TV Globinho: relembre 14 desenhos antigos e onde assistir online

A TV Globinho , programa infantil da Rede Globo exibido entre os anos 2000 e 2015, é lembrada até hoje com saudosismo. Nascido como um quadro do programa Bambuluá, onde eram apresentados os desenhos na emissora, ele fez grande sucesso, transformando-se em uma atração independente. Em 2012, porém, com a estreia do Encontro com Fátima Bernardes, a TV Globinho saiu das manhãs de segunda a sexta-feira da Globo, sendo transferida para os sábados e, posteriormente, encerrada.

Durante a exibição, artistas como Sthefany Brito, Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin e Giovanna Ewbank passaram pela atração, apresentando desenhos populares como Caverna do Dragão e Bob Esponja. Para relembrar essas animações que marcaram os fãs do programa, o TechTudo montou uma lista com 18 desenhos de sucesso da TV Globinho. Abaixo, você confere informações sobre cada um deles e em quais plataformas de streaming estão disponíveis.

Bob Esponja (Netfix, Paramount+ e Oi Play) é uma série de animação da Nickelodeon que já conta com catorze temporadas — Foto: Reprodução/IMDb

Dragon Ball

Um dos animes mais populares e bem-sucedidos da TV, Dragon Ball (1986–1989) faz parte de uma franquia japonesa baseada nos mangás de Akira Toriyama. Sua trama conta a história de Goku, um garoto com cauda de macaco, que parte em uma jornada pelo mundo à procura das Esferas do Dragão. Acompanhado de Bulma, ele desenvolve suas habilidades em artes marciais, enquanto enfrenta inimigos pelo caminho.

A TV Globinho também transmitiu duas de suas continuações: Dragon Ball Z (1989–1996) e Dragon Ball GT (1996–1997). Atualmente, as três séries de animação podem ser vistas no Crunchyroll, além dos 153 episódios de Dragon Ball também estarem disponíveis no Globoplay.

Um dos desenhos clássicos da TV Globinho, Dragon Ball (Crunchyroll e Globoplay) também teve as versões Dragon Ball Z e Dragon Ball GT transmitidas no programa — Foto: Reprodução/IMDb

Bob Esponja

Criado pelo cartunista e biólogo marinho Stephen Hillenburg, Bob Esponja é um desenho animado lançado pela Nickelodeon em 1999. Responsável por uma franquia de mídia extremamente lucrativa, a animação gira em torno das aventuras vividas por uma esponja-do-mar quadrada, que trabalha no restaurante de fast food Siri Cascudo e mora em um local chamado Fenda do Biquíni.

Além do protagonista, o desenho animado conta com personagens marcantes como Patrick, uma estrela-do-mar sem bom senso, Lula Molusco, um polvo ranzinza que é vizinho e trabalha com Bob Esponja, e Seu Sirigueijo, o patrão avarento da animação. Disponível na Netflix, Paramount+ e Oi Play, a animação está atualmente em sua 14ª temporada.

Bob Esponja (Netflix, Paramount+ e Oi Play) é um desenho muito premiado, tendo ganhado estatuetas no Annie Awards, Emmy e Kids Choice Awards — Foto: Reprodução/IMDb

Pokémon

Lançado em 1997, Pokémon é um anime da The Pokémon Company. Originado da franquia criada por Satoshi Tajiri com base em jogos de Game Boy, o desenho se passa em um mundo com criaturas colecionáveis, que os humanos capturam para lutarem entre si. Neste cenário, a história segue os passos de Ash, um garoto de dez anos que sai pelo mundo em uma jornada para se transformar em um Mestre Pokémon.

Além do protagonista, a animação também é estrelada pelos personagens Misty e Brock, amigos de Ash, e pelo trio de vilões da Equipe Rocket, formado por Jessie, James e Miau. Com novas versões e spin-offs lançados até hoje, a série original pode ser assistida na Netflix sob o nome de Pokémon: Indigo League. Além dela, o streaming também possui outros derivados da franquia, entre séries e filmes.

Marco da cultura pop, Pokémon (Netflix) continua a ser uma das franquias de mídia mais populares e rentáveis de todos os tempos — Foto: Reprodução/Facebook Pokémon

Beyblade

Baseada em uma linha de brinquedos da Takara Tomy, que também deu origem a uma série em mangá, Beyblade é um anime transmitido entre 2001 e 2003. Bastante popular em todo o mundo, o desenho é ambientado em um universo em que ocorrem batalhas de Beyblade (um peão moderno) e acompanha uma equipe de garotos envolvidos nessas disputas, buscando ganhar reconhecimento mundial.

Chamado de Bladebreakers, o grupo é composto pelos personagens Tyson Granger, Kai Hiwatari, Max Tate, Ray Kon e Kenny. Embora Beyblade tenha ganhado algumas sequências, sua versão original é a mais famosa. Composta por três temporadas de 154 episódios, ela está disponível completa no Amazon Prime Video.

Beyblade (Amazon Prime Video) foi originalmente transmitido pela TV Tokyo — Foto: Reprodução/IMDb

Os Padrinhos Mágicos

Criado por Butch Hartman, Os Padrinhos Mágicos é um desenho animado lançado pela Nickelodeon em 2001. Um grande sucesso, sua trama conta a história de Timmy Turner, um garoto incompreendido, que sofre nas mãos de sua babá e por isso é presenteado com a visita de duas fadas. Chamados de Cosmo e Wanda, eles são seus padrinhos mágicos e estão dispostos a ajudá-lo, realizando seus desejos.

Composta por dez temporadas, a animação chegou ao fim em 2017, mas antes deu origem a dezenas de filmes, especiais e jogos eletrônicos. Além de estar no Oi Play, o programa pode ser visto no Paramount+, que recentemente lançou uma série em live-action do desenho. Bastante criticada, a nova versão tem, até o momento, apenas uma temporada.

Em Os Padrinhos Mágicos (Oi Play e Paramount+), Timmy tem seus desejos realizados pelas fadas Wanda e Cosmo — Foto: Reprodução/IMDb

Rugrats - Os Anjinhos

Outro desenho lançado pela Nickelodeon, Rugrats - Os Anjinhos é uma animação criada por Arlene Klasky, Gábor Csupó e Paul Germain. Transmitido entre 1991 e 2005, o título acompanha as aventuras vividas na imaginação de um grupo de bebês, inicialmente formado pelos pequenos Tommy, Chuckie, Angelica e os gêmeos Phil e Lil.

Sucesso entre o público, o desenho contou com 172 episódios, três filmes, um spin-off e uma série de quadrinhos e jogos eletrônicos. Além de estar disponível no Pluto TV e Oi Play, a série também pode ser vista no Paramount+, que lançou um reboot do desenho em computação gráfica.

Rugrats - Os Anjinhos (Pluto TV, Oi Play e Paramount+) é uma série original da Nickelodeon lançada em 1991 — Foto: Reprodução/IMDb

As Aventuras de Jackie Chan

Mais um clássico da TV Globinho, As Aventuras de Jackie Chan é um desenho animado criado por John Rogers, Duane Capizzi e Jeff Kline. Transmitido entre 2000 e 2005, o título conta as aventuras vividas por um arqueologista e lutador de artes marciais, que ao lado da sobrinha e guiado pelo tio, busca artefatos mágicos e enfrenta as forças do mal.

Produzida pelo próprio Jackie Chan, a animação trouxe a sobrinha do artista para dublar a pequena Jade e se inspirou no pai de Chan para desenvolver o tio do protagonista. Composta por cinco temporadas, ela está disponível no Pluto TV.

As Aventuras de Jackie Chan (Pluto TV) é uma série de animação produzida pelo próprio Jackie Chan, ator especialista em artes marciais — Foto: Reprodução/IMDb

Yu-Gi-OH!

Baseado em uma série de mangás de Kazuki Takahashi, Yu-Gi-OH! é um anime que teve sua primeira saga transmitida em 1998. Protagonizada pelo tímido Yugi Muto, a animação acompanha o garoto após ele montar o quebra-cabeça do Enigma do Milênio e assim despertar dentro de si o espírito de um grande jogador.

Tal mudança leva Yugi e seus amigos a se envolverem com um jogo de cartas mágico, bastante poderoso e que remonta ao Egito Antigo. Um game de muito sucesso, que fez a Konami criar uma “versão real”, lançada como um jogo de cartas colecionáveis. Além do próprio anime, disponível na Netflix e no Pluto TV, o spin-off Yu-Gi-Oh! GX (também exibido na TV Globinho) pode ser assistido no Crunchyroll.

O anime Yu-Gi-OH! (Netflix e Pluto TV) deu origem a um popular jogo de cartas colecionáveis de mesmo nome — Foto: Reprodução/Netflix

Avatar: A Lenda de Aang

Desenho da Nickelodeon transmitido entre 2005 e 2008, Avatar: A Lenda de Aang é uma animação criada por Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino. Ambientada em um universo cujas nações estão divididas de acordo com os quatro elementos da natureza, a série mostra alguns personagens que conseguem manipular essas forças telecineticamente por meio das artes marciais.

Neste cenário, acompanhamos o jovem Aang, um guerreiro capaz de equilibrar os quatro elementos e trazer a paz para o planeta. Misturando cartoon com anime, o desenho teve uma enorme repercussão, ganhando Annie Awards e Emmys durante sua exibição. Disponível na Netflix, o título deu origem ao filme em live-action O Último Mestre do Ar, dirigido por M. Night Shyamalan. A gigante do streaming está produzindo uma série live-action do desenho, com o mesmo nome do filme e lançamento previsto para 2024.

Avatar: A Lenda de Aang (Netflix) é uma série animação lançada em 2005 e popular até hoje — Foto: Divulgação/Nickelodeon Productions

Phineas e Ferb

Exibida originalmente pelo Disney Channel, entre 2007 e 2012, Phineas e Ferb é uma animação criada por Dan Povenmire e Jeff "Swampy" Marsh. Inspirada na própria infância de Povenmire, o desenho conta a história de dois meio-irmãos, que criam grandes projetos e construções para aproveitar suas férias de verão.

Além deles, a série também conta com Candance, a irmã mais velha da dupla, que vive tentando destruir seus planos secretos, e Linda Flynn-Fletcher, mãe de Phineas e madrasta de Ferb. Disponível no Disney+, a animação ganhará duas novas temporadas, de 40 episódios totais, ainda sem data de lançamento.

Phineas e Ferb (Disney+) ganhou o Annie Awards de melhor programa de animação televisivo — Foto: Reprodução/IMDb

As Aventuras de Jimmy Neutron: O Menino Gênio

Criada por John A. Davis, As Aventuras de Jimmy Neutron: O Menino Gênio é uma série de animação da Nickelodeon lançada em 2002. Continuação do filme Jimmy Neutron: O Menino Gênio - lançado em 2001 e indicado ao Oscar de Melhor Animação -, o desenho mostra o dia a dia do protagonista, bem como suas criações mirabolantes e os problemas que elas trazem.

A série ganhou um spin-off em 2010, quatro anos após seu fim. Chamado Planeta Sheen, disponível no Pluto TV, ele segue os passos de Sheen Estévez, um dos amigos de Jimmy, quando ele vai parar no planeta Zeenu. Composta por três temporadas que totalizam 61 episódios, As Aventuras de Jimmy Neutron: O Menino Gênio está disponível no Paramount+ e Oi Play.

As Aventuras de Jimmy Neutron: O Menino Gênio (Paramount+ e Oi Play) teve três temporadas, transmitidas entre 2002 e 2006 — Foto: Reprodução/IMDb

Como Treinar o Seu Dragão: A Série

Continuação do filme de 2010 da DreamWorks, Como Treinar o Seu Dragão: A Série foi lançado em 2012. Com duas temporadas intituladas Riders of Berk (20 episódios) e Defenders of Berk (20 episódios), a série mostra algumas das aventuras vividas por Soluço e Banguela dentro e fora de seu reino.

Em 2015, após ser renomeada para Dragões: Corrida até o Limite, a animação foi renovada pela Netflix para outras seis temporadas - todas disponíveis em seu catálogo. Encerrada em 2018, Como Treinar o Seu Dragão: A Série chegou a faturar estatuetas no Emmy e Annie Awards.

O desenho Como Treinar o Seu Dragão: A Série (Netflix) faz parte de uma franquia da DreamWorks — Foto: Reprodução/IMDb

Kim Possible

Animação do Disney Channel, Kim Possible é um desenho criado por Mark McCorkle e Bob Schooley. Lançado em 2002, o título gira em torno de uma líder de torcida do Ensino Médio, que além dos problemas normais de uma garota da sua idade, combate o crime pelas ruas de Middletown.

Além da protagonista, também ganham destaque na série os personagens Ron, amigo e ajudante das missões de Kim; Dr. Drakken, arqui-inimigo da heroína; e Shego, a parceira e “capanga” do vilão. Encerrada em 2007, Kim Possible teve quatro temporadas e deu origem a um filme live-action, lançado em 2019. Tanto o longa quanto a animação podem ser assistidos no Disney+.

Kim Possible (Disney+) deu origem a um longa-metragem em live-action — Foto: Reprodução/Disney+

Kung Fu Panda

Derivado da franquia homônima da DreamWorks, Kung Fu Panda: Lendas do Dragão Guerreiro é um desenho animado exibido pela Nickelodeon entre 2011 e 2016. A trama segue os passos de Po em sua nova vida como um protetor do Vale da Paz, enquanto busca se aprimorar nas técnicas de kung fu, o personagem se mete em enrrascadas e aprende cada dia mais com os Cinco Furiosos.

Assim como nos filmes, o desenho conta com dublagens de Lucy Liu (Mestre Víbora) e James Hong (Sr. Ping), além das vozes dos artistas Mick Wingert (Poo) e Fred Tatasciore (Mestre Shifu). Composta por 80 episódios, distribuídos em três temporadas, a série de animação pode ser vista no Paramount+ e Oi Play.

Kung Fu Panda: Lendas do Dragão Guerreiro (Paramount+ e Oi Play) foi criada por Peter Hastings e Scott Kreamer — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

