Water Cooler 240 mm pode ser uma alternativa interessante para resfriar o processador do seu PC. A lista a seguir reúne modelos por preços que partem de R$ 322 , como é o caso do Gamdias Chione M2-240R, que possui iluminação RGB com controle remoto para incrementar também a estética do computador. Já o PCYes Sangue Frio 2 promete vida útil de até 50 mil horas e está disponível por cerca R$ 397 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Outra opção é o NZXT Kraken X53, que conta com iluminação RGB em anel de LED com efeito de espelho infinito por valores a partir de R$ 909. Veja a seguir cinco water coolers de 240 mm para comprar no Brasil.

Water Cooler 240 mm: 5 modelos para deixar seu processador mais frio — Foto: Reprodução/Mocah

1. Gamdias Chione M2-240R - a partir de R$ 322

O Chione M2-240R é uma opção que promete trazer não apenas eficiência, mas também estilo para o setup. O water cooler de 240 mm possui RGB com 55 modos de iluminação que podem ser ajustados por software ou pelo controle remoto que o acompanha. Em relação ao desempenho, o produto da Gamdias conta com duas ventoinhas de 120 mm com velocidade de 700 a 2.000 RPM, radiador de alumínio, tubos anti-vazamento de teflon que prometem alta durabilidade da peça e construção em cobre para a dissipação do calor. As ventoinhas possuem cabos removíveis para facilitar na montagem e organização dos fios. O modelo é vendido por cerca de R$ 322.

O water cooler da Gamdias já recebeu 57 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,7 estrelas, com nota máxima em 83% das análises dos compradores. O Modelo se destaca por seu custo-benefício, design e eficiência em manter a temperatura do PC baixa. No entanto, alguns clientes tiveram dificuldades para instalar o water cooler, de acordo com os comentários.

Prós: custo-benefício, design e bom controle de temperatura

custo-benefício, design e bom controle de temperatura Contras: alguns compradores relataram dificuldade para instalar a peça

2. PCYes Sangue Frio 2 - a partir de R$ 397

O Sangue Frio 2, da PCYes, também é um water cooler de 240 mm com duas ventoinhas de 120 mm cada, no entanto, ele oferece um design clean e é focado totalmente em performance. A velocidade de rotação das ventoinhas pode chegar a 1.800 RPM e, ao atingir a temperatura adequada, as rotações são reduzidas, o que garante um funcionamento mais silencioso e econômico. Ele possui radiador de alumínio, tubos de nylon e sua bomba com rolamentos de cerâmica e chapa de cobre tem potência 2.100 RPM. O modelo promete uma vida útil estimada em 50 mil horas e pode ser visto por valores que partem de R$ 397.

O modelo conta com mais de 300 avaliações e classificação de 4,8 estrelas na Amazon, com 86% de nota máxima entre os compradores. De acordo com os comentários, o produto da PCYes se destaca pela eficiência, com grande redução de temperaturas mesmo nos jogos mais pesados e funcionamento silencioso. No entanto, ao ser mais exigido, o water cooler pode gerar alguns ruídos. Para facilitar a montagem, o water cooler acompanha um kit de instalação.

Prós: desempenho, funcionamento silencioso e acompanha kit de instalação

desempenho, funcionamento silencioso e acompanha kit de instalação Contras: pode apresentar ruídos em altas velocidades, sem RGB

3. Gammaxx L240T - a partir de R$ 409

O dissipador Gammaxx L240T promete desempenho poderoso, baixo nível de ruído e mais segurança com sua exclusiva tecnologia anti-derrame, que regula a pressão do sistema automaticamente para evitar vazamento de líquidos e danos ao setup. As duas ventoinhas de 120 mm possuem velocidade controlável de 500 a 1.800 RPM possuem iluminação LED em cor única em vermelho ou azul, a depender do modelo escolhido. O radiador deste modelo é feito de alumínio e sua bomba em cobre e cerâmica. Ele aparece por valores a partir de R$ 409.

O L240T já recebeu 278 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,2 estrelas, com 59% de nota máxima dos compradores. A eficiência e funcionamento silencioso são os pontos mais destacados nos comentários sobre o water cooler, que pode ser de difícil instalação para alguns usuários.

Prós: eficiência e funcionamento silencioso

eficiência e funcionamento silencioso Contras: instalação pode ser complicada

O Corsair H100 é outro water cooler de 240 mm que possui iluminação RGB para deixar o setup funcional e estiloso. O par de ventoinhas de 120 mm pode chegar a 1.500 RPM e direcionar o fluxo de ar concentrado para áreas de maior necessidade com a tecnologia Air Guide. A iluminação pode ser controlada pelo software iCUE da Corsair. A bomba do dissipador conta com uma placa fria de cobre otimizada termicamente que promete resfriamento eficaz e silencioso. O radiador do H100 é feito de alumínio. Ele aparece por cifras que partem de R$ 695.

Com 17 avaliações no site da Amazon, o water cooler da Corsair tem classificação média de 4,6 estrelas, com 74% de notas máximas. Os comentários destacam este modelo pela sua eficiência e compatibilidade com soquetes de processadores mais recentes.

Prós: eficiência e compatibilidade com processadores mais recentes

eficiência e compatibilidade com processadores mais recentes Contras: valor elevado

5. NZXT Kraken X53 - a partir de R$ 909

O water cooler Kraken X53 da NZXT é um modelo que se destaca pelo apelo visual, mas sem deixar de lado a eficiência. Ele possui iluminação RGB em anel de LED com efeito de espelho infinito, o que traz grandes ganhos estéticos ao setup, ainda mais em contraste com a sua cor branca. Em relação aos componentes, suas ventoinhas possuem velocidade regulável que vai de 500 a 1.500 RPM, radiador de alumínio e tubos de borracha com manga de nylon que fortalecem a tubulação para proteger contra vazamentos. Por meio do software NZXT CAM é possível gerenciar tanto a aparência quanto o desempenho do cooler.

O Kraken X53 possui classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon com base em 60 avaliações de compradores, 75% delas com nota máxima. O resfriamento promete ser eficiente e silencioso, seu design chamativo e fácil instalação foram seus pontos mais destacados pelos usuários, enquanto o preço elevado é um aspecto que pesa contra o modelo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 909 para comprar o produto.

Prós: visual

visual Contras: preço elevado

