Xbox Series S: 5 acessórios para melhorar a experiência na hora da jogatina

1. Capa Protetora para Controle – a partir de R$ 39,90

Apesar de ter sido elaborado para não arranhar ou até mesmo ficar com marcas de uso, os controles da linha Xbox Series S não tem nenhum tipo de proteção ao seu redor. Portanto, capas protetoras podem ser ideais para conserver o joystick. Esse modelo é revestido com material de silicone antiderrapante, o que deve ser interessante para partidas prolongadas ou até mesmo em dias mais quentes em que a mão começa a suar.

Além disso, ela promete uma alta durabilidade e proteção contra quedas, arranhões e líquidos. De acordo com as especificações, o fabricante pontou que ela possui um encaixe perfeito, o que deve manter ela “presa” no controle. Até o momento, ela não possui avaliações feitas pelos últimos compradores. Na Americanas, ela está disponível em 7 cores diferentes e podendo ser encomenda por R$ 39.

Prós: proteção extra ao joystick

proteção extra ao joystick Contras: construção poderia ser melhor

A capa protetora para controle do Xbox Series S pode ser encontrada em 7 cores diferentes — Foto: Reprodução/Americanas

2. Cooler Xbox Series S – a partir de R$ 232,00

O cooler pode ser ideal para quem procura uma forma prática para resfriar o Xbox Series S. Ele se destaca pelas multifunções e possui dois ventiladores de alta velocidade para acelerar a circulação de ar dentro do console para fins de dissipação de calor.

Sua estação é vertical e é conveniente para transportar e fácil de usar. Além disso, o cabo de alimentação vai conectado à porta USB-C e disponibiliza até três velocidades. Na Americanas, o modelo na cor branca pode ser adquirido por R$ 232. No entanto, ele não possui avaliações ou classificações feitas pelos últimos compradores.

Prós: refrigera o console

refrigera o console Contras: ocupa mais espaço que só o console

O Cooler Xbox Series S possui dois ventiladores de alta velocidade para acelerar a circulação de ar dentro do console — Foto: Reprodução/Americanas

3. Controle Sem Fio Xbox Series Mineral Camo – a partir de R$ 458,56

O controle do Xbox na versão Mineral Camo chama atenção pelo padrão de camuflagem, com as cores azul mineral, roxo vivo, azul água, e roxo escuro. O diferencial do acessório são as superfícies esculpidas e geometria refinada para melhorar o conforto durante as partidas. Além disso, ele acompanha botões direcionais híbridos na central, punho texturizado nos gatilhos, botões e no revestimento traseiro.

A conectividade sem fio é compatível com a linha Xbox Series S, Xbox Series X e PCs com sistema operacional Windows ou macOS. Além disso, o modelo traz um botão para compartilhamento, que captura vídeos e imagens dos games para eternizar os melhores momentos. Os interessados precisam investir a partir de R$ 458. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram o visual e os novos botões adicionais.

Prós: botão para capturar vídeos e fotos dos games

botão para capturar vídeos e fotos dos games Contras: preço elevado

O controle Mineral Camo acompanha botões direcionais híbridos na central, punho texturizado nos gatilhos, botões e no revestimento traseiro — Foto: Reprodução/Americanas

4. Headset Gamer Xbox – a partir de R$ 732

O Headset Gamer Xbox é um modelo desenvolvido pela Microsoft para o console. De acordo com as especificações, a conexão do dispositivo é feita sem fios e o acessório não requer dongle ou estação base para funcionar, trazendo uma instalação livre de fios. O periférico promete um tempo de autonomia da bateria de até 15 horas. Além disso, ele é compatível com as tecnologias sonoras Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X.

A opção também possui controle de volume em linha, com botões giratórios na parte externa dos earpads. Quanto ao microfone, o dispositivo traz cancelamento de ruídos e botão físico para o mute e, além disso, também possui uma tecnologia de desligamento automático. Com ela, quando o usuário não estiver falando, o microfone é mutado por conta própria. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 732 para adquirir o produto.

Prós: headset oficial da Microsoft

headset oficial da Microsoft Contras: preço elevado

Headset Xbox Sem fio é um modelo desenvolvido pela Microsoft — Foto: Divulgação/Microsoft

Os volantes são ideais para quem quer elevar a experiência e a imersão durante os jogos de corrida. O modelo Logitech G920 Driving Force, por exemplo, apresenta rolamentos sólidos de esfera de aço na barra de direção e câmbio, e pedais de aço inoxidável, trazendo uma resistência e durabilidade maior que os modelos convencionais. A marcha, com até seis velocidades do câmbio em H e ré, é feita com aço inoxidável. Na Americanas, ele pode ser encomendado por R$ 1.687.

Ainda de acordo com as especificações, o volante é revestido de couro costurado. Já a engrenagem helicoidal proporciona uma operação suave e silenciosa, enquanto os pedais de chão foram projetadas para dar mais força de precisão durante as partidas, além de um sistema antiderrapante patenteado. Para a instalação, feita através do USB, o acessório pede um espaço de 150 Mb. Avaliado em 5 de 5 estrelas, o G920 Driving Force se destaca pelo conforto e por ser fiel a um simulador de carro real.

Prós: simula um carro real

simula um carro real Contras: preço elevado

Logitech G920 Driving Force é ideal para jogar games de corrida — Foto: Reprodução/Americanas

