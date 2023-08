Young Sheldon: conheça personagens e elenco da série

A série de comédia Young Sheldon está disponível no HBO Max e recentemente chegou à Netflix , devido ao acordo da plataforma com a Warner Bros. Discovery . Lançada em 2017 pelo canal CBS e Warner Channel, a série é um spin-off de The Big Bang Theory e segue a infância e adolescência de Sheldon Cooper, o prepotente físico teórico protagonista do show original. Estrelado por Iain Armitage e Zoe Perry, o projeto ainda conta com Jim Parsons, que é o narrador da série e um dos produtores executivos do projeto.

Com Chuck Lorre e Steven Molaro atuando como showrunners, a sitcom já tem seis temporadas e um total de 127 episódios. A produção é um sucesso de audiência e já tem a sétima temporada confirmada -- ainda sem data de lançamento por conta da greve dos roteiristas e atores. Para conferir quais são os principais personagens de Young Sheldon e seus atores e atrizes, veja a lista a seguir.

Ao longo dos episódios, vemos o conflito gerado entre a inteligência precoce de Sheldon e a limitação intelectual de sua família — Foto: Reprodução/IMDb

📝Quem tem HBO Go vai ter HBO Max? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Iain Armitage como o jovem Sheldon Cooper

Protagonista da sitcom, o personagem é a versão infantil de Sheldon Cooper apresentado em The Big Bang Theory. Desajeitado, sabichão, prepotente e sem habilidades na dinâmica social, o garoto, apesar de ser um prodígio, é incompreendido por todos a sua volta. Mesmo assim, ele é atencioso com aqueles com quem se preocupa, além de ser empático às vezes.

Zoe Perry como Mary Cooper

Conhecida por ser uma mulher fervorosamente cristã e conservadora, Mary Cooper é a mãe de Sheldon. Apesar de ser um pouco exasperada e preservar os valores familiares, ela também é carinhosa, além de uma mãe amorosa e comprometida, que apoia os três filhos em todas as situações, mesmo nas mais complicadas e inusitadas.

Zoe Perry vive a mãe de Sheldon Cooper. A atriz é filha de Laurie Metcalf, que interpretou a personagem em The Big Bang Theory — Foto: Reprodução/IMDb

Lance Barber como George Cooper

Pai de Sheldon, George Cooper é um homem que, na maior parte das vezes, é alegre e descontraído, e que faz o melhor para sustentar sua família. Ele trabalha como treinador de futebol no colégio Medford High e, em diversas cenas da sitcom, se mostra carinhoso com os filhos. No entanto, em The Big Bang Theory, o personagem é descrito por Sheldon como um homem "alcoólatra e violento".

Sheldon é muitas vezes incompreendido por seu pai, George Cooper — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Montana Jordan como Georgie Cooper Jr.

Irmão mais velho de Sheldon, Georgie é um adolescente descolado e popular. Mesmo não sendo muito inteligente, ele é um garoto esforçado e que não mede esforços para desprezar ou ironizar os feitos de seu irmão genial. Além disso, ele também joga no time de futebol do colégio onde o pai trabalha e mostra ter talento para vendas e negociação.

Young Sheldon: Georgie Cooper Jr. é o irmão mais velho de Sheldon — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Raegan Revord como Missy Cooper

Irmã gêmea de Sheldon, Missy é uma garota perspicaz, apesar de não possuir o mesmo nível de intelecto do irmão. Determinada e engenhosa, a personagem possui uma personalidade contagiante, apesar de ser muitas vezes negligenciada pelos pais, que uma hora ou outra estão sempre envolvidos ou preocupados com as travessuras de Georgie e Sheldon.

Missy é a irmã gêmea de Sheldon Cooper na sitcom — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Annie Potts como Connie Tucker

Mais conhecida como Meemaw, Connie é a avó materna de Sheldon. Muito próxima de sua filha e netos, ela é uma mulher forte e de mente aberta que nunca dispensa uma boa dose de uísque. Ela é também uma das poucas pessoas que têm paciência com as peculiaridades de Sheldon, além de apoiá-lo em todas as suas ideias. Por outro lado, Connie não esconde que não gosta de George, marido de Mary.

Young Sheldon: Connie é a mãe de Mary e a avó querida de Sheldon — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Wyatt McClure como Billy Sparks

Não muito inteligente e sem noção, Billy Sparks é filho de um vizinho da família Cooper. Um dos hobbies preferidos do garoto é encher a paciência de Sheldon, com quem está sempre envolvido em alguma travessura. O jovem ainda nutre uma paixão de longa data por Missy, que não dá muita atenção para ele.

Billy Sparks é o vizinho da família Cooper, além de amigo do Sheldon — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Matt Hobby como o Pastor Jeff

Otimista e determinado, Jeff Hodgkins é o pastor da Igreja Batista na qual a família Cooper frequenta. Um de seus principais desafios envolve o atrito com Sheldon e sua linha de raciocínio ateísta, além de diversos outros conflitos gerados pelo protagonista em relação às questões religiosas. Jeff ainda é intrometido, se envolvendo com frequência nos negócios dos outros.

Young Sheldon: Jeff é o pastor local que tenta inserir Sheldon no universo religioso — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Com informações de Collider, IMDb e Movie Web

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora