Tem como recuperar conversas do WhatsApp que não foi feito backup?

O backup do WhatsApp é uma maneira eficaz de armazenar suas trocas de mensagens em celulares Android e iPhone . O procedimento salva os dados na nuvem do Google Drive ou do iCloud , o que facilita a recuperação do conteúdo após problemas como perdas, roubos ou trocas de aparelhos. Contudo, caso essa opção não esteja ativada em seu celular, pode ser mais difícil fazer o "resgate". Uma alternativa para isso é utilizar aplicativos ou softwares terceiros, mas é importante atentar-se aos riscos de segurança que eles podem trazer. A seguir, saiba mais sobre a recuperação de mensagens no mensageiro e veja como programar backups periódicos no seu celular.

É possível acessar mensagens do WhatsApp após a exclusão? Saiba mais sobre o backup do mensageiro e outras maneiras de “resgate” — Foto: Reprodução/Getty Images

Como funciona o backup do WhatsApp?

O backup do WhatsApp pode ser realizado diariamente, semanalmente, mensalmente ou somente quando o usuário desejar, garantindo a recuperação de conversas do mensageiro caso ocorra algum problema com o celular, como perda, furto e até mesmo troca. Os dados ficam salvos em nuvem através do Google Drive, em celulares Android, ou no iCloud, nos dispositivos iOS. Assim, para fazer o resgate, basta baixar as trocas de mensagens em um novo dispositivo.

Vale destacar que é preciso ter espaço de armazenamento disponível para “guardar” os chats – nas contas do iCloud, por exemplo, os usuários contam com 5 GB gratuitos. Caso o backup ultrapasse esse limite, será necessário apagar arquivos antigos para liberar espaço ou comprar mais armazenamento.

Além disso, a Meta possui uma forma de transferir os dados da sua conta do WhatsApp localmente, utilizando um QR Code. No procedimento, é necessário estar com os dois aparelhos em mãos, o que não é possível em casos de roubos ou perdas. Além disso, esse método funciona apenas entre celulares do mesmo sistema operacional – ou seja, caso deseje fazer transferências do Android para iOS ou do iOS para Android, poderá ser mais difícil resgatar as mensagens.

Dá para recuperar conversas do WhatsApp que não foi feito backup?

De forma nativa, não é possível acessar conversas do WhatsApp que foram apagadas sem a ativação do backup. Entretanto, existem softwares e aplicativos disponíveis para Android e iPhone (iOS) que possibilitam o resgate dos chats excluídos — a maioria das opções salva os conteúdos das conversas através das notificações recebidas no celular. Essas ferramentas, porém, devem ser usadas com cautela, já que abrem espaço para vazamentos de dados e outros riscos de segurança. As trocas de mensagens deixarão de ser protegidas pela criptografia de ponta a ponta do WhatsApp e poderão ser acessadas por terceiros.

Como fazer backup do WhatsApp?

Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp e toque no ícone de três pontos, na parte superior direita da tela. Selecione “Configurações”.

Acessando as “Configurações” do WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Toque na opção “Conversas” e selecione “Backup de conversas”.

Na seção “Conversas”, é possível encontrar diferentes configurações sobre as trocas de mensagens do WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Aperte o botão “Fazer backup”. Uma caixa de diálogo será exibida, informando o início do procedimento.

Ativando o backup do WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Para programar o backup automático das suas conversas no WhatsApp, selecione “Fazer backup no Google Drive” – ou iCloud, no caso de dispositivos iOS. Em seguida, selecione a frequência do procedimento, que poderá ser feito “Diariamente”, “Semanalmente”, “Mensalmente” ou apenas quando você solicitar.

Backup do WhatsApp pode ser programado para acontecer periodicamente, de forma automática — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

