Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá: veja personagens e elenco

O filme Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (25) e lidera o Top 10 Filmes do streaming. A trama segue duas amigas que sempre sonharam em ter festas de bat mitzvá incríveis, até que um garoto bonito e popular aparece para criar várias confusões entre elas. A comédia dramática americana é dirigida por Sammi Cohen, enquanto Adam Sandler produz e atua ao lado das filhas Sunny e Sadie.

Baseado no livro homônimo de Fiona Rosenbloom, o longa-metragem ainda conta com roteiro de Alison Peck. Para conferir quais são os principais personagens de Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvá e seus respectivos atores e atrizes, confira a lista a seguir.

Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzva (Netflix): confira o elenco do novo filme do streaming — Foto: Reprodução/IMDb

Sunny Sandler como Stacy Friedman

Filha mais nova de Danny e Bree Friedman, Stacy é uma garota extrovertida e melhor amiga de Lydia Katz Rodriguez. Sonhadora e determinada, a adolescente não vê a hora de celebrar seu Bat Mitzvá e, por isso, bola inúmeros planos fora do orçamento da família para ter a melhor festa.

A protagonista nutre um enorme crush por Andy Goldfarb, o garoto mais bonito e popular do curso de hebraico da escola. Grande parte da trama ela passa aprendendo sua porção da Torá e realizando seu projeto de mitzvá para a comunidade.

Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzva: Stacy é uma garota extrovertida e melhor amiga de Lydia Katz Rodriguez — Foto: Divulgação/Netflix

Samantha Lorraine como Lydia Katz Rodriguez

Filha única do casamento misto entre Gabi Katz e Eli Rodriguez, Lydia é a melhor amiga meio judia e meio hispânica de Stacy, além de ser uma garota meiga e companheira. Rica, estilosa e divertida, a jovem apoia a melhor amiga em seus planos mirabolantes para o Bat Mitzvá perfeito. No entanto, a adolescente esconde um segredo que poderá colocar tudo em risco: ela também nutre sentimentos amorosos por Andy Goldfarb.

Lydia é filha de Gabi Katz e Eli Rodriguez, um casamento misto entre uma mulher judia e um homem que não é judeu — Foto: Divulgação/Netflix

Adam Sandler como Danny Friedman

Considerado um pai companheiro e carinhoso, Danny tenta se aproximar constantemente das filhas adolescentes, Ronnie e Stacy, que estão crescendo e preferem passar o tempo sozinhas ou com os amigos. O personagem segue a corrente reformista do Judaísmo, que é uma vertente mais liberal, e demonstra com frequência o orgulho que tem de sua fé. Por conta disso, ele incentiva Stacy a dar o seu melhor na cerimônia de Bat Mitzvá, já que é um momento determinante na vida de todo judeu.

Danny Friedman (Adam Sandler) é um pai esforçado e orgulhoso de suas origens judaicas — Foto: Divulgação/Netflix

Idina Menzel como Bree Friedman

Bree Friedman é uma mulher esforçada que faz de tudo para manter a ordem dentro da família. A personagem pode ser considerada uma verdadeira "Yiddishe Mame" que, segundo a tradição judaica, representa uma mãe superprotetora, dramática e que deseja o melhor para seus filhos. Bree ainda é a responsável por levar a filha para comprar o vestido de sua cerimônia e a incentivá-la a fazer amizade com Lydia Katz Rodriguez.

Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzva: Bree é uma mulher determinada e metódica que dita as regras dentro da casa — Foto: Divulgação/Netflix

Dylan Hoffman como Andy Goldfarb

Considerado o garoto mais popular e bonito do colégio e do curso de hebraico do templo, Andy Goldfarb é o epicentro das rachaduras na amizade de Stacy e Lydia. O adolescente adora andar de skate e jogar futebol. Com uma personalidade forte, ele é totalmente sem noção e inconsequente em suas atitudes. Além disso, ele é filho de duas mães, e se preocupa unicamente com a avó, que mora em um lar de idosos.

Andy Goldfarb é o garoto mais popular da escola, mas também é totalmente sem noção — Foto: Divulgação/Netflix

Sadie Sandler como Ronnie Friedman

Na trama, Ronnie é a filha mais velha de Danny e Bree Friedman. Descolada e tranquila, a jovem já está no ensino médio e passa quase todo o seu tempo livre curtindo com a melhor amiga inseparável, Zaara. A adolescente ainda tenta frequentemente livrar a pele da irmã caçula, Stacy, atuando como uma irmã mais velha experiente e passa quase todas as festas de Bat Mitzvá assistindo a filmes de terror no celular.

Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzva: Ronnie é a filha mais velha de Danny e Bree Friedman — Foto: Divulgação/Netflix

Sarah Sherman como a Rabina Rebecca

Com certeza a personagem mais desconstruída e "good vibes" do filme, a Rabina Rebecca lidera as cerimônias da comunidade judaica local, além dos cursos de Bar e Bat Mitzvá do templo, de maneira progressista. Com uma personalidade alegre e uma visão de mundo otimista, a personagem tenta aconselhar seus alunos da melhor maneira possível, incentivando-os sempre a praticar boas ações para a comunidade e mesmo para os desconhecidos, comportamento este conhecido como "mitzvot".

Rebecca é a rabina da comunidade judaica local e é totalmente desconstruída — Foto: Divulgação/Netflix

Jackie Sandler como Gabi Katz Rodriguez

Tranquila e divertida, Gabi Katz é mãe de Lydia. Casada com Eli Rodriguez, ela cria a filha praticamente sozinha, já que o marido espanhol está sempre viajando ou tratando de negócios suspeitos no trabalho. Com o divórcio já encaminhado, Gabi teve um casamento misto, que é quando uma pessoa judia se casa com outra que não é.

Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzva: Gabi é a mãe de Lydia, a quem cria praticamente sozinha — Foto: Divulgação/Netflix

