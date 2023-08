The Bear: conheça 6 atores famosos que participam da 2ª temporada

A segunda temporada de The Bear (O Urso) chegou ao Brasil na última quarta-feira (23) e está disponível no catálogo do Star+ . A série protagonizada por Jeremy Allen White ( Shameless ) é uma das mais aclamadas do momento e segue os passos de Carmen "Carmy" Berzatto, um talentoso cozinheiro que anteriormente foi chef do maior restaurante do mundo e assume o estabelecimento precário da família em Chicago (EUA) após um acontecimento trágico.

Além de Jeremy Allen White, nomes como Ayo Edebiri (Black Mirror), Ebon Moss-Bachrach (O Justiceiro) e Abby Elliott (Indebted) estão no elenco de The Bear. Por outro lado, a segunda temporada da série também conta com a aparição de alguns atores e atrizes populares em Hollywood, com participações especiais marcantes. Confira alguns nomes abaixo e atenção aos spoilers!

Will Poulter

Um dos primeiros atores convidados na segunda temporada de The Bear foi Will Poulter. Na série, o ator interpreta Luca, um chef confeiteiro que anteriormente havia sido companheiro de equipe de Carmy (Jeremy Allen White). Agora, ele está trabalhando em Copenhague, capital da Dinamarca, e ajuda Marcus (Lionel Boyce) a potencializar seus pratos.

Will Poulter é conhecido por filmes como As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010), Família do Bagulho (2013), O Regresso (2015) e Midsommar (2019), além de também estar presente nas franquias Maze Runner e Black Mirror. Recentemente, o ator britânico interpretou Adam Warlock em Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023).

Gillian Jacobs

Gillian Jacobs foi uma das estrelas que fizeram participações especiais no sexto episódio da segunda temporada, considerado um dos mais icônicos de toda a série. Em um jantar de Natal que se passa anos antes do período original do enredo, a atriz dá vida para a personagem Tiffany, que ainda era esposa de Richie (Ebon Moss-Bachrach) e estava grávida de Eva, a filha do ex-casal.

Conhecida principalmente pelo seu papel como Britta Perry na sitcom Community (2009-2015), Gillian Jacobs também fez aparições nas séries The Good Wife (2009-2016) e Invencível (2021), além de estrelar Love (2016-2018). Nos filmes, a atriz estrelou o longa Tudo de Novo (2020) e esteve presente na trilogia Rua do Medo (2021), da Netflix.

Jamie Lee Curtis

O ilustre sexto episódio da segunda temporada de The Bear também contempla a participação de Donna Berzatto, mãe de Carmy e Natalie (Abby Elliott) e interpretada por Jamie Lee Curtis. No jantar mencionado, Donna está trabalhando nos pratos que serão servidos e demonstra uma dependência emocional da família, causando um imenso furor na casa. Depois disso, a personagem volta a aparecer brevemente no último episódio da temporada.

Pela sua atuação em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022), Jamie Lee Curtis é a atual detentora do prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante do Oscar. Ela também venceu a categoria de Melhor Atriz em Comédia no Globo de Ouro 1995, pelo filme True Lies (1994). Além disso, a atriz protagonizou seis filmes da franquia de terror Halloween e apareceu no longa Entre Facas e Segredos (2019).

Bob Odenkirk

Outro ator famoso a participar do célebre episódio do jantar de Natal da segunda temporada foi Bob Odenkirk, estrela de Better Call Saul (2015-2022). Em The Bear, o ator interpreta o Tio Lee, que aparenta ter um passado intrigante na família e possui uma animosidade notável com Michael (Jon Bernthal), irmão de Carmy.

Além de atuar como o personagem Saul Goodman em Breaking Bad (2009-2013) e Better Call Saul, Bob Odenkirk esteve presente em filmes como Nebraska (2013), The Post (2017) e Adoráveis Mulheres (2019). Ele também atuou nas séries How I Met Your Mother (2005-2014) e Fargo (2014-presente).

Sarah Paulson

Sarah Paulson foi mais uma atriz convidada que esteve presente no sexto episódio da segunda temporada de The Bear. Na história, ela atua como a prima Michelle, que é realmente uma parente de sangue da família Berzatto -- alguns personagens são "parentes de consideração". No jantar, é revelado que ela deixou Chicago e estava morando em Nova York.

A atriz é vencedora de prêmios no Emmy e Globo de Ouro pela série antológica American Crime Story, na temporada intitulada The People v. O. J. Simpson (2016). Paulson foi igualmente elogiada pela suas atuações nas séries Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007) e American Horror Story (2011-presente). Ela também fez aparições nos filmes Noite de Ano Novo (2011), 12 Anos de Escravidão (2013), The Post (2017) e Bird Box (2018), além de estrelar o aclamador longa de terror Fuja (2020).

Olivia Colman

No sétimo episódio da segunda temporada, a atriz Olivia Colman faz uma aparição especial como a Chef Terry, proprietária do restaurante Ever, local onde Richie está fazendo uma capacitação intensiva requerida especialmente por Carmy. A personagem conversa com Richie e traz mensagens importantes para ele, que estava um pouco confuso nas reflexões envolvendo o treinamento.

O currículo de Olivia Colman é extenso, com prêmios no Emmy e Globo de Ouro pelas atuações nas séries The Crown (2016-presente), O Gerente Noturno (2016) e Heartstopper (2022-presente). Ela também venceu a categoria de Melhor Atriz no Oscar 2019 pelo filme A Favorita (2018). Além disso, Colman também esteve presente em Fleabag (2016-2019) e estrelou os longas Meu Pai (2020) e A Filha Perdida (2021). Recentemente, a atriz britânica apareceu em Invasão Secreta (2023), da Marvel.

