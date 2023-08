Veja as 25 melhores séries para você aprender inglês assistindo

Maratonar séries pode ser uma boa dica para aprender inglês sozinho. Num mundo onde termos estrangeiros do entretenimento, como "streaming" e "spoiler", estão cada vez mais comuns, torna-se necessário um conhecimento aprofundado do idioma. O espectador pode conhecer nuances da língua e variedades de gírias e expressões regionais que ficam escondidas na dublagem ou nas legendas.

Para conhecer as mais diversas possibilidades de compreender o inglês, o TechTudo organizou uma lista com 25 séries ideais para assistir e aprender ouvindo. São produções que vão desde o inglês britânico clássico até as versões modernas usadas entre os jovens, com diálogos plurais e cheios de referências extrovertidas para sair do básico.

Downtown Abbey é uma ótima dica para quem quer aprender uma vertente mais "aristocrática" do inglês britânico — Foto: Reprodução/Downtown Abbey

Como funciona?

Assistir a séries com a língua original é uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre a fonética, conversação, compreensão de palavras e saber mais sobre como usar expressões idiomáticas, gírias e demais termos específicos de uma época ou área profissional. O recurso pode ser essencial para os mais autodidatas que querem aprender inglês de um jeito independente e econômico.

Dicas para ser eficaz

Não assista com áudio dublado

Se é para aprender inglês, esqueça a dublagem brasileira. Além do fato óbvio de que o espectador precisa ter um contato com a língua estrangeira, é levado em conta que, para que a dublagem possa ser feita, a equipe responsável deve alterar falas do roteiro para que estas se encaixem dentro da gesticulação labial do ator/atriz, além de ajustar expressões para o entendimento do público de cada país.

Antes de começar a ver a série, já dê aquele “pause” para configurar o áudio. Sempre escolha a opção em inglês, uma vez que você precisa ter o contato com a língua original.

Use áudio em inglês e legendas em português se for iniciante

Se você está começando, não precisa se apressar. O recomendável é ir no modo easy. Para isso, deixe as legendas em português para que, aos poucos, as palavras ditas em inglês possam ser compreendidas na nossa língua. Mas vale lembrar que até mesmo na legenda em português há nuances que podem ser perdidas na tradução, como expressões regionais ou gírias.

Use áudio em inglês e legendas em inglês se já tiver um nível avançado

Quando estiver expert em compreender as falas dos personagens, você já pode se desprender das legendas em português e ir avançando na leitura das palavras originais. Isso pode ser um alívio para quem não conhece tantas palavras em inglês assim e quer saber não só como se fala, mas também como se escreve.

Não use legendas para praticar o listening

Com um bom conhecimento da fonética das palavras e sua escrita, é hora de dizer bye bye para as legendas. Deixe apenas a língua original ativada e fique de ouvidos atentos! Um bom auxílio para quem ainda está na dúvida na compreensão e pronúncia de alguma palavra é voltar alguns segundos e, se preciso, diminuir a velocidade da exibição para ouvir lentamente a pronúncia.

Anne with an E (Inglês canadense)

O show protagonizado por Amybeth McNulty (Stranger Things) mostra a infância de Anne, uma órfã de 13 anos que, após uma temporada cruel em orfanatos, muda de vida ao ser enviada por engano para a casa habitada pelos irmãos Marilla (Geraldine James) e Matthew Cuthbert (R.H. Thomson).

A série infanto-juvenil da Netflix pode ser uma boa pedida para quem é curioso com a vertente canadense do inglês - ainda mais, de época. Como o show é adaptado do livro homônimo escrito por Lucy Maud Montgomery (1874 - 1942), prepare-se para ouvir uma versão mais formal da língua inglesa.

Anne with an E é um drama de época onde o inglês falado é a vertente canadense — Foto: Divulgação/Netflix

Please Like Me (Inglês australiano)

Indo para uma história mais contemporânea, Please Like Me, da Netflix, é uma comédia dramática ideal para entender o inglês australiano. Tudo pela ótica de Josh (Josh Tomas), um rapaz de 20 anos em processo de aceitação da sua homossexualidade após vivenciar momentos traumáticos, como a tentativa de suicídio da mãe e o fim de um relacionamento.

Séries australianas ainda são pouco conhecidas entre o público brasileiro em comparação às americanas e inglesas. É uma ótima oportunidade de conhecer a vertente linguística da Austrália, que é mais próxima do inglês britânico do que o americano, além de saber mais sobre a pronúncia e expressões próprias do país oceânico.

Please Like Me é uma das poucas séries canadenses populares no Brasil, o que pode ser útil na compreensão do inglês falado na Oceania — Foto: Divulgação/Netflix

Afterlife (Inglês britânico)

Protagonizada por Ricky Gervais, criador do sitcom The Office, Afterlife é uma comédia dramática disponível na Netflix. Gervais é Tony Johnson, um redator de jornal que sofre a perda da esposa, vítima de câncer de mama. Ao declinar a ideia de cometer suicídio, Johnson decide viver despreocupado em desrespeitar os outros ou até mesmo a si.

A Inglaterra é um país com diversos sotaques e dialetos próprios, algo bem parecido com o Brasil. O próprio Gervais possui um sotaque bastante acentuado do condado de Berkshire, localizado no sul da Inglaterra.

O comediante Ricky Gervais, pai da série The Office, é idealizador da comédia dramática Afterlife — Foto: Reprodução/IMDb

The Crown (Inglês britânco mais formal)

O drama histórico da Netflix acompanha a trajetória da Rainha Elizabeth II, personagem histórica que aqui é interpretada por Claire Foy (Entre Mulheres), Olivia Colman (Invasão Secreta) e Imelda Staunton (franquia Harry Potter). As decisões políticas enquanto monarca e sua vida íntima são retratadas na produção.

Se você quer elevar o nível e aprender o inglês culto da realeza, então The Crown é a melhor opção. Aqui você vai ouvir a norma culta padrão da língua inglesa saindo da boca da nobreza, como reis, rainhas, príncipes, princesas e imperadores. É para enriquecer o vocabulário.

The Crown é uma das séries mais famosas e caras da Netflix e narra a história do reinado da Rainha Elizabeth II — Foto: Divulgação/Netflix

Outlander (Inglês com sotaques diversos)

Mais histórico que The Crown é Outlander, também em exibição na Netflix e no Star+. O show é uma adaptação da franquia literária de mesmo nome da autora Diana Gabaldon. Aqui, vemos a jornada temporal da enfermeira Claire Randall (Caitriona Balfe), que durante sua lua de mel na Escócia, no ano de 1945, é transportada para outras épocas, como o século 18 e até mesmo décadas à frente.

Outlander é uma ótima oportunidade de conhecer os sotaques de outras regiões da Europa, como França e Escócia, além dos Estados Unidos, como Massachusetts e Carolina do Norte. Além dos sotaques, há também o atrativo temporal, pois conhecemos mais da linguagem de cada período.

O enredo de Outlander passeia por diversas épocas da história, o que enriquece as formas de pronúncia do inglês — Foto: Divulgação/Netflix

Doctor Who (Inglês com sotaques diversos)

A série de ficção científica mais longeva da história da TV é recheada de sotaques de diversos lugares da Europa. Atualmente disponível no Globoplay, a produção está no desenvolvimento da 14ª temporada da segunda fase (2005 - presente). No enredo, um senhor do tempo chamado Doctor Who viaja por diferentes eras à bordo da nave TARDIS, que mais parece uma cabine telefônica tipicamente inglesa.

Ao todo, 13 atores interpretaram o papel principal, sendo a versão recente interpretada pela atriz Jodie Whittaker (Venus). Por conta da presença de diversas figuras históricas, do pintor holandês Vincent van Gogh à escritora inglesa Agatha Christie, podemos ver na série tanto uma variedade de sotaques como também expressões típicas de cada época.

Com dezenas de temporadas, a série Doctor Who é recheada de sotaques de diferentes personalidades históricas — Foto: Reprodução/IMDb

Downton Abbey (Inglês britânico de época)

O drama de época Downton Abbey é mais uma produção de época que se destaca pelo inglês culto pronunciado pelos personagens. Disponível no Amazon Prime Video, Globoplay e Netflix, o show tem como foco a família Crawley, composta por aristocratas da Inglaterra. Logo após a tragédia do navio Titanic, ocorrida em 1912, dizimar os homens da família, há um impasse sobre como será distribuída a herança.

Essa é mais uma obra histórica com um inglês requintado. Mas Downton Abbey abre espaço também para outros núcleos da sociedade britânica do começo do século 20, como a classe operária, o que pode enriquecer ainda mais o vocabulário.

Downton Abbey é uma ótima dica para quem quer aprender um inglês mais requintado — Foto: Reprodução/IMDb

Peaky Blinders (Inglês britânico de época)

Aprenda com o gangster Thomas Shelby (Cillian Murphy) como pronunciar o inglês britânico de forma fria e calculista. O drama criminal da BBC e Netflix recria de forma livre a gangue Peaky Blinders, uma associação criminosa que tomou conta das ruas da Inglaterra no começo do século 20. Sob as ordens de Shelby, a influência do grupo ultrapassou as fronteiras do mundo crime e adentrou no empresariado e na política da época.

Aqui temos uma variedade de sotaques ingleses, indo desde o da cidade de Birmingham (conhecido como "Brummie") até os primórdios do dialeto cockney, surgido entre a classe operária da East End de Londres. Vale lembrar que o ator Cillian Murphy, natural da Irlanda, teve que deixar de lado o seu sotaque natural para compor o personagem.

A gangue de Thomas Shelby é uma verdadeira mistura de sotaques da classe operária britânica — Foto: Reprodução/IMDb

O Gambito da Rainha (Inglês americano de época)

O drama estrelado por Anya Taylor Joy (O Menu) foca na vida de Beth Harmon, uma jovem prodígio que durante a década de 1950 possui grande habilidade no xadrez. No entanto, ela é prejudicada pelo vício em álcool e drogas. O Gambito da Rainha é uma adaptação do romance homônimo escrito por Walter Tevis (1928 – 1984).

A minissérie exclusiva da Netflix é válida não somente para os amantes de xadrez, como também para os que desejam aprender o inglês americano culto. Logo, os termos típicos do esporte são descritos na série, bem como expressões relacionadas ao período em que se passa o drama.

O Gambito da Rainha possui expressões típicas tanto do xadrez como dos anos 1950 — Foto: Divulgação/Netflix

Mad Men (Inglês americano de época)

Um dos grandes sucessos da TV americana dos anos 2000 é também uma aula de como funciona a publicidade. O show, disponível no Amazon Prime Video, é estrelado por Jon Hamm interpretando Don Draper, um publicitário cínico e um tanto perverso que lidera uma agência de publicidade em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, em pleno auge da propaganda nos anos 1960.

A primeira lição em inglês a ser adquirida em Mad Men é o sentido ambíguo de seu nome. Mad Men pode ser lido tanto como "Homens Loucos", uma referência ao comportamento dos protagonistas, como também "Homens da Mad", ou seja, da Avenida Madison, região prolífica em agências de publicidades nos EUA. Outras lições são os termos mais usuais entre a sociedade americana dos anos 1960.

Mad Men retrata a indústria da propaganda durante os anos 1960 nos EUA — Foto: Divulgação/Prime Video

The Boys (Inglês com sotaques diversos)

O show exclusivo do Amazon Prime Video mostra a briga épica entre heróis arrogantes contra um grupo de pessoas comuns cheia de ódio contra eles. No meio dos dois grupos, estão os interesses nada filantrópicos da organização Vought International, responsável pela criação dos super-humanos.

Mais que uma série com muito sangue e porradaria entre heróis, The Boys é uma ótima oportunidade de ver como o inglês é pronunciado por pessoas de diversas partes do mundo. É o caso, por exemplo, da personagem Tempesta (Aya Cash), uma vilã nazista de origem alemã.

Por ter personagens de outrs países, The Boys apresenta diversos sotaques em seus diálogos — Foto: Divulgação/Amazon

Emily in Paris (Inglês com sotaques diversos)

Lições sobre língua inglesa com sotaque e moda podem ser aprendidas em Emily em Paris. Estrelada por Lilly Collins (Simplesmente Acontece), a comédia românica da Netflix foca na americana Emily Cooper, uma executiva de marketing que se muda para a capital da França a trabalho. É na cidade luz que a protagonista vivencia desventuras românticas e choque culturais.

Ainda que seja problemática na representação de estereótipos negativos dos franceses, Emily em Paris é uma boa dica para compreender o inglês pronunciado no país europeu. A série tem personagens de diversas partes do mundo, como Austrália e Inglaterra.

Emily (Lily Collins), Alfie (Lucien Laviscount) e Gabriel (Lucas Bravo) na terceira temporada de Emily in Paris — Foto: Reprodução/Netflix

Pose (Inglês americano, com expressões LGBTQIA+ dos anos 80)

Algumas das gírias mais populares na Internet são as usadas pela comunidade LGBTQIA+. Nos EUA, não poderia ser diferente. O vocabulário pode ser visto em séries igualmente populares, como em Pose, do Star+. A produção estrelada por Billy Porter (Cinderela) e MJ Rodriguez (Tick, Tick... Boom!) narra a cultura da comunidade em Nova Iorque no final dos anos 1980.

O show é recheado de expressões utilizadas pela comunidade LGBT na década oitentista e que são usadas até hoje, como "ball" (festas) e "mop" (roubar roupas).

Pose é uma produção de época ideal para conhecer a cultura drag nos anos 1980 — Foto: Divulgação/IMDb

Queer Eye (Inglês americano; termos, gírias e expressões LGBTQIA+)

Outra série voltada ao público LGBTQIA+, mas no formato de reality show, é Queer Eye, disponível na Netflix. Iniciada nos Estados Unidos e hoje adaptada em outros países (incluindo o Brasil), o programa é centrado no trabalho de cinco personalidades LGBTQIA+ para dar dicas de moda, cultura, beleza e bem-estar para homens héteros.

Para quem quer aprender o que há de mais moderno nas gírias LGBTQIA+, assistir Queer Eye pode ser um prato cheio. Só na boca dos apresentadores é que você irá ouvir expressões pra lá de originais como "zaddy" (homem atraente de vida reservada), "shamazing" (uma versão mais entusiasmada de "amazing", fantástico) e "gorg" (pessoa linda por dentro e por fora).

Queer Eye reúnde diversas expressões cômicas criadas pelos apresentadores do show — Foto: Divulgação/Netflix

Friends (Inglês do dia a dia)

A sitcom clássica que conquista o público até hoje não podia ficar de fora. Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer) são ótimos amigos para as situações mais inesperadas e cômicas que acontecem em Nova Iorque -- todas as temporadas estão disponíveis no HBO Max.

O sexteto se sai bem quando se trata de ensinar piadas e entonações de voz bastante engraçadas. Friends se torna uma aula de como desenvolver o seu inglês em momentos do cotidiano, seja para pedir um café na Central Perk ou a mão da sua amiga em casamento.

Em 2021, o elenco principal de Friends se reuniu para um especial, disponível na HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

Sex And The City (dia a dia)

Outra série tipicamente nova-iorquina, mas com força feminina no elenco, é Sex and The City, disponível no HBO Max. O quarteto de mulheres formado por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Samantha Jones (Kim Cattrall) vivenciam todo o tipo de experiência na Big Apple, de conquistas profissionais a fracassos amorosos.

Por ser antiga assim como Friends, Sex and The City reúne expressões que podem não ser tão usuais hoje. Porém, isso representa uma porcentagem pequena comparada aos diálogos bastante casuais e que ainda tem a força do cotidiano.

Mesmo antiga, a série Sex and the City oferece ótimas lições de como utilizar o inglês no dia a dia — Foto: Imagem: Reprodução/HBO Max

Modern Family (inglês do dia a dia)

A sitcom do Star+ reúne todo o tipo de situação engraçada que só poderia surgir num cruzamento familiar extenso. O casal Claire (Julie Bowen) e Phil Dunphy (Ty Burrell) busca um relacionamento mais amigável como os três filhos. Já Cameron Tucker (Eric Stonestreet) e Mitchell Pritchett (Jesse Tyler Ferguson), dois homens gays, optaram pela adoção de sua filha. Os ex-divorciados Gloria (Sofia Vergara) e Jay Pritchett (Ed O'Neill) querem novos filhos enquanto ainda criam os antigos.

Em Modern Family temos uma ótima opção para treinar o inglês em família. Os sotaques aqui presentes são diferenciados, a exemplo da personagem Gloria, com um acentuado sotaque colombiano, e Lilly, filha adotiva de Cameron e Mitchell.

A base genealógica de Modern Family é composta por famílias multiculturais, mas bastante conectadas — Foto: Reprodução/IMDb

The Kardashians (Inglês americano; termos, gírias e expressões coloquiais)

Se você quer saber como falam as grandes celebridades dos Estados Unidos, então acompanhe o programa The Kardashians. Disponível no Star+, conhecemos as irmãs socialites Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie e a matriarca Kris Kardashian-Jenner. Vemos a rotina de trabalho delas como empresárias e influencers, bem como suas relações com os outros membros da família.

Protagonizado por uma das famílias mais influentes da moda e do entretenimento, o show pode ser útil na hora de construir um vocabulário de milhões... de termos, gírias, vícios de linguagem e deboches chiques bastante comuns nos EUA.

The Kardashians é o reality focado em uma das famílias mais reconhecidas do entretenimento — Foto: Divulgação/IMDb

Selling Sunset (Inglês americano coloquial e de negócios)

Inglês para os negócios é o forte do reality Selling Sunset, exclusivo da Netflix. O programa reúne um grupo de vendedores de imóveis que atuam em regiões de luxo em Los Angeles e Califórnia. Além de presenciar o cotidiano das vendas feitas pelo Oppenheim Group, firma imobiliária protagonista do show, conhecemos a vida íntima dos vendedores.

Para quem busca aprimoramento profissional é extremamente recomendável assistir esta série. Isso porque vemos no programa as táticas de venda usadas pelos vendedores na hora de fecharem negócios, além das relações mantidas entre outros colegas da área.

Pessoas da área de vendas devem assistir Selling Sunset e entender as táticas usadas nos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Netflix

The Office (Inglês americano coloquial e de negócios)

Comédias em ambientes de trabalho podem servir como fonte inesgotável de piadas de firma. Presente nos catálogos da Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Paramount+ e Oi Play, The Office mostra como o público pode usar o businness english da sitcom para ser bancar o "comediante" da repartição. Esse é o maior aprendizado que o espectador terá ao presenciar os absurdos do chefe Michael Scott (Steve Carell) em relação aos funcionários.

The Office finge ser um documentário e, além do dia a dia no escritório, os funcionários também dão depoimentos, como em reality shows. Mas quando personagens exagerados aparecem, como o esquisitão Dwight Schrute (Rainn Wilson), fica difícil não conter o riso durante o aprendizado.

The Office se passa no escritório da filial de Scranton da empresa fictícia Dunder Mifflin — Foto: Reprodução/IMDb

Suits (Inglês de negócios - advocacia)

Suits representa o que há de mais formal dentro do inglês para negócios - sobretudo, na área do Direito. O drama da Netflix mostra a trajetória profissional de Harvey Specter (Gabriel Macht), um advogado experiente em direito corporativo, e Mike Ross, um novato na profissão dotado de uma memória fotográfica.

Juntos, Harvey e Mike crescem no meio nova-iorquino, onde há muitos casos para aceitar e outros escritórios concorrentes na disputa. Ideal para os estudantes ou trabalhadores do Direito, Suits pode ajudar esse público em como são as leis, os termos jurídicos e os discursos utilizados em julgamento nos EUA.

Suits é voltada para quem quer compreender inglês no ponto de vista do Direito — Foto: Reprodução/IMDb

Grey's Anatomy (Inglês de negócios - Medicina)

A Medicina é outro ramo profissional com uma série de destaque para ilustrar os termos mais comuns da área. E se depender de Grey's Anatomy, haverão muitos capítulos para o aprendizado. O show do Star+ que atualmente conta com 19 temporadas se passa no Hospital Memorial Grey-Sloan, ambiente onde médicos experientes, residentes, enfermeiras, estagiários e pacientes expõem seus dramas no consultório médico ou na UTI.

Grey's Anatomy pode ajudar na compreensão de termos médicos usuais nos EUA, além de ter os melhores conselhos humanitários na hora de lidar com casos graves, tanto biológicos quanto psicológicos. Isso não significa que você será um novo médico após maratonar a série - deixe isso para as faculdades.

Grey's Anatomy é uma das séries mais longevas da TV e dá uma chance de compreender os jargões médicos comuns nos EUA — Foto: Reprodução/IMDb

Com carinho, Kitty (Inglês americano adolescente)

Os adolescentes estão sempre ligados nas novidades de filmes e séries, e obras como Com Carinho, Kity são populares entre essa fatia do público. Na comédia romântica da Netflix, vemos como a protagonista Kitty (Anna Cathcart) vai até à Coreia do Sul em busca de um novo amor. Mas quando ela descobre que seu crush está com outro relacionamento, a americana decide partir para outras experiências no país -- mesmo sem falar quase nada de coreano.

Produções como Com Carinho, Kitty podem ajudar os jovens na compreensão de gírias modernas, sendo que estas estão sempre evoluindo rapidamente. Outro ponto é ver o sotaque dos sul-coreanos ao falarem em inglês.

Com Carinho, Kitty é a mais nova série de comédia romântica teen da Netflix. A trama acompanha a viagem de uma jovem americana à Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Netflix

Eu Nunca... (Inglês adolescente)

Mais uma série teen da Netflix, Eu Nunca... tem como protagonista Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), uma adolescente de família indiana que combina com suas amigas, Eleanor (Ramona Young) e Fabiola (Lee Rodriguez), que vai perder a virgindade o quanto antes. Ela só não sabe exatamente com quem.

Por ser bastante multicultural, Eu Nunca... oferece diversas possibilidades para compreensão da língua inglesa em sotaques asiáticos, latinos ou até mesmo em Los Angeles, onde se passa a série. Por ser recente, é possível ouvir entre os personagens gírias que são atuais entre os mais jovens nos EUA.

A adolescente Devi busca perder sua virgindade o quanto antes em Eu, Nunca — Foto: Divulgação/Netflix

