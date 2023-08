Vermelho, Branco e Sangue Azul: veja personagens e elenco do filme

A comédia romântica Vermelho, Branco e Sangue Azul chegou ao catálogo de filmes do Amazon Prime Video na última sexta-feira (11). Baseado no best-seller homônimo da escritora norte-americana Casey McQuiston, o longa aborda o romance enemies to lovers (inimigos para amantes, em inglês) entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o príncipe da Coroa Britânica. A produção conta com direção de Matthew López e é estrelada pelos atores Nicholas Galitzine (Continência ao Amor) e Taylor Zakhar Perez (Barraca do Beijo 2). Confira, abaixo, a lista com esses e outros nomes que compõem o elenco.