10 amizades verdadeiras que marcaram a história dos jogos

Nos games vemos todo tipo de relacionamento, mas sempre existe uma amizade forte e marcante que cativa os fãs durante a jornada. Duplas como Sonic the Hedgehog e Tails, Mario e Yoshi ou até mesmo relações ainda mais próximas, como Ellie e Riley, de The Last of Us . Estas são apenas algumas das mais famosas e queridas por usuários de todos os cantos, que apareceram em jogos de várias épocas. Conheça ou relembre amizades verdadeiras e impactantes do mundo dos videogames, na lista a seguir.

Ellie e Riley, de The Last of Us, são exemplo de amizades verdadeiras no mundo dos jogos — Foto: Divulgação/Sony

1. Mario e Yoshi (Série Super Mario Bros.)

Yoshi e Mario são parceiros inseparáveis desde Super Mario World, do Super Nintendo, nos anos 90. Muitos podem imaginar que seja uma relação em via de mão única, já que Mario utiliza seu dinossauro para passear pelos locais, sem uma contrapartida. Mas a verdade é que Yoshi é amigo do encanador da Nintendo desde sua infância, como vimos em Yoshi’s Island, igualmente no SNES. Apesar de ter outros amigos, como seu irmão Luigi, o heroico encanador sempre confia sua vida ao animal verde para avançar nas fases.

Mario e Yoshi estão unidos desde Super Mario World — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Sonic e Tails (Série Sonic the Hedgehog)

Tails nasceu como um parceiro de Sonic em Sonic The Hedgehog 2, no Mega Drive, e desde então ele conquistou coração de fãs do mundo todo. A famosa raposa de várias caudas ajuda seu amigo, o ouriço azul, em diversas situações, como salvamentos inesperados – já que ele pode flutuar por um certo período. Os dois sempre confiam muito um com o outro e Tails ficou tão popular que apareceu também no segundo filme para os cinemas da série.

Sonic e Tails dividem protagonismo também nos filmes — Foto: Divulgação/Paramount

3. Noctis e seu grupo (Final Fantasy XV)

Em Final Fantasy XV, vemos a saga do Príncipe Noctis em busca de resgatar seu verdadeiro legado. Ao seu lado estão Gladiolus Amicitia, Ignis Scientia e Prompto Argentum, formando um quarteto quase que inseparável ao longo da jornada. Cada um possui suas próprias características e isso influencia na jogabilidade. Gladiolus, por exemplo, é o mais truculento e forte nos combates corporais. Prompto é mas jovem é ágil, e por aí vai. Eles são leais a Noctis não apenas pela questão da realeza, mas por conta de sua amizade verdadeira com o futuro rei.

Noctis luta ao lado de seus amigos em Final Fantasy 15 — Foto: Divulgação/Square Enix

4. Trico e o Garoto (The Last Guardian)

The Last Guardian investiu pesado na relação indireta entre a grande criatura alada, chamada de Trico, e o garoto sem nome que protagoniza a aventura. Os dois trabalham sempre juntos em busca de sobrevivência e para desvendar os segredos do mundo que os cerca. É uma relação trabalhada de forma primorosa, especialmente porque o jogador controla apenas o garoto, enquanto Trico reage às suas ações e lida com as consequências de cada cenário. É um dos games considerados clássicos do PlayStation 4 (PS4).

Trico e o menino em The Last Guardian, considerado um clássico do PS4 — Foto: Divulgação/Team Ico

5. Master Chief e Cortana (Série Halo)

Em Halo, franquia da Microsoft disponível para consoles e PC, o herói Master Chief é acompanhado pela IA Cortana, que se traduz na figura de uma mulher de cor azul e que serve como guia para os jogadores. Cortana, com o tempo, desenvolve quase que sentimentos completos de amizade e se torna confidente de Chief, ao ponto de saber todos os segredos do guerreiro Spartan. A história dos dois é tão emocionante que também foi transposta para a série de TV de Halo, disponível na Paramount+.

Cortana e Master Chief estão sempre juntos em Halo — Foto: Divulgação/Xbox

6. Ratchet e Clank (Série Ratchet & Clank)

Ratchet & Clank são considerados um dos mascotes do PlayStation, mesmo que formem uma dupla improvável. Ratchet é um Lombax, uma raça alienígena com traços felinos que tem muita inteligência e navega o espaço atrás de aventuras. Já Clank é um diminuto e simpático robô, que acompanha e ajuda seu parceiro nas mais diversas missões. Ao longo dos games da saga, vemos os dois se envolvendo em situações arriscadas e lidando com todo tipo de perigo. Nos jogos, a dupla alterna os controles e o usuário controla indiretamente Clank, apesar de o Ratchet estar sempre em primeiro plano.

Ratchet & Clank são considerados um dos mascotes do PlayStation, mesmo que formem uma dupla improvável — Foto: Divulgação/Sony

7. Ellie e Riley (The Last of Us: Left Behind)

Em The Last of Us: Left Behind, primeira expansão do game da Naughty Dog, conhecemos Riley, uma antiga parceira de Ellie em sua própria jornada de sobrevivência. A dupla formou uma amizade muito próxima, ao ponto de se tornarem confidentes e até desenvolverem uma relação romântica. Na história, vemos as personagens passando por momentos tensos do mundo apocalíptico que as cerca, mas também conhecemos o destino trágico de Riley, que dá sua vida para que Ellie continue seguindo em frente. A história das duas foi retratada na série The Last of Us, disponível no HBO Max.

The Last of Us Left Behind é focado em Ellie e Riley e amizade foi retratada na série disponível no HBO Max — Foto: Divulgação/HBO

8. Atlas e P-Body (Portal 2)

O game Portal 2 nos introduz uma nova dupla de personagens: os robôs Atlas e P-Body, ou Laranja e Azul. Eles são os protagonistas do game e servem também para a campanha cooperativa de dois jogadores da aventura. Atlas é considerado o principal, enquanto P-Body entra como o segundo player. Apesar de serem máquinas, os dois estão sempre unidos e se mostram simpáticos um com o outro, ao ponto de expressar medos e preocupações durante as fases. É uma relação um pouco mais silenciosa, mas que mostra como as duas inteligências artificias funcionam em relação aos sentimentos.

Atlas e P-Body são os robôs amigos de Portal 2 — Foto: Divulgação/Valve

9. Max e Chloe (Life is Strange)

Max e Chloe são amigas de infância do jogo Life is Strange, uma aventura de apontar e clicar que lida com questões psicológicas e também traz elementos de fantasia. As duas estavam separadas há muitos anos, depois que Max se mudou para outro estado, mas logo se reúnem depois de tanto tempo separadas.

O jogo constrói a relação da dupla de forma natural e conta tudo que aconteceu ao longo do crescimento de Max e Chloe, tudo isso acompanhando ainda os fatos que acontecem ao seu redor e, novamente, de acordo com as escolhas que o jogador toma. Dependendo do rumo da trama, as duas também podem desenvolver algo além da amizade.

Life is Strange tem Chloe e Max, amigas que podem desenvolver algo a mais dependendo do rumo da história — Foto: Divulgação/Steam

10. Wander e Agro (Shadow of the Colossus)

Shadow of the Colossus explora a relação de amizade entre Wander, um jovem garoto, e Agro, seu cavalo. O menino usa seu amigo para correr cenários do mapa e alcançar os gigantes conhecidos como colossi, enquanto tenta abatê-los. A relação dos dois é muito verdadeira ao ponto do jovem se preocupar com seu animal em todos os aspectos, inclusive sem tentar cansá-lo muito. Sem falar que Agro está sempre disponível, quando usamos o botão de “chamar” no game. É uma amizade também marcada por uma tragédia, que acontece mais adiante na aventura.

Wander e Agro em Shadow of the Colossus PS4 version — Foto: Divulgação/Sony

