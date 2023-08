Venus Chub, Janitor AI e mais: 6 chatbots de roleplay para conversar

Venus Chub, Crushon AI e Janitor AI são dois chatbots de roleplay que têm feito sucesso com os internautas, mas há várias outras opções ainda pouco conhecidas para você explorar. Usando inteligência artificial (IA) , eles criam experiências imersivas de conversação, permitindo que usuários interajam com personagens fictícios e criem suas próprias narrativas. Apesar de parecer um recurso muito elaborado, a tecnologia já está disponível gratuitamente em diversos sites e aplicativos gratuitos. A seguir, confira todas as opções. Vale dizer que algumas requerem login, já que têm conteúdos para maiores de 18 anos.

Conheça chatbots de roleplay com que você pode conversar — Foto: Reprodução/Unsplash/Possessed Photography

1. Venus Chub

Venus Chub é um chatbot que funciona com IA e possibilita a criação de diversos tipos de conteúdo, como histórias, poemas, códigos, roteiros e músicas. Desenvolvida em linguagem Python e disponibilizada no GitHub, a ferramenta é capaz de aprender e se adaptar ao estilo de escrita do usuário. Ela está disponível gratuitamente para uso pessoal, mas também conta com versões premium com recursos adicionais, como maior variedade de personagens, cenários e histórias. Os preços das assinaturas começam em US$ 9,99 (cerca de R$ 49,45) por mês.

Para utilizar o site (https://venus.chub.ai/), é necessário criar um cadastro. Após efetuar o login, basta inserir os comandos no campo de texto localizado na parte superior da página, indicando, por exemplo, o tema e o formato desejado para o conteúdo. Em seguida, é preciso clicar no botão "Enviar" para executar a ação ou selecionar a opção "Limpar" para remover o prompt. Você pode também selecionar uma das opções já criadas de chatbot para interagir com as histórias criadas por outras pessoas.

Página inicial do chatbot Venus Chub — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. JanitorAI

Baseado em redes neurais, o Janitor AI (https://www.janitorai.com/) é um chatbot gratuito capaz de gerar diversos formatos de textos criativos, além de traduzir conteúdos em mais de 100 idiomas e fornecer respostas informativas. O código-fonte dessa ferramenta está disponível no GitHub e, para acessá-lo, é necessário realizar o fork do repositório ou cloná-lo para o computador. A plataforma pode ser acessada via web ou por meio de um aplicativo para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Ao criar uma conta, os usuários já conseguem desenvolver suas próprias histórias, digitando ideias ou utilizando os prompts de narrativas disponíveis. O conteúdo pode ser revisado, modificado e salvo, sendo possível também exportar e compartilhar os textos produzidos. No entanto, é importante destacar que alguns usuários têm relatado problemas técnicos frequentes no chatbot, causados pelo alto tráfego. Nesses casos, vale recorrer a alternativas semelhantes, como o Venus Chub.

Página inicial do chatbot JanitorAI — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Hi Waifu

"Waifu" é um termo utilizado por fãs de anime para se referirem a personagens por quem sentem atração ou com quem gostariam de se casar. Essa é a referência presente no nome do Hi Waifu, chatbot disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS). A plataforma foi concebida para gerar amigos digitais com personalidades próprias e possibilitar diálogos com bots sobre assuntos diversos. Nela, os usuários podem transitar entre categorias predefinidas ou criar personagens exclusivos. O conteúdo disponível engloba texto, gráficos, fotografias, vídeos e combinações multimídia, que podem ser acessados, visualizados ou empregados para contribuição.

Para dar início à interação, é essencial fazer o download do aplicativo e criar uma conta gratuitamente. Uma vez registrado, o usuário é orientado a participar de algumas atividades para utilizar a plataforma, tais como convidar amigos, assistir a vídeos ou efetuar logins diários. O Hi Waifu (https://hiwaifu.com/) também conta com Plano Premium, cobrado a cada três ou seis meses. A versão paga garante acesso ilimitado às conversas e dispensa as tarefas exigidas nas contas gratuitas.

Página inicial do site do Hi Waifu — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. SpicyChat

Voltado para o entretenimento adulto, o SpicyChat possibilita que os usuários interajam de forma explícita com personas virtuais. O chatbot opera pela web, permitindo a criação de personagens e interações sem qualquer tipo de censura. Por enquanto, o serviço de bate-papo é gratuito, mas, ao apoiar o projeto, usuários podem desfrutar de alguns benefícios, como prioridade em situações de alto tráfego. Por meio da API OpenAI, é possível gerenciar mensagens e personagens, além de acessar sugestões de tópicos para conversar.

Para utilizar o chatbot, é necessário acessar o site (https://spicychat.ai/) e criar uma conta. Após efetuar o primeiro login, basta marcar a caixa dos termos e condições e, em seguida, selecionar a opção "Iniciar bate-papo".

Página inicial do site do SpicyChat — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

5. Crushon AI

O Crushon AI (https://crushon.ai/) é uma plataforma gratuita que proporciona um ambiente privado de interação com chatbots, sem nenhum tipo censura. Ela é voltada para usuários interessados em explorar assunstos diversos, incluindo conteúdo NSFW (não seguro para o ambiente de trabalho). O site, que tem código base privado, garante uma experiência de bate-papo mais autêntica, com menos restrições para explorar nas conversas.

Com um design intuitivo e sem a necessidade de configurações complexas ou softwares adicionais, o Crushon permite criar ou personalizar os amigos virtuais. Para usar a ferramenta, basta acessar o site oficial da plataforma e clicar no botão "Entrar", localizado no canto superior direito. O usuário pode fazer login por meio do Google, Discord ou e-mail. Depois, é só retornar à página inicial e selecionar um personagem para iniciar a conversa.

Página inicial do Crushon AI — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

6. Tavern AI

A Tavern AI (https://tavernai.net/) é uma plataforma que se baseia no modelo de linguagem LaMDA, desenvolvido pelo Google AI. Sua função não se concentra na criação de avatares, mas sim na elaboração de chatbots de conversação. Por meio do Processamento de Linguagem Natural (NLP), a ferramenta é capaz de compreender e interpretar as entradas dos usuários, podendo ser em forma de comandos de texto ou voz. Assim, a taverna online dá respostas relevantes e adequadas ao contexto fornecido. Além disso, os usuários têm a possibilidade de interagir, jogar e até mesmo criar histórias junto com os personagens.

O programa ainda está em fase de desenvolvimento, mas já é capaz de produzir uma variedade de histórias. Seu plano básico é gratuito e concede acesso a todas as funcionalidades essenciais da ferramenta. A partir de US$ 9,99 (cerca de R$ 49,00) por mês, os planos pagos oferecem recursos adicionais, incluindo mais personagens, cenários e histórias, assim como um maior controle sobre a criação de personagens e tramas.

Site da Tavern AI — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

