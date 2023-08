Threads vai mudar? Confira recursos que podem ser anunciados pela Meta

Lançado em julho dsde ano , o Threads , aplicativo de textos do Instagram, estreou com um layout simples e menos recursos em comparação ao Twitter (ou X, conforme o rebrand implementado por Elon Musk), seu principal rival. A Meta , porém, não parece querer ficar para trás e anunciou nesta semana três novas funções para o app: texto alternativo, opção para compartilhar post diretamente pela DM do Instagram e menção de perfil.

A expectativa é de que mais configurações devem chegar à rede de microblog em breve. O CEO do Instagram, Adam Mosseri, deu algumas pistas de atualizações que estão a caminho para o Threads ao responder comentários e sugestões de usuários. O executivo não revelou as datas de lançamento das funcionalidades, mas indicou que recursos como hashtags e edição de postagens estão na lista de futuras implementações. A seguir, veja 5 novidades que ainda devem ser incorporadas ao Threads.

CEO do instagram confirma novidades para o Threads em posts na rede — Foto: Divulgação/Getty Images

📝 Threads no PC: como usar a rede social no desktop? Comente no Fórum do TechTudo

1. Hashtags

Na esteira de outras plataformas, como o Twitter e o próprio Instagram, o Threads planeja incorporar as hashtags como links clicáveis. A função deve facilitar a navegação e facilitar a busca por conteúdos relevantes. A preocupação com o engajamento na rede faz sentido. Dados da empresa de pesquisa de mercado Sensor Tower revelam que a nova rede da Meta perdeu 82% dos seus usuários ativos 1 mês após o seu lançamento, com apenas oito milhões de pessoas acessando o aplicativo diariamente. O novo recurso foi confirmado por Mosseri, em resposta a um seguidor. O usuário questionou porque o CEO usava hashtags em seus posts, já que as palavras-chaves não se tornam links clicáveis no Threads. O executivo explicou que estava se antecipando porque o recurso será lançado em breve.

Seguidor questiona a ausência de hashtags clicáveis na plataforma e CEO confirma que a funcionalidade chegará à plataforma — Foto: Reprodução/Threads/Make Use Of

2. Troca de contas

Atualmente o Threads está vinculado a uma única conta de Instagram por usuário, não permitindo alternar entre diferentes perfis no aplicativo de texto. A limitação pode ser inconveniente, especialmente para quem trabalha com redes sociais ou possui contas profissionais. No entanto, de acordo com Mosseri, o problema deve ser resolvido futuramente. Em resposta a uma seguidora no Threads, o executivo confirmou que a funcionalidade está prevista.

CEO do Instagram revela que a troca de contas está prevista para o Threads — Foto: Reprodução/Threads/Make Use Of

3. Edição de postagem

O Threads também deve permitir que seus usuários editem seus conteúdos após a publicação. A configuração evita a necessidade de apagar postagens e perder engajamento em casos de necessidade de correções ou atualizações. A novidade deve agradar os criadores de conteúdo e internautas que já estão acostumados a revisar seus posts em outras plataformas. A previsão de inserção do recurso na plataforma também foi confirmada por Mosseri em diálogo com uma seguidora na rede social.

Mosseri confirma previsão de edição de posts no Threads — Foto: Reprodução/Threads/Make Use Of

4 Encerrar uma conta no Threads sem excluir o Instagram

O Threads surgiu como uma plataforma diretamente vinculada ao Instagram, impedindo que os usuários gerenciem suas contas de forma separada. Atualmente é impossível deletar a conta no aplicativo de textos sem apagar o perfil na rede de fotos – e vice e versa. No entanto, em uma postagem em seu perfil, Mosseri revelou que a Meta já está trabalhando em soluções para o problema. Até lá, o CEO aconselha que usuários insatisfeitos desativem seu perfil no Threads, mudem as configurações de privacidade ou simplesmente deletem posts indesejados.

CEO garante que contas do Instagram e do Threads serão desvinculadas futuramente — Foto: Reprodução/Threads/Make Use Of

Com informações de Make Use Of e CNN Business

Veja também: Como saber quem visitou meu Instagram?