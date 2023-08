Um Conto de Fadas Perfeito: conheça personagens e elenco da série

A minissérie espanhola Um Conto de Fadas Perfeito se tornou um sucesso de audiência na Netflix . A adaptação do best-seller "Un Cuento Perfecto", de Elísabet Benavent, é uma comédia romântica de cinco episódios estrelada pelos atores Anna Castillo e Álvaro Mel. Eles são dois jovens de mundos diferentes que se conhecem em uma situação inusitada e passam a ser amigos e confidentes, mas descobrem que têm mais em comum do que imaginam.

Escrita por Marina Pérez, com direção de Chloé Wallace e tendo a própria Elísabet Benavent como produtora executiva, a série ainda traz no elenco atores renomados da TV espanhola, como Ingrid García Jonsson e Lourdes Hernández, dando vida às irmãs da protagonista. Nos sites especializados, a produção leva nota 7,6 no IMDb e tem 88% da crítica no Rotten Tomatoes. Confira abaixo os personagens principais da minissérie que está cativando o público.

Margot e David na série Um Conto de Fadas Perfeito, da Netflix — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Anna Castillo como Margot

Margot é uma moça rica que teve uma crise de pânico no dia do seu luxuoso casamento e abandonou o noivo Filippo no altar. Enquanto se recuperava psicologicamente, ela saiu com suas irmãs para uma noite divertida e conheceu David no bar em que ele trabalhava. Quando precisou voltar ao local no dia seguinte, a personagem se deparou com uma situação constrangedora entre David e sua ex-namorada. Margot ajudou David a se safar e os dois se identificaram de cara para o que viria a ser uma parceria ao longo da trama.

Um conto de Fadas Perfeito, da Netflix, é estrelada por Álvaro Mel e Anna Castillo — Foto: Divulgação/Netflix

Álvaro Mel como David

David se divide entre três empregos e dorme no sofá dos amigos, Iván e Domi, pais da pequena Ada. Apaixonado pela belíssima Idoia, ele vê seu relacionamento acabar quando ela afirma que ele é infantil e sem futuro. Inconformado, ele tenta fazer ciúmes na ex-namorada. Quando conhece Margot, os dois se juntam com a promessa de um ajudar o outro a fazer mudanças na vida com o objetivo de reconquistar os antigos amores.

David é se junta à Margot para tentar reconquistar um amor antigo — Foto: Divulgação/Netflix

Mario Ermito como Filippo

Filippo é o noivo deixado no altar por Margot. Lindo e compreensivo, ele tenta entender e acalmar a crise de pânico da protagonista no dia do casamento. Quando é abandonado, ele se refugia na Itália para colocar a vida no lugar. Mas o fato é que ele nunca esqueceu Margot.

Filippo (Mario Ermito) e Margot (Anna Castillo) na cena em que se conheceram em Um Conto de Fadas Perfeito — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Lydia Pavon como Idoia

Idoia é a ex-namorada de David, que chama a atenção de todos por onde passa. A musa termina com ele ao constatar que David é infantil, sem futuro e que ela não vê perspectiva ao lado dele. Ao vê-lo em fotos em lugares e eventos interessantes e chiques, ela volta a procurá-lo cheia de interesse e segundas intenções.

Os personagens David e Idoia em Um Conto de Fadas Perfeito (Netflix) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Jimmy Roca como Iván

Iván é o melhor amigo de David, que fornece o sofá da sala para ele dormir e divide as noites de trabalho no bar. Casado com Domi e pai da pequena Ada, Iván é sensato e tenta alertar David sobre a interesseira Idoia e incentiva um relacionamento entre ele e Margot, mas David insiste em dizer que eles são apenas bons amigos.

David, Margot, Domi e Iván em um jantar divertido em Um Conto de Fadas Perfeito — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Tai Fati como Domi

Assim como o marido Iván, Domi também não suporta Idoia e não dá forças para esse relacionamento continuar ou voltar. A mãe de Ada, que não tem papas na língua, também está na torcida para que um relacionamento nasça da amizade entre David e Margot e não esconde isso de ninguém.

Lourdes Hernández como Patricia

Irmã mais velha de Margot, Patricia é casada com Alberto e tem três filhos. Com a certeza de que está sendo traída, ela contrata um detetive para ficar atrás do marido, mas começa a perseguir o detetive por achar que eles são amigos e que o profissional está acobertando as puladas de cerca do seu parceiro.

Um Conto de Fadas Perfeito (Netflix): Margot no meio das irmãs Patricia (esquerda) e Candela (direita) — Foto: Divulgação/Netflix

Ingrid García Jonsson como Candela

Solteira e atirada, Candela se instala na casa de Margot desde que ela foge do casamento e vigia cada passo da irmã, demonstrando carinho e cuidado, mas de forma excessiva. Candela não aprova a amizade de Margot com David, porque ela acredita que o protagonista pode atrapalhar os planos de voltar com Filippo.

