TikTok: 4 motivos para fazer postagens de texto na rede social

O TikTok anunciou em julho a liberação do recurso que permite fazer postagens no formato de texto com até mil caracteres no app. Segundo a ByteDance, dona rede social, o objetivo da funcionalidade é compartilhar publicações como histórias, poemas e letras de músicas com seguidores. A ferramenta é parecida com os stories do Instagram, permitindo definir cores de fundo e fontes, além de adicionar stickers. Mesmo que o TikTok seja uma plataforma de vídeos, os textos podem ser úteis para quem deseja diversificar ou complementar seus conteúdos e tornar os posts mais acessíveis para pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. A seguir, confira quatro bons motivos para postar textos no TikTok.