Tela do celular com listras: o que pode ser e como resolver

Notar que a tela do celular está com listras horizontais é algo que pode assustar muitos usuários. Relativamente comum, o problema pode ser causado por diversos motivos, desde defeito no hardware até falhas no software, e gera dúvidas nos donos dos aparelhos, que geralmente não sabem o que fazer. No entanto, é importante destacar que, em muitos casos, a falha tem solução e pode ser resolvida com algumas medidas simples.

Nas linhas a seguir, o TechTudo explica as principais causas que podem resultar em linhas na tela do celular Android ou iPhone (iOS). Para esta matéria, foram entrevistados o diretor comercial da Conserta Smart & Conserta Eletro, João Paulo Lopes, e o gerente da Smart Mobile, Rodrigo Bonacorso. Continue a leitura e saiba o que fazer em caso de defeitos no display do seu smartphone.

Problemas de hardware podem causar falhas de exibição na tela do celular — Foto: Reprodução/Unsplash/Mael BALLAND

Minha tela do celular está com listras horizontais. O que pode ser?

1. Queda acidental ou impacto físico

Se você deixou cair o celular ou se ele sofreu algum impacto, é importante verificar se há danos físicos visíveis na tela, pois isso pode afetar o visor de várias maneiras. Segundo João Paulo Lopes, danos por queda podem resultar em linhas pretas na tela, por exemplo.

Além disso, é possível que o impacto tenha afetado outras partes do celular, como a câmera, o microfone ou as teclas. De acordo com Rodrigo Bonacorso, “em alguns casos a queda ou pressão que o aparelho sofre não trinca o vidro de fora, mas acaba danificando internamente o display ou pode ocasionar mal contato”. Logo, é importante fazer uma verificação completa, para garantir que tudo está funcionando corretamente.

Em alguns casos, os danos podem não ser visíveis a olho nu, mas ainda assim afetam a funcionalidade do celular. Portanto, se houver algum problema com o display do seu celular depois de um impacto, é melhor levá-lo a um profissional para avaliação e reparo adequados.

2. Falha na controladora da tela

Problemas na controladora da tela ou em seus circuitos podem causar anomalias visuais, como linhas horizontais na tela do celular. Essas anomalias podem ser um sinal de desgaste ou falha dos componentes internos da tela, como o cabo flat ou os transistores.

Outras possíveis causas podem estar relacionadas a configurações incorretas do monitor ou da placa de vídeo. É importante que, ao notar essas anomalias, o usuário busque assistência técnica especializada para realizar uma análise mais detalhada e identificar a raiz do problema. Em muitos casos, a substituição de componentes ou ajustes nas configurações podem solucionar a questão e garantir um funcionamento adequado da tela.

3. Falha na conexão do cabo flexível

Um cabo flexível que conecta a tela à placa-mãe solto ou danificado pode resultar em problemas de exibição, incluindo listras horizontais. É importante observar que esses problemas podem se tornar mais frequentes ao longo do tempo, especialmente se o cabo não for imediatamente substituído ou reparado.

É possível que outros problemas surjam como resultado do cabo flexível danificado, incluindo falhas na conexão, falta de resposta ao toque e até mesmo danos permanentes à tela. Por isso, é altamente recomendado que o cabo flexível seja sempre verificado e mantido em bom estado de funcionamento, para garantir a melhor experiência de exibição possível.

4. Problema com a placa gráfica

Problemas na placa gráfica são bastante comuns em dispositivos eletrônicos e podem levar a uma série de anomalias na exibição da imagem. Isso inclui a ocorrência de linhas horizontais, distorções na imagem e até mesmo o surgimento de pontos pretos na tela. Geralmente, esses problemas ocorrem devido a uma série de fatores, como superaquecimento do dispositivo, mau uso ou desgaste natural da placa gráfica ao longo do tempo.

Para evitar esses problemas, é importante garantir uma boa ventilação do dispositivo, evitar o uso excessivo e também realizar manutenções preventivas regulares. Além disso, é recomendado que o usuário sempre realize backups de seus arquivos importantes, para garantir a segurança de seus dados em caso de problemas mais graves na placa gráfica.

5. Problemas de oxidação e fabricação

Bonacorso destaca que um dos problemas que pode causar falhas na tela do celular é a oxidação das peças. Isso acontece quando o smartphone é exposto por muito tempo a vapor, umidade excessiva ou submerso diretamente na água. “Ao entrar em contato com umidade gerada por vapor, ou contato com água, certos componentes do celular começam a sofrer oxidação e passam a não funcionar corretamente”, explica o gerente da Smart Mobile.

Ainda segundo Bonacorso, outra causa para linhas na tela do celular são problemas na fabricação do aparelho. “Existem casos também que as linhas na tela podem estar relacionadas a algum problema crônico de fabricação do modelo”, detalha.

6. Software desatualizado

Problemas de software também podem causar listras na tela do smartphone. Uma das soluções é verificar se há atualizações disponíveis para o sistema e instalá-las. Além disso, é importante lembrar que o acúmulo de sujeira e poeira pode afetar o desempenho do celular e causar problemas na tela. Recomenda-se, portanto, que a limpeza do aparelho seja feita regularmente, utilizando um pano macio e seco.

É importante manter o celular atualizado para evitar problemas na tela — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Outra possível causa para as linhas horizontais é o superaquecimento do aparelho. Nesse caso, é recomendável manter o celular em local ventilado e evitar o uso prolongado em jogos ou outras atividades que exijam mais do processador. Por fim, caso o problema persista, pode ser necessário buscar assistência técnica especializada para identificar e solucionar o problema.

Como resolver?

Em casos de problemas físicos – como queda acidental, impacto físico, falha na controladora da tela, falha na conexão do cabo flexível e problemas com a placa gráfica –, a solução mais recomendada, tanto por João Paulo Lopes quanto por Rodrigo Bonacorso, é procurar uma assistência técnica especializada.

Tentar consertar qualquer defeito de hardware em casa pode causar danos adicionais ao aparelho, além de violar a garantia da fabricante. Além disso, muitos reparos necessitam de ferramentas específicas que somente assistências técnicas possuem.

Para resolver problemas de hardware, é recomendado levar o celular em uma assistência técnica — Foto: Picture Alliance/Getty Images

No caso de softwares desatualizado, porém, é possível realizar uma verificação rápida no próprio smartphone por novas versões do sistema operacional, por exemplo. Ao instalar a atualização, é possível que alguns dos defeitos desapareçam.

Com informações de CarlCare, Technipages e Upphone.

