Vai adotar um bichinho? Conheça o 'Tinder' da adoção de pets

A Hyppet é um aplicativo de adoção de pets no Brasil. Disponível para Android e iPhone ( iOS ), ele permite que o usuário encontre um animal que esteja em uma Organização Não Governamental (ONG) ou em um lar temporário para levar para casa de forma responsável e segura. Além disso, é possível colocar um pet para adoção, criando um perfil com todas as informações que podem ajudar na busca por um lar para o amigo de quatro patas.

Similar ao Tinder, o app funciona como uma feira de adoção virtual, em que o adotante pode visualizar diversos animaizinhos de acordo com a sua localidade e "curtir" os que mais gostar. Caso você se identifique com algum cão ou gato, basta contatar o adotante pelo chat disponibilizado na próprio plataforma. A seguir, confira a lista para esclarecer todas as dúvidas sobre o aplicativo Hyppet.

Adote um animalzinho usando o aplicativo Hyppet — Foto: Paola Mansur/TechTudo

📝 Segurança na Internet: como saber se uma loja online é confiável? Comente no Fórum do TechTudo

O que é Hyppet e como funciona?

O app foi criado em 2019 por dois amigos com o intuito de ajudar cachorros a encontrarem lares amorosos. Com isso, a Hyppet surgiu como um facilitador para que pessoas possam encontrar e ajudar os animais a saírem das ruas e de ONGs. Semelhante ao Tinder, o aplicativo conecta adotantes aos animais disponíveis, chamando a atenção pelas fotos e descrições dos perfis.

Além disso, os responsáveis também atuam no pós adoção, buscando o bem-estar do animal, especialmente porque muitos desses deles já foram vítimas de maus-tratos e abusos, e a preocupação é de que eles não sofram novamente.

Ao longo dos anos, o app já foi responsável por mais 600 adoções. Além disso, a empresa responsável, que também se chama Hyppet, atua em outras causas sociais que envolvem o resgate de animais de rua e ressocialização. Através da campanha “Fama de Mau”, a Hyppet lançou uma coleção de bandanas e destinou uma parte do valor de cada venda para apoiar a causa do Pits Ales, organização especializada no resgate, tratamento e socialização de Pit bulls abandonados.

Insira os seus dados pessoais para realizar o cadastro e visualizar os animais disponíveis para adoção — Foto: Reprodução/Paola Mansur

O que posso fazer no aplicativo?

Com o aplicativo, o usuário encontra diversos animais disponíveis para adoção na aba de “Quero Adotar”. No entanto, caso queira ajudar um animal a encontrar um lar tranquilo e feliz, é possível fazer o cadastro no app acessando o tópico “Cadastrar pet para adoção”. Você insere as fotos e os dados para compartilhar no app. Ainda é possível ver os pets que você curtiu na seção “Pets Curtidos”. Para acompanhar as adoções, entre na aba “Finais felizes” e acesse o Instagram. Caso deseje ser um parceiro da Hyppet, basta entrar em contato com o e-mail disponibilizado por eles na aba “Seja um Parceiro”.

Você também pode ajudar um bichinho a encontrar um lar cadastrando as informações em "Cadastrar pet para adoção" — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Como adotar um pet pela Hyppet?

Para adotar um pet pelo app Hyppet é necessário criar uma conta com o e-mail no aplicativo. Logo após, defina se o seu perfil é uma ONG ou Pessoa Física e inclua as informações essenciais, como nome, data de nascimento e localização. Outros dados complementares serão solicitados. Com o seu perfil finalizado, para buscar um pet, basta selecionar a opção “Quero Adotar”, na página inicial. Em seguida, as fotos dos animais aparecerão na tela. Para obter mais informações sobre um pet específico, toque sobre a foto dele e o perfil será exibido. Para iniciar o processo da adoção, basta clicar em “Quero adotar!” ao final da tela e enviar uma mensagem para a tutora responsável e aguardar ela retornar o contato.

Basta clicar em "Quero adotar" para entrar em contato com o tutor responsável pelo animal — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Também é possível aplicar filtros e redefinir a busca. O usuário pode filtrar, por exemplo, por localização, porte, sexo, espécie e outros critérios. Para isso, clique no símbolo de lupa na parte superior, aplique o filtro desejado e pressione em “Filtrar”. Por fim, vá novamente em “Quero Adotar” para visualizar os pets já com os filtros selecionados.

Com informações de Hyppet (1 e 2)

Veja também: como deixar o Instagram privado? Veja o guia completo para celular e PC