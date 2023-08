Todo nômade digital precisa ter estes 9 eletrônicos e gadgets

Um nômade digital precisa estar sempre preparado para se virar online onde quer que esteja. Quem vive viajando e trabalha de maneira remota tem o mundo como seu escritório. Por isso, contar com alguns equipamentos pode ser fundamental para conseguir realizar todas as tarefas sem passar por nenhum tipo de aperto. Um bom notebook e um carregador portátil estão entre os itens que são quase como um pré-requisito para o estilo de vida nômade, mas existem muitos outros gadgets e eletrônicos que podem ajudar muito a rotina de quem vive viajando.

Além de serem fundamentais para garantir um home office estável e seguro em qualquer situação, bons equipamentos são essenciais para que o nômade consiga se comunicar com a família e amigos a distância. Se você está pensando em se tornar um nômade digital, confira, na lista a seguir, nove eletrônicos e gadgets que serão essenciais para o seu novo estilo de vida.

Veja os principais equipamentos eletrônicos que todo nômade digital deveria ter — Foto: Reprodução/Unsplash/Austin Distel

O que é um nômade digital e como se tornar um

O termo "nômade digital" descreve indivíduos que usam as tecnologias da informação e comunicação para realizar seu trabalho de maneira remota e, assim, conduzir um estilo de vida nômade. Eles podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, desde que tenham acesso confiável à Internet e um dispositivo eletrônico adequado. Diversas atividades, que vão desde a programação e o design gráfico até o ensino de idiomas, hoje podem ser feitas online. Assim, profissionais de todo tipo estão adotando o estilo nômade para viajar o mundo enquanto continuam seu trabalho normalmente.

A transição para a vida de um nômade digital requer muito planejamento e preparação. Primeiramente, é essencial garantir uma fonte de renda que possa ser mantida de forma remota. Os aspirantes a nômades digitais também devem desenvolver habilidades sólidas de autogerenciamento e adaptabilidade, pois a vida na estrada pode ser imprevisível. Além disso, é fundamental investir em equipamentos de alta qualidade que sejam portáteis, duráveis e capazes de suportar uma gama de condições. Veja a lista com os principais itens a seguir.

1. Notebook fino e leve

Para o nômade digital, portabilidade é essencial. Por isso, o notebook ideal para esse tipo de público deve ter design fino e leve, para que possa ser transportado para qualquer lugar ocupando o mínimo de espaço possível. Além disso, é fundamental se atentar para as especificações do produto. Profissionais que trabalham com softwares pesados, como os editores de vídeo e os programadores, devem investir em soluções com hardware avançado, geralmente presente em modelos mais premium.

No geral, é interessante priorizar opões com SSD, um bom processador e a maior quantidade possível de memória RAM. Opções como o MacBook Air e o LG Gram 15 Ultra-Lightweight são aparelhos que unem design portátil a hardware de ponta, prometem agradar os nômades e durar bons anos de estrada. Eles estão disponíveis na Amazon Brasil, respectivamente, por R$ 13.499 e R$ 18.599.

Um notebook focado na portabilidade e com boas especificações é essencial para o estilo de vida nômade — Foto: Reprodução/Unsplash/Jonathan Kemper

2. Smartphone de alta capacidade

Um bom smartphone é essencial para quem depende da Internet para se comunicar com a família e o trabalho. Para nômades digitais, o ideal é buscar por aparelhos com alta capacidade de processamento, que permitem uma navegação ágil e multitarefa. Além disso, também é interessante buscar por um set de câmeras avançado, para registrar as memórias de viagens, e investir em uma grande quantidade de armazenamento. Assim, é possível guardar fotos, vídeos e documentos que podem ser necessários no dia a dia.

Investir em um celular com um bom conjunto de câmeras é essencial para os nômades que gostam de registrar suas viagens — Foto: Reprodução/Unsplash/Jenna Day

Modelos top de linha como os iPhones e os aparelhos da linha Galaxy S, da Samsung, tendem a ser os mais indicados para quem busca um aparelho completo e durável. Mas existem outras opções com custo mais baixo que podem ser ideais para o público que apenas procura pelo básico. Vale fazer uma boa pesquisa para definir as suas prioridades e escolher o aparelho que mais se adequa ao seu estilo.

3. Carregador portátil robusto

Um carregador portátil é essencial para os momentos de imprevistos em uma viagem, e não pode faltar no setup de um nômade digital. Com um dispositivo desses, é possível garantir que seu notebook ou celular sempre terão bateria, mesmo que uma tomada não esteja disponível. Escolher um modelo resistente e com grande capacidade de carga é essencial para longas jornadas. Disponível na Amazon por R$ 459, o Anker PowerCore tem 20.000 mAh e promete recarregar seus aparelhos até três vezes.

4. Fone de ouvido com cancelamento de ruído

Trabalhar em coworkings ou locais públicos como cafés é comum na rotina de nômades digitais, mas pode ser bastante barulhento. Por isso, fones de ouvido com cancelamento de ruído prometem ser um grande aliado desse tipo de público. Com tecnologia capaz de abafar os sons externos, esses aparelhos são ideais para conferências, ouvir música ou simplesmente se concentrar no trabalho.

Fones de ouvido com cancelamento de ruído ajudam a trazer concentração no trabalho em locais públicos — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

O recurso, que virou uma tendência de mercado, está disponível nos mais diversos perfis de aparelhos. As opções vão desde modelos premium como o Amazon Echo Buds, que sai a R$ 674, até dispositivos mais em conta, como o Stage Hero6, que custa R$ 199.

5. Roteador de viagem

A conexão à Internet nem sempre é garantida, principalmente em locais remotos ou espaços públicos, que podem contar com redes Wi-Fi instáveis e inseguras. Com um roteador de viagem, o nômade digital pode criar sua própria rede usando uma conexão Ethernet ou um cartão SIM.

Usando uma VPN e a ferramenta firewall, você pode garantir uma navegação segura e manter a conectividade em qualquer lugar, seja para trabalhar, fazer videoconferências ou assistir ao seu streaming favorito. O roteador TP-Link AC750 Nano pode ser uma solução portátil interessante e está disponível por R$ 548.

6. Adaptador universal com USB

Um adaptador universal é útil para qualquer viajante internacional, e indispensável para nômades digitais. Com esse tipo de dispositivo, é possível carregar eletrônicos em qualquer lugar do mundo, sem se preocupar com incompatibilidades de entradas e tomadas. Alguns modelos também incluem portas USB, tornando-os ainda mais versáteis. Se você quer se tornar um nômade digital, definitivamente precisa de um desse na mochila.

7. HD externo portátil

Um HD externo portátil é um gadget essencial para qualquer nomâde digital que deseje manter seus arquivos seguros e bem armazenados. Esse tipo de aparelho é uma ótima ferramenta para fazer backup do notebook, além de servir como uma fonte de armazenamento extra muito útil para quem trabalha com grandes volumes de informações e não pode sobrecarregar o armazenamento do laptop. O Samsung T5 pode armazenar até 2 TB de informação, é compacto e pode ser encontrado por R$ 1.299.

Um HD externo é essencial para manter documentos e arquivos importantes seguros — Foto: Reprodução/Unsplash/Daniel Lezuch

8. Suporte para notebook, teclado e mouse

Apesar de não serem itens indispensáveis, investir em um suporte, teclado e mouse para o seu notebook vai trazer muito mais conforto para o seu dia a dia como trabalhador remoto. Feitos para melhorar a ergonomia de notebooks, os suportes permitem que você mantenha uma postura correta ao usar o notebook por longos períodos, reduzindo a tensão no pescoço e nas costas. Já o mouse e o teclado podem oferecer uma experiência de digitação mais cômoda, evitando o desconforto nas mãos e pulsos.

Um suporte para notebook ajuda a manter a postura adequada durante longos períodos de trabalho — Foto: Reprodução/Unsplash/Tim van der Kuip

Para o suporte, vale a pena investir em opções compactas, feitas com materiais resistentes e leves. Uma boa opção é o modelo da KABEWS, que está disponível por R$ 41. Já para o mouse e o teclado, o ideal é optar por aparelhos Bluetooth, que eliminam a necessidade de cabos adicionais. O teclado K380 e o mouse Pebble M350, da Logitech, são opções interessantes que podem ser encontradas por R$ 219 e R$ 123, respectivamente.

9. Organizador de cabos

Manter os cabos organizados pode ser um desafio para o nômade digital. Um organizador de cabos mantém tudo em ordem, evitando emaranhados e danos, o que facilita a localização do cabo certo quando necessário. Disponível em vários tamanhos e materiais, um organizador pode acomodar desde cabos de carregamento até fones de ouvido, mantendo tudo acessível e organizado, além de proteger contra desgastes. Uma boa opção é o modelo da BUBM, que custa R$ 324.

