis oficialmente para compra no Brasil. Nesse caso, o usuário provavelmente terá de recorrer a marketplaces estrangeiros, como o AliExpress. Para fazer uma compra segura, é importante se cercar de cuidados como observar a reputação do vendedor, verificar o número de pedidos e examinar as avaliações do produto para saber se ele é original. A Xiaomi não oferece suporte de reparos e trocas em caso de defeito no Brasil, se o produto foi adquirido de forma não oficial.

Tablet da Xiaomi tem recurso de tela dividida — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Qual é o melhor tablet? Veja no Fórum TechTudo

Xiaomi Pad 5

Lançado em 2021, o Xiaomi Pad 5 foi projetado para quem quer um tablet para jogos ou para o trabalho. Nesse sentido, o dispositivo deve cumprir bem suas funções em ambas as tarefas, pois vem equipado com processador Snapdragon 860, 6 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. Ele ainda tem bateria de 8.720 mAh — o que deve ser suficiente para mais de dez horas seguidas jogando ou mais de 16 horas reproduzindo vídeos, segundo a fabricante.

Quanto à tela, o dispositivo possui display de 11 polegadas com resolução WQHD+ (1.600 x 2.560 pixels). O tablet tem duas câmeras: uma traseira de 13 megapixels, e outra frontal, de 8 MP. Vendido nas cores branco e cinza, o Xiaomi Pad 5, na versão com 128 GB de memória, pode ser encontrado por R$ 2.499 na Amazon. O modelo de 256 GB é vendido por R$ 2.486.

Xiaomi Pad 5 tem bateria de longa duração — Foto: Divulgação/Xiaomi

Gostou dos produtos? Compre aqui tela de 11" Xiaomi Pad 5 (128 GB + 6 GB) — Branco R$ 2.499 Ir à loja 11 polegadas Xiaomi Pad 5 (256 GB+6 GB) — Cinza R$ 2.486 Ir à loja

Xiaomi Pad 5 Pro

O Xiaomi Pad 5 Pro é parecido com sua versão mais simples, mas tem como principal diferença a câmera de 50 MP — resolução mais rara em tablets —, além de também ser capaz de gravar vídeos em 4K. Seu processador também foi melhorado: trata-se de um Snapdragon 870, com velocidade de processamento de dados de até 3,2 GHz.

A versão Pro permanece com a mesma tela de 11 polegadas e resolução de 1.600 x 2.560 pixels. O Pad 5 Pro tem suporte à rede 5G, mas não dispõe de espaço para cartão de memória ou sensor de impressão digital. Vendido nas cores preto e branco, o tablet é comercializado em importadoras como Aliexpress por valores a partir de R$ 1.559.

Xiaomi Pad 5 Pro possui câmera de foto e vídeo de alta qualidade — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi Pad é outra opção de tablet da Xiaomi que se destaca pela sua versatilidade. O modelo, muito parecido com o Pad 5 e Pad 5 Pro, foi lançado no segundo semestre de 2022 e roda Android 12, mas pode ser atualizado para o Android 13. O processador é o Mediatek Helio G99 octa-core, com velocidade de até 2,2 GHz.

Quanto à tela, o Redmi Pad traz display de 10,61 polegadas e resolução FHD+ (1200 x 2000 pixels). Ambas as câmeras são de 8 MB — uma resolução mais baixa comparada à dos outros modelos. O armazenamento é de até 128 GB de armazenamento e pode ser expandido através de cartão de memória. A memória RAM, por sua vez, é de até 6 GB. O modelo também não possui sensor de impressão digital. O Redmi Pad pode ser encontrado por a partir de R$ 1.583 na Amazon.

Redmi Pad traz câmera simples, voltada para videoconferência — Foto: Divulgação/Xiaomi

Gostou do produto? Compre aqui 6 gb de ram Xiaomi Redmi Pad (128 GB) — Cinza R$ 1.583 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Redmi Pad (128 GB) — Cinza × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 6 gb de ram Xiaomi Redmi Pad (128 GB) — Cinza R$ 1.583 IR À LOJA

Xiaomi Pad 6

O Xiaomi Pad 6 é o mais recente entre os modelos citados. O aparelho foi lançado no primeiro semestre de 2023 e é uma boa pedida para quem um tablet para trabalhar. O dispositivo possui tela LCD de 11 polegadas com resolução FHD+ (2880 x 1800 pixels) e processador Snapdragon 870 — o mesmo do Xiaomi Pad 5 Pro. A bateria é de 8.840 mAh, número que, segundo a Xiaomi, permite cerca de 26 dias em StandBy ou 23 horas ininterruptas de leitura.

O tablet vem com Android 13 nativo, tem câmera traseira de 13 MP e câmera frontal de 8 MP — resolução suficiente para participar de videochamadas. Além disso, o Xiaomi Pad 6 possui recursos voltados para a produtividade, como a possibilidade de manter quatro janelas abertas ao mesmo tempo.

O eletrônico vem nas cores dourado, azul e preto, e possui versões com 128 GB e 256 GB de armazenamento — não expansível. A versão com 128 GB pode ser encontrada por a partir de R$ 2.899 em importadoras; a com 256 GB, por a partir de R$ 2.999.

No Xiaomi Pad 6 é possível usar quatro janelas abertas ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Xiaomi

📽 Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo