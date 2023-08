WhatsApp avisa quando tira print? Tire dúvidas sobre conversas e status

Usuários do aplicativo WhatsApp, que está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS) precisam ter bastante cuidado com os conteúdos enviados pela plataforma, pois sempre existe a chance de algo ser capturado sem autorização. Na maioria das vezes, essas ações ocorrem sem nenhum aviso do mensageiro. Apesar da política de privacidade rigorosa, registros das mensagens ainda podem ser feitos de diversas maneiras, bem como do Status. A seguir, esclareça dúvidas sobre prints realizados dentro do WhatsApp e como se proteger de capturas sem autorização.