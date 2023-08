Wes Anderson: confira 6 filmes do diretor de Asteroid City

Wes Anderson é o diretor do filme Asteroid City, lançado na última quinta-feira (10). O cineasta é conhecido por realizar montagens inusitadas e utilizar um modelo mais teatral para narrar as histórias, como nos longas O Grande Hotel Budapeste e Moonrise Kingdom, disponíveis respectivamente no Star+ e Amazon Prime Video . Com seu estilo diferenciado e o uso marcante de paleta de cores em suas produções, Wes Anderson ganhou uma repercussão relevante nas redes sociais nos últimos anos.

Pensando nisso, o TechTudo selecionou seis filmes para conhecer mais a carreira do diretor de Asteroid City. A lista se baseia nas pontuações dos sites agregadores de críticas cinematográficas. Confira abaixo!

Wes Anderson: O Grande Hotel Budapeste (2014) é um dos filmes mais marcantes da carreira do diretor — Foto: Reprodução/Fox Searchlight

Três é Demais (1998)

Três é Demais (Rushmore, no original) é um dos primeiros filmes dirigidos por Wes Anderson e está disponível atualmente no Star+. A história narra os passos de Max Fischer, um adolescente bolsista da Academia Rushmore, uma escola de ricos. Enquanto corre o risco de ser expulso por suas notas baixas, o garoto se apaixona por uma das professoras da escola. No entanto, um amigo de meia-idade de Max também está interessado na mulher e o garoto terá de lidar com a situação inusitada.

O longa consolidou o estilo excêntrico de Wes Anderson e foi bem recebido por crítica e público. No IMDb, sua pontuação é de 7,6. Enquanto isso, no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 90% entre especialistas e 91% pela audiência. Três é Demais é protagonizado por Jason Schwartzman (Maria Antonieta) e tem Bill Murray (Feitiço do Tempo), Olivia Williams (O Sexto Sentido) e Brian Cox (Succession) no elenco.

Três é Demais: estrelado por Jason Schwartzman, o filme foi um dos primeiros de Wes Anderson a ganhar uma repercussão significativa — Foto: Reprodução/Buena Vista Pictures

Os Excêntricos Tenenbaums (2001)

A comédia dramática de Wes Anderson traz a história da Família Tenenbaum, formada pelo casal Royal e Etheline Tenenbaum e seus três filhos: Margot, Chas e Richie. Após os pais se separarem, os filhos constroem suas vidas e se tornam bem-sucedidos financeiramente em ramos distintos. No entanto, Royal quer reconstruir os laços perdidos e reúne todos os familiares, desejando também reconquistar Etheline. O filme está disponível no catálogo do Star+.

Gene Hackman (Os Imperdoáveis), Ben Stiller (Entrando Numa Fria), Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado), Luke Wilson (Legalmente Loira) e Anjelica Huston (A Família Addams) formam o elenco de Os Excêntricos Tenenbaums, que tem boas performances nos sites especializados de críticas. Pelo Rotten Tomatoes, o filme tem 81% de aprovação dos críticos e 89% do público. Já no IMDb, a pontuação do longa é de 7,6.

Os Excêntricos Tenenbaums foi um dos últimos filmes da carreira de Gene Hackman, protagonista do filme — Foto: Reprodução/Buena Vista Pictures

O Fantástico Sr. Raposo (2009)

Baseado na obra homônima de Roald Dahl, O Fantástico Sr. Raposo foi a primeira animação dirigida por Wes Anderson em sua carreira. No enredo, o Sr. Raposo e a Sra. Raposa vão morar com o filho em uma árvore de uma colina, perto da casa de três fazendeiros. Apesar de ter prometido para a companheira que deixaria a vida de roubos para trás, o Sr. Raposo tem uma recaída e planeja fazer o maior assalto de todos, enquanto sua família é perseguida pelos fazendeiros.

O longa de stop motion foi elogiado pela imprensa especializada e o público, e tem performances positivas nos sites agregadores: com nota de 7,9 no IMDb, e 85% e 93% de aprovação da audiência e dos críticos no Rotten Tomatoes. Os personagens de O Fantástico Sr. Raposo são originalmente dublados por George Clooney (Argo), Meryl Streep (A Escolha de Sofia), Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen Wilson (Loki) e Willem Dafoe (No Portal da Eternidade). A produção está disponível no HBO Max, Star+ e Amazon Prime Video.

O Fantástico Sr. Raposo surpreendeu os críticos, já que Wes Anderson não havia trabalhado com animações anteriormente — Foto: Reprodução/20th Century Studios

Moonrise Kingdom (2012)

Moonrise Kingdom fortifica a maneira ilustre de Wes Anderson em construir narrativas e personagens. A história se passa em uma ilha aparentemente distante dos acontecimentos do mundo durante os anos 60, e duas crianças, Sam e Suzy, se apaixonam após uma peça teatral e decidem traçar um plano para fugirem juntos. Depois disso, os pais de Suzy e outras autoridades iniciam uma busca para reencontrá-los em meio à chegada de uma violenta tempestade que ameaça a estabilidade do local.

Kara Hayward (O Dilema das Redes) e Jared Gilman (Elsa & Fred) interpretam os dois jovens, enquanto Edward Norton (Clube da Luta), Bill Murray, Bruce Willis (Duro de Matar) e Frances McDormand (Good Omens) completam o elenco. Disponível no Globoplay e Amazon Prime Video, Moonrise Kingdom recebeu avaliações positivas nos sites especializados. No IMDb, sua nota é de 7,8. Pelo Rotten Tomatoes, o longa possui 93% de aprovação entre os críticos e 86% pelo público.

Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, ganhou avaliações positivas e foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original em 2013 — Foto: Reprodução/Focus Features

O Grande Hotel Budapeste (2014)

Um dos filmes mais famosos de Wes Anderson está disponível atualmente no Star+. A trama aborda uma história fictícia narrada por Zero Moustafa, dono de um famoso hotel europeu. Durante os anos 30, quando era apenas um funcionário do local, Zero se tornou um grande amigo do gerente Gustave e ambos passam por inúmeras aventuras. O filme é estrelado por Tony Revolori (Pânico 6) e Ralph Fiennes (O Menu) e os atores Saoirse Ronan (Brooklyn), Adrien Brody (O Pianista), Willem Dafoe e Edward Norton completam o elenco.

Baseado nos textos de Stefan Zweig, O Grande Hotel Budapeste é considerado por muitos o filme mais icônico esteticamente de Wes Anderson, tendo avaliações bastante positivas nos sites agregadores. Com nota 8,1 no IMDb, o título tem avaliação de 92% da crítica e 86% do público no Rotten Tomatoes. O longa arrebatou quatro estatuetas do Oscar 2015, conquistando as categorias de Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora.

O Grande Hotel Budapeste foi muito bem recebido pela crítica e venceu quatro prêmios do Oscar 2015 — Foto: Reprodução/Fox Searchlight

A Crônica Francesa (2021)

A Crônica Francesa é um filme regularmente descrito como "uma carta de amor" de Wes Anderson ao jornalismo literário e à revista The New Yorker. O longa ilustra a coleção de histórias publicadas numa revista literária estadunidense em uma cidade francesa fictícia do século XX. Logo após a morte do editor da redação, a revista será descontinuada, mas alguns jornalistas irão produzir seus últimos artigos. O longa traz uma visão mais política de Wes Anderson, sendo inspirado em histórias reais do The New Yorker.

O elenco de A Crônica Francesa é formado por Benicio del Toro (Traffic), Frances McDormand, Owen Wilson, Tilda Swinton (Conduta de Risco), Timothée Chalamet (Duna), Léa Seydoux (Bastardos Inglórios) e Adrien Brody. Disponível no Star+, o longa não tem um desempenho parecido com outros filmes do diretor, mas as opiniões ainda assim são positivas. No IMDB, a produção obteve nota 7,1. Já no Rotten Tomatoes, sua avaliação é de 76% pelo público e 75% pela imprensa especializada.

A carta de amor aos jornalistas: A Crônica Francesa retrata a paixão de Wes Anderson pela revista estadunidense The New Yorker — Foto: Reprodução/Searchlight Pictures

Bônus: Asteroid City (2023)

O mais novo filme de Wes Anderson é Asteroid City, que chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira (10). Nesta história, ambientada durante a década de 1950 em um deserto fictício dos EUA, uma convenção dos Astrônomos Júnior é organizada para reunir pais e estudantes de todo o país em um torneio acadêmico. Contudo, o evento é interrompido por estranhos acontecimentos que podem mudar completamente o mundo.

O elenco de Asteroid City é repleto de estrelas como Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Tom Hanks (Náufrago), Bryan Cranston (Breaking Bad), Jeffrey Wright (Westworld), Steve Carell (The Office) entre outros. Com nota 6,7 no IMDb, o longa recebeu 75% de aprovação pela crítica no Rotten Tomatoes. O crítico Richard Lawson, do Vanity Fair, classificou Asteroid City como "o melhor filme de Wes Anderson em anos" e afirmou que é "um filme estranhamente comovente".

Asteroid City é o recém-lançado filme de Wes Anderson e traz Scarlett Johansson como a personagem principal do enredo — Foto: Reprodução/Focus Features

