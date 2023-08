Water coolers de 360 mm são ideais para resfriar processadores de PCs de alto desempenho. Empresas como PCYes, Cooler Master , NZXT e Corsair oferecem modelos por preços a partir de R$ 639 , como é o caso do PCYes Sangue Frio 2, que traz três ventoinhas de 120 mm e radiador de alumínio maciço. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de agosto de 2023.

Já o Cooler Master MasterLiquid V2 ARGB conta com sistema completo de iluminação por valores que partem de R$ 779. Outra opção é o NZXT Kraken Elite 360, que apresenta visor LCD para exibir imagens, GIFs ou dados do PC por cerca de R$ 2.400. Confira a seguir seis water coolers de 360 mm para comprar no Brasil.

Water Cooler 360 mm: 6 modelos para resfriar seu processador — Foto: Divulgação/Corsair

Qual o melhor modelo de water cooler? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. PCYes Sangue Frio 2 PSF2360H60PTSL - a partir de R$ 639

O Sangue Frio 2, da PCYes oferece um design clean e é focado totalmente em performance. Suas três ventoinhas de 120 mm podem chegar a velocidade de 1.800 RPM. Ele possui radiador de alumínio maciço, tubos de nylon e sua bomba com rolamentos de cerâmica e chapa de cobre tem potência 2.100 RPM. O water cooler é compatível com os soquetes LGA 2066, 2011, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155 e 1156 da Intel e TR4, AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 da AMD. Para facilitar a montagem, o water cooler acompanha um kit de instalação.

A linha Sangue Frio, que inclui water coolers de 120 e 240 mm, possui 324 avaliações e classificação de 4,8 estrelas na Amazon, com 86% de nota máxima entre os compradores. De acordo com os comentários, o produto da PCYes se destaca pela eficiência, com grande redução de temperaturas mesmo nos jogos mais pesados e funcionamento silencioso. No entanto, ao ser mais exigido, o water cooler pode gerar alguns ruídos. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 639.

Prós: custo-benefício, eficiência e funcionamento silencioso

custo-benefício, eficiência e funcionamento silencioso Contras: pode apresentar ruídos em altas velocidades

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 1800 RPM PCYes Sangue Frio 2 PSF2360H60PTSL R$ 639 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCYes Sangue Frio 2 PSF2360H60PTSL × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 1800 RPM PCYes Sangue Frio 2 PSF2360H60PTSL R$ 639 IR À LOJA

2. Cooler Master Liquid Mirror - a partir de R$ 749

O MasterLiquid 360 Mirror é um dos modelos Cooler Master para conquistar usuários que buscam water coolers com preço acessível. O principal atrativo para quem não abre mão da estética está na bomba, que possui iluminação RGB em espelho infinito e com três modos de exibição. As ventoinhas com potência de 650 a 1800 RPM não possuem iluminação. Em relação à geração anterior da marca, o ML360 Mirror conta com atualizações como radiador de alumínio que foi aumentado em 25% e um novo desenho das bombas e ventoinhas. A expectativa de durabilidade da bomba e ventoinhas é de 70 e 160 mil horas, respectivamente, de acordo com as informações da ficha técnica. O modelo pode ser visto por valores a partir de R$ 749.

O ML360 já tem 108 avaliações de clientes no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas, com 77% de avaliação máxima. Os compradores elogiam o water cooler por sua eficiência no controle e redução de temperatura, funcionamento silencioso e fácil instalação. Alguns comentários relataram que quando é bastante exigido, o modelo pode apresentar um nível de ruído considerável. O ML360 é compatível com os soquetes Intel LGA1700, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 e LGA1156 e AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 e FM1.

Prós : custo-benefício, eficiência e fácil instalação

: custo-benefício, eficiência e fácil instalação Contras: pode apresentar nível considerável de ruído quando bastante exigido

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Cooler Master Liquid ML360 MLX-D36M-A18PK-R1 R$ 749 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master Liquid ML360 MLX-D36M-A18PK-R1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Cooler Master Liquid ML360 MLX-D36M-A18PK-R1 R$ 749 IR À LOJA

3. Cooler Master MasterLiquid V2 ARGB - a partir de R$ 779

O design mais chamativo é a principal diferença entre o MasterLiquid 360 V2 ARGB e o MasterLiquid 360 Mirror. Este outro modelo da Cooler Master conta com sistema completo de iluminação (ventoinhas e bombas), o que deixa o setup mais chamativo. Ele traz as mesmas atualizações de componentes que o water cooler anterior, além de contar com uma vedação reforçada na bomba. O conector da bomba é de três pinos e o das ventoinhas é de quatro. Ele aparece por cifras a partir de R$ 779.

No site da Amazon, o ML360 V2 tem 224 avaliações de compradores e classificação de 4,8 estrelas, com 88% de nota máxima. Os comentários destacam o water cooler por seu resfriamento eficiente mesmo em jogos e hardwares potentes, funcionamento silencioso, design e fácil instalação. No entanto, é preciso se certificar se há espaço sobrando no gabinete, já que o componente ocupa bastante espaço e pode trazer complicações na instalação, segundo alguns relatos.

Prós: eficiência, design, funcionamento silencioso e instalação simples

eficiência, design, funcionamento silencioso e instalação simples Contras: seu tamanho pode dificultar sua instalação

Gostou do produto? Compre aqui 3 PINOS Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB R$ 779 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 PINOS Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB R$ 779 IR À LOJA

4. NZXT Kraken 360 ‎- a partir de R$ 1.399

O Kraken 360, da NZXT, é uma alternativa para quem deseja montar um setup sóbrio, mas com alto nível de personalização. Este modelo possui um visor LCD de 1,5 polegada no qual é possível exibir imagens, métricas do computador (velocidade, temperatura, etc) em tempo real e outras opções através do aplicativo NZXT CAM. O display possui resolução de 240 x 240 pixels e taxa de atualização de 30 Hz e posicionamento ajustável em 90º e 180º. O conjunto de ventoinhas do Kraken 360 possuem velocidade mínima de 500 RPM e máxima de 2.000 RPM, enquanto sua bomba tem potência de até 2.800 RPM. O modelo conta com radiador de alumínio e tubos de borracha com nylon.

O water cooler é classificado com 4,2 com base em 21 avaliações no site da Amazon. Sua eficiência, facilidade de instalação e funcionamento silencioso são seus principais destaques. O tamanho da tela, no entanto, deixa a desejar. O 360 Kraken é compatível com os soquetes Intel (LGA 1700, 1200, 115X) e AMD AM5, AM4, sTRX4, TR4. Ele pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.399.

Prós: fácil instalação, silencioso e eficiente

fácil instalação, silencioso e eficiente Contras: tela pequena, valor elevado

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO NZXT Kraken 360 ‎RL-KN360-B1 R$ 1.399 IR À LOJA

Todas as ofertas de NZXT Kraken 360 ‎RL-KN360-B1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO NZXT Kraken 360 ‎RL-KN360-B1 R$ 1.399 IR À LOJA

5. Corsair H150i Pro XT - a partir de R$ 1.719

O Corsair H150i Pro XT traz recursos e especificações que podem interessar aos usuários que gostam de levar o seu PC ao limite. Suas ventoinhas de levitação magnética prometem maior fluxo de ar de forma silenciosa e atingem potência de até 2.400 RPM. Em baixas temperaturas, o modo Zero RPM, interrompe o giro das hélices para garantir silêncio absoluto durante o uso. Sua bomba contém 16 LEDs que garantem iluminação RGB e que podem ser controlados a partir do software iCUE. O modelo possui radiador de alumínio e tubos com borracha de baixa evaporação.

Com mais de 4,1 mil avaliações no site da Amazon, o H150i Pro XT é classificado com 4,6 estrelas e possui 76% de nota máxima dos compradores. Seu principal atributo é a eficiência já que mantém rotação baixa mesmo com programas pesados, além do funcionamento silencioso. O ponto negativo fica para a sua instalação, que pode se tornar bem complicada, de acordo com alguns usuários. O modelo aparece por valores a partir de R$ 1.719.

Prós: eficiência e funcionamento silencioso

eficiência e funcionamento silencioso Contras: instalação complexa

Gostou do produto? Compre aqui BOMBA RPG Corsair H150i Pro XT CW-9060045-WW R$ 1.719 IR À LOJA

Todas as ofertas de Corsair H150i Pro XT CW-9060045-WW × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BOMBA RPG Corsair H150i Pro XT CW-9060045-WW R$ 1.719 IR À LOJA

6. NZXT Kraken Elite 360 ‎RL-KN36E-B1 - a partir de R$ 2.400

O Kraken Elite 360 alia desempenho e estilo no mais alto nível. Além do visor LCD de 2,56 polegadas com resolução de 600 x 600 pixels e taxa de atualização de 60 Hz para exibir imagens, GIFs ou dados do PC. O water cooler também conta com iluminação RGB nas ventoinhas, combinação que confere um design único para o setup. Para o resfriamento, o modelo conta com ventoinhas de pressão estática que atingem até 1.800 RPM e prometem funcionamento silencioso, enquanto a bomba com potência de 2.800 RPM com tubos de borracha de baixa evaporação e nylon trançado. O radiador do Kraken elite possui bloco de cobre e parte externa de plástico.

O water cooler possui 10 avaliações e classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon. Seus pontos positivos citados foram a eficiência, funcionamento silencioso, design e fácil instalação. O ponto negativo fica por conta do software de controle do modelo, que pode apresentar travamentos. O Kraken Elite 360 é compatível com os soquetes LGA 1700, 1200/115X da Intel e AM5, AM4, sTRX4, TR4 da AMD. O produto surge por cifras a partir de R$ 2.400.

Gostou do produto? Compre aqui 4 PINOS NZXT Kraken Elite 360 ‎RL-KN36E-B1 R$ 2.400 IR À LOJA

Todas as ofertas de NZXT Kraken Elite 360 ‎RL-KN36E-B1 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 PINOS NZXT Kraken Elite 360 ‎RL-KN36E-B1 R$ 2.400 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart