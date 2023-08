Water Cooler 120 mm: 6 modelos para resfriar seu PC sem gastar muito

Water coolers de 120 mm são voltados para quem quer resfriar o processador do computador por meio de líquidos sem gastar muito. O produto funciona como espécie de radiador de carro, em que a água que circula pelos tubos resfria o chip do PC. Empresas como PCYes, Gamdias, Gammaxx, Cooler Master , Corsair e NZXT oferecem modelos por preços a partir de R$ 261 , como é o PCYes Sangue Frio 2, que promete vida útil de até 50 mil horas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Gammaxx LE300 proporciona resfriamento com iluminação LED, potência de 180 W e bomba tem velocidade de 2400 RPM ± 10% por cerca de R$ 305. Outra alternativa é o NZXT Kraken RL-KR120-B1, que apresenta um sistema de resfriamento AIO, prometendo manter a temperatura do processador sob controle por valores que partem de R$ 669. Confira na lista seis modelos de water coolers de 120 mm para comprar no Brasil.

Water Cooler 120 mm: 6 modelos para resfriar seu processador — Foto: Divulgação/Corsair

Qual o melhor modelo de water cooler? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. PCYes Sangue Frio 2 – a partir de R$ 261

O PCYes Sangue Frio 2 é um water cooler com duas ventoinhas de 120 mm cada. De acordo com as especificações, o modelo oferece um design clean e é focado totalmente em performance. Sua velocidade de rotação pode alcançar 1.800 RPM e, ao atingir a temperatura adequada, as rotações são reduzidas, o que garante um funcionamento mais silencioso e econômico. O periférico possui radiador de alumínio, tubos de nylon e sua bomba com rolamentos de cerâmica e chapa de cobre tem potência 2.100 RPM. Para facilitar a montagem, o periférico acompanha um kit de instalação.

Além disso, o modelo possui rolamento do fan hidráulico e acompanha uma classificação de 4,8 estrelas na Amazon, com 86% de nota máxima entre os compradores. O produto se destaca pela eficiência, com grande redução de temperaturas mesmo nos jogos mais pesados e funcionamento silencioso. No entanto, ao ser mais exigido, o water cooler pode gerar alguns ruídos. O modelo promete uma vida útil estimada em 50 mil horas e pode ser visto por valores que partem de R$ 261.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode apresentar ruídos em altas velocidades, sem RGB

Gostou do produto? Compre aqui MANGUEIRAS NYLON PCYes Sangue Frio 2 PSF2120H33PTSL R$ 261 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCYes Sangue Frio 2 PSF2120H33PTSL × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MANGUEIRAS NYLON PCYes Sangue Frio 2 PSF2120H33PTSL R$ 261 IR À LOJA

2. Gamdias Chione E2-120 Lite – a partir de R$ 277

O Gamdias Chione E2-120 Lite é um water cooler que se diferencia por sua iluminação RGB integrada, o que deve trazer mais estilo ao setup. O modelo conta com tubos construídos em teflon, diminuindo a taxa de evaporação do componente e aumentando a sua durabilidade. Ele apresenta características semelhantes ao modelo anterior, como velocidade de rotação de 1.800 RPM e radiador de alumínio.

Além disso, a base do bloco da CPU é em cobre, sendo capaz de dar o máximo de transferência térmica. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, ele recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações e o modelo também se destaca por produzir pouco ruído e entregar um bom custo-benefício. O item pode ser adquirido por cerca de R$ 277 na Amazon.

Prós: valor acessível e iluminação RGB

valor acessível e iluminação RGB Contras: modelo simples

Gostou do produto? Compre aqui 3 PINOS Gamdias Chione E2-120 LITE R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gamdias Chione E2-120 LITE × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 PINOS Gamdias Chione E2-120 LITE R$ 269 IR À LOJA

3. Gammaxx LE300 – a partir de R$ 305

O Gammaxx LE300 proporciona refrigeração com iluminação LED e tecnologia anti-vazamento. O método de refrigeração do modelo é a água destilada all-in-one e oferece potência de 180 W, isso porque conta com uma chapa de cobre que aumentada com micro-canais de água eficientes e emparelhados com uma nova ventoinha.

A bomba tem velocidade de 2400 RPM ± 10% e ruído de 17,8 dBA e potência de 3,6 W. Seu conector é de três PIN. O radiador é elaborado em alumínio e tem quatro PIN PWM. As avaliações dão nota 4,9 de 5, com elogios a qualidade da peça e relatos de dificuldade para instalar e que o ruído incomoda. Ele é visto à venda por preços a partir de R$ 305.

Prós: alto resfriamento e fácil instalação

alto resfriamento e fácil instalação Contras: apresenta ruídos

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Deepcool Gammax LE300 R$ 329 IR À LOJA

Todas as ofertas de Deepcool Gammax LE300 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Deepcool Gammax LE300 R$ 329 IR À LOJA

4.Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB – a partir de R$ 489

O Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB entrega uma bomba de câmara dupla, velocidade de 1.800 RPM, ampla superfície no radiador e vedação anti-vazamento. O modelo é uma opção projetada para ter maior resistência ao desgaste do tempo e, consequentemente, entregar alto desempenho por longos períodos. Além disso, o modelo conta com o SickleFlow 120 RGB, um novo projeto de lâminas otimizadas para resfriar mais e por mais tempo.

Além disso, o periférico promete ser silencioso devido ao impulsor interno e acompanha uma iluminação RGB por cerca de R$ 489. Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 78% de suas avaliações, o modelo se destaca por gerar pouco ruído e possuir tamanho bastante preciso.

Prós: maior superfície de contato para dissipação do calor

maior superfície de contato para dissipação do calor Contras: velocidade de rotação poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui 4 PINOS Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB R$ 489 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 PINOS Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB R$ 489 IR À LOJA

5. Corsair Hydro Series H60 CW-9060036-WW – a partir de R$ 539

O Corsair Hydro Series H60 CW-9060036-WW é water cooler com ventoinhas de 120 mm desenvolvidas para oferecer operação silenciosa, como afirma a marca. O modelo entrega iluminação LED branca e sua velocidade é entre 600 RPM a 1.700 RPM. Além disso, o periférico acompanha uma placa fria otimizada termicamente e uma bomba de baixo ruído para um resfriamento mais eficiente e silencioso.

Já o revestimento em cobre tem uma condutividade térmica superior para uma transferência de calor mais eficiente para uma tubulação. Na Amazon, o modelo pode ser encomendado por preços que partem de R$ 539. Ao todo, ele foi avaliado em 4,7 de 5 estrelas. Os destaques vão para a fácil instalação. No entanto, compradores destacam que ela aquece com facilidade.

Prós: velocidade e alta performance

velocidade e alta performance Contras: aquece com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui BOMBA COM LED Corsair Hydro Series H60 CW-9060036-WW R$ 539 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair Hydro Series H60 CW-9060036-WW × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BOMBA COM LED Corsair Hydro Series H60 CW-9060036-WW R$ 539 IR À LOJA

6. NZXT Kraken 120 RL-KR120-B1 – a partir de R$ 669

O NZXT Kraken 120 RL-KR120-B1 é um water cooler com sistema de resfriamento AIO, ou seja, ele promete manter a temperatura do processador sob controle. O modelo entrega ventiladores com fator de forma de 120 mm e uma câmara de bombeamento melhorada para um desempenho térmico mais eficiente, acompanhada de um radiador Aer P para um melhor arrefecimento líquido. Interessados precisam investir R$ 669 para adquirir o item.

A velocidade e potência do motor é de 4,200 ± 420 RPM, 12V DC, 0.34 A. O design acompanha uma entrada chanfrada e um rolamento fluido dinâmico que proporciona um funcionamento silencioso, maior durabilidade e um desempenho poderoso no arrefecimento. Além disso, o sistema de luzes pode ser integrado com o conector da placa mãe, entregando modos avançados de iluminação RGB. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, os compradores destacam o desempenho, mas criticam o valor alto.

Prós: alta performance e não possui ruídos

alta performance e não possui ruídos Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui SILENCIOSO NZXT Kraken 120 RL-KR120-B1 R$ 669 IR À LOJA

Todas as ofertas de NZXT Kraken 120 RL-KR120-B1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SILENCIOSO NZXT Kraken 120 RL-KR120-B1 R$ 669 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo