YouTube Shorts: descubra o que é e veja dúvidas sobre a monetização

O YouTube Shorts é uma ferramenta do YouTube para a criação e divulgação de vídeos curtos com até 60 segundos e imagens na vertical. A funcionalidade concorre diretamente com o Reels do Instagram e as mídias do TikTok . Com os Shorts, é possível capturar imagens, unir diversos clipes, adicionar trilhas sonoras e usar outros recursos de edição para deixar o resultado final mais dinâmico.

Assim como em outras plataformas, o YouTube tem um fundo para a monetização no Shorts. Inicialmente, a empresa distribuiu US$ 100 milhões para diversos criadores de conteúdo entre 2021 e 2022. No entanto, desde fevereiro de 2023 a monetização passou a ser feita através de anúncios exibidos nestes vídeos curtos.

YouTube Shorts: lista traz cinco perguntas e respostas sobre monetização na função de vídeos similar ao TikTok — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Na lista abaixo, o TechTudo reúne algumas dúvidas sobre o YouTube Shorts e como ganhar dinheiro com a plataforma. Veja os tópicos que serão abordados:

O que é o YouTube Shorts? Como fazer e postar Shorts no YouTube Como funciona a monetização do YouTube Shorts? Quem pode ganhar dinheiro com o YouTube Shorts? Como é feito o pagamento do YouTube Shorts? Qual a diferença da monetização do YouTube Shorts com a do TikTok?

1. O que é o YouTube Shorts?

YouTube Shorts concorre diretamente com Reels do Instagram e vídeos do TikTok — Foto: Divulgação/YouTube

O feed do Shorts pode ser acessado no menu do YouTube, localizado no canto esquerdo no PC e na parte inferior da tela no aplicativo para smartphones.

2. Como fazer e postar Shorts no YouTube

Edição do Shorts permite incluir música, texto e mais — Foto: Reprodução/Beatriz Maxima

Para criar um Shorts pelo aplicativo para celular, basta seguir alguns passos simples:

Abra o app do YouTube e toque sobre o ícone de "+" no centro da tela, na parte inferior; Selecione a opção "Criar um Short"; A plataforma abre a tela de gravação, mas é possível selecionar clipes da galeria clicando no quadrado localizado no canto inferior esquerdo da tela; Do lado direito da página de gravação estão localizadas algumas ferramentas como alterar a velocidade, incluir um fundo (entre eles o fundo verde), adicionar filtro, colocar o retoque de beleza na imagem, mudar a iluminação, cortar e mais; Depois de gravar e selecionar os clipes desejados, clique no botão de check (✓) no canto inferior direito da tela; Nesta nova página, é possível adicionar músicas, textos, gravação de voz, filtros e efeitos para acelerar ou diminuir o áudio da gravação; Ao finalizar os ajustes e ter o vídeo pronto, clique em "Seguinte"; Neste ponto, é a hora de incluir um título para o seu vídeo e alterar informações como

"Visibilidade", "Localização", "Seleção de Público" ou mais; Depois de preencher os dados necessários, pressione no botão para "Carregar vídeo", no canto inferior direito da tela.

Segundo a companhia, a função representa uma forma diferente de descobrir conteúdos no YouTube e também permite que criadores alcancem mais pessoas por meio da ferramenta.

3. Como funciona a monetização do YouTube Shorts?

É possível criar vídeos curtos diretamente do celular com o YouTube Shorts — Foto: Divulgação/YouTube

A monetização do YouTube Shorts inicialmente foi realizada através de um fundo criado pela própria companhia, que distribuiu US$ 100 milhões para os criadores de conteúdo. A iniciativa foi feita durante os anos de 2021 e 2022, e os usuários qualificados podiam ganhar de US$ 100 a US$ 10 mil por mês. Os valores foram avaliados a partir de alguns parâmetros, como o número de visualizações que o shorts obteve no mês e o local de origem do público que assistiu ao clipe.

No entanto, desde fevereiro de 2023, a monetização do Shorts acontece a partir dos anúncios exibidos nos vídeos curtos, como já era feito para vídeos longos. Com isso, os criadores ganham uma porcentagem paga pelos anunciantes. Para que o canal seja monetizado existem duas opções: ter somado, no último ano, mil inscritos e quatro mil horas de exibição em vídeos tradicionais (vídeos longos, lives etc). A segunda opção é ter mil inscritos e dez milhões de visualizações de Shorts nos últimos 90 dias.

4. Quem pode ganhar dinheiro com o YouTube Shorts?

YouTube favorece a monetização de canais aptos — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Além de se encaixar nas exigências de números de inscritos e de visualizações, já citadas acima, é necessário que o Shorts seja autoral do criador, sem trechos de filmes, programas de TV ou vídeos de outros criadores. Caso o vídeo contenha música, as receitas do Shorts serão divididas entre o criador de conteúdo e o parceiro musical. Com a mudança, o YouTube visa competir diretamente com o TikTok, que ainda não apresenta o compartilhamento de receitas de anúncios.

Segundo a empresa, também é imprescindível respeitar as diretrizes da comunidade, os Termos de Serviço, as políticas de direitos autorais do YouTube e as políticas do programa Google AdSense.

5. Como é feito o pagamento do YouTube Shorts?

YouTube Shorts possui recursos de gravação e edição de clipes — Foto: Divulgação/YouTube

Sobre os pagamentos, o modelo utilizado será o mesmo dos vídeos longos. Os valores variam conforme o número de visualizações e cliques nos anúncios. A mudança nas regras de monetização veio para substituir o Fundo de Recompensa, iniciativa do YouTube que aconteceu nos anos de 2021 e 2021. A empresa remunerava alguns criadores de Shorts escolhidos pela empresa o que, agora, não acontecerá mais da mesma forma.

Para começar a ganhar parte da receita dos anúncios, os criadores precisam ter monetização ativa e aceitar os termos do Módulo de monetização dos Shorts. O YouTube explica que as visualizações dos anúncios contabilizadas antes do usuário aceitar o Módulo de monetização do Shorts não entram na conta para a participação da receita. A empresa tem uma página completa com todas as regras e percentuais de divisão dos valores.

6. Qual a diferença da monetização do YouTube Shorts com a do TikTok?

A monetização das plataformas ocorre de maneira bastante diferente. O YouTube Shorts é monetizado da mesma forma como já acontecia com vídeos longos da plataforma do Google, através da participação do valor recebido com cliques em anúncios. Assim, a plataforma repassa para o criador do vídeo uma parte da receita recebida, de acordo com as regras mencionadas acima.

Monetização do TikTok é diferente — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

Já o TikTok oferece algumas opção para monetizar e algumas delas são:

Patrocínios por meio da equipe de monetização do TikTok (quando a plataforma entra em contato com os criadores de conteúdo), de marcas ou agências e de gravadoras para fazer as famosas "publis".

Projetar e vender a própria linha de produtos.

Durante transmissões ao vivo, os seguidores podem enviar moedas virtuais ao tiktoker, como se estivessem dando uma gorjeta. Ao final da live, é possível resgatar 50% das moedas e converter a quantia correspondente para dólar. Os outros 50% são divididos entre o TikTok e a Google Play Store ou a App Store.

Através do marketplace, é possível acompanhar algumas métricas de desempenho de vídeos e perfis do TikTok. Por lá, é possível verificar a idade e o gênero dos usuários que assistem aos clipes de um perfil específico, por exemplo. Assim, as marcas podem entrar em contato com o criador de conteúdo para convidá-lo a participar de uma parceria e, dessa forma, o tiktoker pode lucrar com a divulgação de produtos ou serviços.

Com informações de Google e TikTok

