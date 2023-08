Veja os 10 melhores filmes de Jackie Chan para assistir online

Jackie Chan é um dos nomes mais conhecidos do cinema internacional. Natural de Hong Kong, o ator também é roteirista, diretor e artista marcial. Conhecido por filmes como Mr. Nice Guy: Bom de Briga e Kung Fu Panda, ambos disponíveis no Amazon Prime Video , Chan é famoso por dispensar o uso de dublês em cenas de ação e luta. Recentemente, o astro participou do longa Projeto Extração , da Netflix .

Com mais de 60 anos de carreira, começando como ator-mirim, o artista já participou de cerca de 100 filmes. Nos anos 2000, o astro ganhou uma série de animação, com base nas suas habilidades marciais. Confira a lista que o TechTudo fez com os 10 melhores filmes de Jackie Chan, baseada nas avaliações da crítica, e disponíveis para assistir online.

Jackie Chan já participou de mais de 100 filmes, a maioria como protagonista — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

A Hora do Rush (1998)

Um chefe poderoso do crime decide se vingar do inspetor Lee (Jackie Chan), que impediu seu roubo histórico há alguns anos. Para isso, ele sequestra a filha de um diplomata chinês. O inspetor é designado pelo próprio pai da vítima e acaba tendo que trabalhar ao lado de um detetive atrapalhado, chamado James Carter, interpretado por Chris Tucker.

O longa ganhou outras duas sequências e o quarto filme foi confirmado em 2023, mas sem previsão de lançamento. O primeiro título é avaliado em 7,0 no IMDb, com 78% de aprovação no Rotten Tomatoes. A Hora do Rush está disponível no HBO Max e tem direção de Brett Ratner.

A Hora do Rush fez sucesso e ganhou continuação com Jackie Chan — Foto: Reprodução/IMDb

O Mestre Invencível (1978)

Com direção e roteiro de Woo-Ping Yuen, o filme fala sobre Won Fei Hung, interpretado por Jackie Chan. O menino é um rebelde que é enviado pelo pai até a casa do seu tio, mestre do Kung Fu. Porém, o professor tem métodos pouco tradicionais e não mede esforços na hora de disciplinar o sobrinho. O longa está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e no Apple TV+.

O elenco também é formado por Hwang Jang-lee (A Armadura Invencível) e Yuen Siu-tin (Punhos de Serpente) nos papéis de Yim Tit-sam e Beggar So. Já nas avaliações, O Mestre Invencível acumula 7,4 pontos no IMDb, enquanto 85% do público no Rotten Tomatoes aprovou a obra.

O Mestre Invencível: filme com Jackie Chan tem 85% de aprovação no Rotten Tomatoes — Foto: Reprodução/IMDb

Kung Fu Panda (2008)

A animação conta a história de Po, um panda apaixonado por Kung Fu. Após descobrir uma profecia misteriosa, o protagonista realiza o seu sonho e vai aprender as lutas marciais com cinco mestres. Po é dublado por Jack Black (Escola do Rock) na versão original, enquanto Jackie Chan faz o Mestre Macaco. Lucy Liu (As Panteras) dubla a personagem Mestre Víbora, enquanto Angelina Jolie (Eternos) é a Mestre Tigresa.

Disponível no HBO Max, Amazon Prime Video e Telecine (via Globoplay), o longa ganhou sequências e spin-offs, e foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2009. No IMDb, o título está com 7,6 pontos, enquanto o Rotten Tomatoes apresenta avaliação de 87% da imprensa especializada.

Jackie Chan dubla o Mestre Macaco na franquia Kung Fu Panda — Foto: Reprodução/DreamWorks

Police Story: A Guerra das Drogas (1985)

O inspetor Ka Kui, de Jackie Chan, faz história ao prender um grande chefe do crime organizado de Hong Kong. Mas agora ele precisa proteger a secretária do mafioso, que será testemunha principal contra ele no tribunal. O elenco conta com Brigitte Lin (Amores Expressos) e Chor Yuen (Clãs de Assassinos), como Selina e Senhor Chu.

Disponível no Amazon Prime Video, com aprovação de 93% da crítica no Rotten Tomatoes e 7,5 pontos no IMDb, Police Story é dirigido por Chen Chi-Hwa e pelo próprio Jackie Chan. De acordo com o portal Screen Rant, durante as gravações, o ator sofreu um acidente grave ao cair em cima de peça de vidro e precisou ser hospitalizado.

Police Story acompanha o inspetor, interpretado por Jackie Chan, que luta contra mafiosos de Hong Kong — Foto: Reprodução/Lions Gate Entertainment

Mr. Nice Guy: Bom de Briga (1997)

A jornalista Diana, interpretada por Gabrielle Fitzpatrick (Offspring), consegue uma prova contra um grande traficante da cidade. Para lidar com os novos inimigos, ela conta com ajuda de Jackie (Chan), um cozinheiro humilde, mas que é experiente em artes marciais. O longa também tem participação de Richard Norton (Código de Honra) e Vince Poletto (Estado Zero).

Dirigido por Sammo Kam-Bo Hung, Mr. Nice Guy está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e possui nota 6,2 no IMDb. Porém, no Rotten Tomatoes acumula apenas 44% de aprovação do público.

Em Mr. Nice Guy: Bom de Briga, Chan interpreta cozinheiro chamado Jackie — Foto: Reprodução/IMDb

Missão Quase Impossível (2010)

Bob (Jackie Chan) é um agente secreto da CIA que tem uma missão bem difícil: conquistar os filhos de sua namorada Gilliam, da atriz Amber Valetta (Carga Explosiva). Para isso, ele decide passar um final de semana cuidando do trio, enquanto ela está viajando, mas uma confusão com as crianças acaba deixando toda a família exposta aos inimigos de Bob.

O elenco também é composto por Madeline Carroll (O Primeiro Amor) e Billie Ray Cyrus (Hannah Montanna), como Farren e Colton. Com direção de Brian Levant, o filme Missão Quase Impossível está disponível no Amazon Prime Video e é avaliado em 5,4 pontos no IMDb, com 40% de crítica positiva no Rotten Tomatoes.

Missão Quase Impossível: Jackie Chan é o agente secreto Bob — Foto: Reprodução/IMDb

O Reino Proibido (2008)

Com direção de Rob Minkoff, Jackie Chan é Old Hop, dono da loja de penhores em Chinatown, frequentada por Jason, interpretado por Michael Angarano (Loucos Por Dinheiro). O adolescente sonha com o Rei Macaco e encontra um objeto semelhante ao do herói na loja do comerciante. Em uma tentativa de roubá-lo, ele acaba inconsciente e é teletransportado para a China antiga.

É outro filme de Chan disponível no catálogo do Amazon Prime Video. O Reino Proibido também lista Jet Li (Os Mercenários) e Collin Chou (Identidade Especial) no elenco, sendo avaliado com 6,5 pontos no IMDb e 63% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

O Reino Proibido (disponível no Amazon Prime Video): Jackie Chan faz o comerciante Old Hop — Foto: Reprodução/IMDb

Bater ou Correr (2000)

O guarda imperial Chon Wang, interpretado por Chan, se junta ao caubói norte-americano Roy O’Bannon. Ambos têm a missão de resgatar a princesa chinesa, feita de refém no Velho Oeste dos Estados Unidos. Lucy Liu trabalha novamente com o artista e faz a monarca em perigo, enquanto Owen Wilson interpreta Roy. A direção ficou por conta de Tom Dey e o filme está disponível no Star+.

Jason Connery (Expresso para Pequim) e Roger Yuan (Os Tigres de Papel) também participam como Calvin e Lo Fong. Bater ou Correr é avaliado em 6,6 pontos no IMDb, com 80% de aprovação dos críticos do Rotten Tomatoes.

Jackie Chan e Owen Wilson estrelam Bater ou Correr (disponível no Star+) — Foto: Reprodução/IMDb

Karatê Kid (2010)

O reboot do filme de sucesso é dirigido por Harald Zwart, com Jackie Chan e Jaden Smith (The Get Down) no elenco. A história fala sobre um menino de 12 anos que se muda para China e sofre bullying dos colegas. Por sorte, ele pode contar com a ajuda do zelador do seu prédio, Senhor Han, que é mestre em Kung Fu.

A trilha sonora do filme conta com o hit Never Say Never de Justin Bieber. O longa está disponível na Netflix, Paramount+ e HBO Max, e é avaliado em 6,2 pontos no IMDb, com 66% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Jackie Chan atua ao lado de Jaden Smith em reboot de Karatê Kid — Foto: Reprodução/IMDb

Projeto Extração (2023)

Em um dos títulos mais recentes do ator, Chan atua ao lado de John Cena (Pacificador). Lançado pela Netflix em julho, o longa é dirigido por Scott Waugh e liderou o Top 10 de filmes do streaming. No enredo, dois agentes vão até uma refinaria de petróleo para lutar contra terroristas.

Amadeus Serafini (Pânico: A Série) e Gong Jun (O Jardim dos Sonhos) também formam o elenco, como Henry e Haiming. Projeto Extração é avaliado com 5,4 pontos no IMDb e atualmente possui 57% de aprovação do público do Rotten Tomatoes.

Jackie Chan e John Cena protagonizam Projeto Extração, disponível na Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Bônus: As Aventuras de Jackie Chan (2000)

Para além dos filmes, Jackie Chan também dublou a série de animação que levou seu nome e foi exibida entre 2000 e 2005. No enredo, criado por John Rogers, conhecemos um arqueólogo que vê sua vida mudar ao descobrir um talismã poderoso. Ele conta com ajuda da sobrinha inteligente e do tio reclamão para descobrir mais respostas sobre o objeto.

A série tem 7,4 pontos no IMDb e chegou a ser exibida no Brasil, pela TV Globinho, nos anos 2000. James Sie (Sereno: O Panda Zen) e Stacie Chan (Mr. Show with Bob and David) também fazem parte do elenco. Atualmente a animação As Aventuras de Jackie Chan pode ser vista no Apple TV+.

As Aventuras de Jackie Chan foi uma das animações de maior sucesso nos anos 2000 — Foto: Reprodução/The Warner Bros.

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora