Vai jogar Baldur's Gate 3? 10 coisas que você precisa saber para começar

Baldur's Gate 3 traz de volta a experiência de jogar o sistema Dungeons & Dragons em formato eletrônico e com heróis personalizáveis. O game traz de volta tudo que era sucesso na série de RPG da Larian Studios , como combates em turnos, personagens diversos e muita exploração. Seu lançamento aconteceu no dia 3 de agosto e chegou primeiro ao PC (via Steam e GOG Galaxy ), mas será lançado em setembro para o PlayStation 5 ( PS5 ). A seguir, veja 10 coisas que você deve esperar antes de entrar de cabeça no game.

Baldur's Gate 3 chegou, saiba como se preparar — Foto: Divulgação/Larian Studios

1. Reserve muito espaço

Baldur's Gate 3 não é um jogo tão pesado para rodar no seu PC. Seus requisitos mínimos incluem uma placa de vídeo com 4 GB dedicados e memória RAM de 8 GB, além de um processador Intel Core i5, no mínimo. Contudo, ele vai ocupar bastante espaço de armazenamento no computador. São necessários, pelo menos, 150 GB para a instalação inicial, sem contar eventuais atualizações. Portanto, prepare-se para liberar espaço antes de baixar, ou mantenha o PC limpo para a instalação do RPG.

Baldur's Gate 3 é um jogo bonito... e grande — Foto: Divulgação/Larian Studios

2. Conheça o combate

Baldur's Gate 3 aposta em combate de turnos, diferentemente das novidades mais recentes dos games de RPG. O jogo segue de perto o que já foi feito nos dois primeiros jogos da franquia, com batalhas estratégicas que podem até mesmo ser pausadas pelo jogador. Isso pode causar uma certa estranheza para quem está acostumado com algo mais voltado para a ação. Porém, os embates de Baldur's Gate 3 prometem dinamismo, mesmo parecendo mais “parados”.

Combate em turnos define Baldur's Gate 3 — Foto: Divulgação/Larian Studios

3. Multiplayer para quatro pessoas

Baldur's Gate 3 tem multiplayer, mas é limitado a apenas quatro participantes, incluindo o próprio usuário. É possível mesclar a equipe entre outros jogadores e NPCs, personagens controlados pelo computador, para dar a liberdade de jogar como quiser. O multiplayer, contudo, permite uma nova experiência para aproveitar, muito mais personalizada. É possível formar um grupo de quatro amigos ou traçar sua jornada com outros desconhecidos online.

Baldur's Gate 3 oferece multiplayer para até 4 pessoas — Foto: Divulgação/Larian Studios

4. Salve muito o jogo

É importante salvar bastante seu progresso em Baldur's Gate 3. O game baseia muito sua história em escolhas dos personagens e do jogador. Se algum membro do seu grupo morrer, você perde toda a sua evolução. Por isso, procure salvar sempre que possível e não se acanhe em voltar atrás quando fizer algo que considera errado ou que se arrependa. Essa é uma dinâmica presente desde os primeiros games da série.

Salve sempre o progresso em Baldur's Gate 3 — Foto: Divulgação/Larian Studios

5. Explore os diálogos

Outro ponto fundamental em Baldur's Gate 3 está em seus diálogos. O game tem como base as conversas, para além dos combates. Dependendo de cada membro de seu grupo de personagens, as interações podem ser totalmente diferentes e únicas, levando para um caminho inesperado da história. Não deixe de ler, acompanhar e tomar decisões importantes entre cada um deles.

Diálogos são o forte em Baldur's Gate 3 — Foto: Divulgação/Larian Studios

6. Delete os saves do Early Access

Baldur's Gate 3 foi “lançado” previamente em acesso antecipado, o Early Access, e algumas pessoas jogaram desta forma por um tempo. Se for o seu caso, delete o progresso realizado durante essa fase e comece uma jornada de novo. Isso é recomendado por conta de uma limitação técnica do Steam, que pode “quebrar” seu jogo e os dados salvos. Apagar e iniciar do zero vai prevenir uma série de possíveis problemas futuros.

Jogou antes? Comece de novo — Foto: Divulgação/Larian Studios

7. O jogo é longo!

Baldur's Gate 3 pode levar entre 75 e 100 horas para ser completado, contabilizando apenas o modo história, focando nas missões principais e sem extras. Caso o jogador decida perseguir objetivos alternativos e outras evoluções de personagens, é possível que essa duração triplique. A ideia é que o game seja uma réplica de um RPG de mesa, que dura várias sessões por semanas e até meses, prolongando a gameplay de cada usuário e criando uma experiência única.

Baldur's Gate 3 é um jogo extenso — Foto: Divulgação/Larian Studios

8. Conheça bem cada classe (e são muitas)

Em Baldur's Gate 3, o jogador é apresentado a 12 classes iniciais: Lutador, Clérigo, Warlock, Ranger, Ladino, Mago, Druida, Bárbaro, Feiticeiro, Bardo, Paladino e Monge. Porém, essas divisões podem ser ser expandidas para até 46 subclasses. As possibilidades são quase infinitas nesse sentido, então é ideal entender o mínimo de cada um dos estilos, com um foco maior naquele que foi a sua escolha. Baldur's Gate 3 te dá a liberdade de decidir para qual caminho deseja seguir, sem muitas restrições.

Muitas classes te esperam em Baldur's Gate 3 — Foto: Divulgação/Larian Studios

9. É melhor entender de D&D e conhecer a saga

Baldur's Gate 3 é um jogo baseado no RPG Dungeons & Dragons, um dos mais tradicionais e clássicos do gênero, então é importante que você conheça um pouco do funcionamento do sistema. Mais especificamente, o game é inspirado na quinta edição de D&D, então conta com todas as regras atualizadas, dados utilizados, sistema de armadura e armas, magias, entre outros pontos. O ideal é procurar por textos ou vídeos informativos sobre o RPG. Outra opção é se aventurar nos games originais, que também estão disponíveis no Steam e GOG Galaxy.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition é uma das versões clássicas — Foto: Divulgação/Overhaul Games

10. Tire as crianças da sala!

Baldur's Gate 3 conta com cenas controversas e questionáveis em alguns pontos. Os personagens têm liberdade para se relacionar com quem bem entenderem, até mesmo animais. Isso é algo polêmico no jogo, mas faz parte da história desse universo medieval de fantasia. Além disso, há diversas cenas violentas e até mesmo diálogos complexos. No Steam, há uma indicação etária para maiores de 16 anos, mas a página alerta que há cenas de nudez e linguagem imprópria. Então, nada de jogar ao lado de crianças ou com elas no controle.

Baldur's Gate 3 tem transmissão encerrada no TikTok devido a cena de sexo com urso — Foto: Reprodução/Larian Studios

