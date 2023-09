10 doramas cheios de romance para assistir na Netflix agora mesmo

A Netflix tem um extenso catálogo de doramas, tendo anunciado mais de 30 títulos para o ano de 2023 . Entre eles, os K-dramas de romance são os que fazem mais sucesso e, em sua maioria, fazem parte dos gêneros de drama e comédia. Pousando no Amor (2019), Romance is a Bonus Book (2019) e Pretendente Surpresa (2022) são alguns exemplos. Pensando nisso, o TechTudo reuniu 10 doramas de romance que valem a pena assistir na Netflix. A lista foi feita levando em consideração a boa repercussão entre o público e a crítica no IMDb e Rotten Tomatoes. Confira abaixo!

Tudo Bem Não Ser Normal é dorama de romance popular na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Pousando no Amor (2019)

Estrelada pelos atores Hyun Bin (Gyoseob) e Son Ye-jin (Something in the Rain), a série Pousando no Amor retrata o romance entre uma mulher sul-coreana que faz um pouso de emergência na Coreia do Norte e um oficial que resolve ajudá-la. Vale citar que, atualmente, os atores são casados.

Além dos protagonistas, Seo Ji-hye (Punch) e Kim Jung-hyun (Cho-in) também fazem parte do elenco. Dirigida por Kim Hui-won e Jung Hyo Lee, a produção obteve nota 8,7 no IMDb e aprovação de 100% da crítica e 98% do público no Rotten Tomatoes.

Pousando no Amor é um dorama estrelado por Hyun Bin (Gyoseob) e Son Ye-jin (Something in the Rain) — Foto: Divulgação / Netflix

Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

Protagonizada pelos atores Kim Soo-hyun (Meu Amor das Estrelas) e Seo Ye-ji (Lembranças Sombrias), a produção Tudo Bem Não Ser Normal aborda a jornada de cura emocional de uma escritora de livros infantis e de um cuidador da ala psiquiátrica. Além do casal de protagonistas, o ator Oh Jung-se (A Ligação) também faz parte do núcleo principal de personagens do dorama. A série, que foi dirigida por Park Shin-woo, obteve nota 8,6 no IMDb.

Tudo Bem Não Ser Normal é exemplo de dorama de 'enemies to lovers' — Foto: Reprodução/Netflix

Romance is a Bonus Book (2019)

A série Romance is a Bonus Book, que é estrelada pelos atores Lee Jong-suk (Enquanto Você Dormia) e Lee Na-young (Quinta-Feira Santa), conta a história de amor entre o editor-chefe de uma editora e uma ex-redatora desesperada por um emprego. O dorama ainda conta com as atrizes Jeong Eu-Gene (Sintonizada em Você) e Kim Sun-young (Three Sisters). Dirigida pela dupla Na-yeong Kim e Jung Hyo-lee, a produção conta com nota 8,0 no IMDb.

Romance is a Bonus Book é protagonizado pelos atores Lee Jong-suk (Enquanto Você Dormia) e Lee Na-young (Quinta-Feira Santa) — Foto: Reprodução/IMDb

Pretendente Surpresa (2022)

Estrelada pelos atores Ahn Hyo-seop (O Abismo Mágico) e Se-jeong Kim (Caçadores de Demônios), a série Pretendente Surpresa conta a história de Ha-ri, uma mulher que vai a um encontro às cegas no lugar da amiga e acaba recebendo uma proposta do pretendente. Além do casal principal, os atores Min-Kyu Kim (Porque esta é a minha primeira vida) e Seol In-ah (Sr. Rainha) também fazem parte do elenco principal. A produção, que é dirigida por Park Seon-ho, obteve nota 8,1 no IMDb e aprovação de 92% da audiência no Rotten Tomatoes.

Pretendente Surpresa (Netflix) é um dorama de comédia romântica da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

A série Hometown Cha-Cha-Cha, que é protagonizada pelos atores Kim Seon-ho (Start-Up)e Shin Min-a (Minha Vênus), conta a história de romance entre um dentista da cidade grande, que abre um consultório em uma cidade litorânea, e uma lojista, que é o seu oposto em vários sentidos. O elenco principal do K-drama é completado pelas atrizes Gina Su (Sweet Home) e Lee Bong-ryun (Okja). Dirigida por Je Won-yu, a produção conta com nota 8,4 no IMDb e aprovação de 97% do público no Rotten Tomatoes.

Hometown Cha-Cha-Cha (Netflix) é um dorama bem avaliado pela crítica — Foto: Reprodução/TVN

Something in the Rain (2018)

Protagonizada pelos atores Son Ye-jin (A Negociação) e Jung Hae-in (D.P Dog Day), a série Something in the Rain acompanha a história de amor de uma mulher que se apaixona pelo irmão mais novo da sua melhor amiga. Além do casal principal, as atrizes Joo Min-Kyung (Behind Your Touch) e Jeong Eu-Gene também fazem parte do elenco. O seriado, que é dirigido por Pan-suk Ahn, obteve nota 8,1 no IMDb e aprovação de 88% do público no Rotten Tomatoes.

Something in the Rain é um exemplo do chamado "noona romance", isto é, um romance onde a mulher é a mais velha na relação — Foto: Reprodução/IMDb

Our Beloved Summer (2021)

A produção Our Beloved Summer, estrelada pelos atores Choi Woo-sik (Parasita) e Kim Da-mi (Itaewon Class), conta a história do reencontro de dois ex-namorados que prometeram nunca mais se encontrar. Na trama, a comédia e o romance se misturam em um roteiro que gira em torno do amadurecimento do casal. Além dos protagonistas, as atrizes Park Jin-joo (Enquanto Você Dormia) e No Jeong-ee (Dear. M) também fazem parte do elenco. Dirigida por Kim Yoon-jin, a série conta com nota 8,2 no IMDb.

Our Beloved Summer (Netflix) é um dos k-dramas de 2021 bem avaliados pela crítica — Foto: Reprodução/IMDb

Vinte e Cinco, Vinte e Um (2022)

Protagonizada pelos atores Nam Joo-hyuk (A Noiva de Habaek) e Kim Ji-yeon (Pipeline - O Grande Roubo), a série Vinte e Cinco, Vinte e Um acompanha a jornada de um esgrimista ambicioso que encontra uma jovem que está reconstruindo sua vida. Além do casal principal, os atores Choi Hyun-wook (D.P Dog Day) e Lee Joo-myung (Hospital Playlist) também fazem parte do elenco. A produção, que é dirigida por Jihyeon Jeong e Seung-ho Kim, obteve nota 8,6 no IMDb e aprovação de 98% do público no Rotten Tomatoes.

Vinte e Cinco Vinte e Um (Netflix) teve uma excelente repercussão da crítica e do público — Foto: Reprodução/IMDb

Porque Esta é a Minha Primeira Vida (2017)

Estrelada pelos atores Lee Min-ki (Tsunami: A Fúria do Oceano) e Jung So-min (Alquimia das Almas), a série Porque esta é a Minha Primeira Vida conta a história Ji-ho, uma assistente de redação de dramas que precisa procurar outro lugar para morar e encontra abrigo dividindo um apartamento com Se Hee. Além do casal de protagonistas, os atores Byeong-eun Park (Mar Sangrento) e Esom (Black Knight) também fazem parte do elenco. A produção, que é dirigida por Sung-woo Nam e Joon-hwa Park, conta com nota 8,1 no IMDb.

Porque esta é a Minha Primeira Vida é um dorama estrelado por Lee Min-ki (Tsunami: A Fúria do Oceano) e Jung So-min (Alquimia das Almas) — Foto: Reprodução/IMDb

Faça Chuva ou Faça Sol (2017)

A série Faça Chuva ou Faça Sol, protagonizada pelos atores Lee Jun-Ho (Sorriso Real) e Jin-ah Won (A Era da Escuridão), aborda a jornada dos sobreviventes de um trágico acidente que matou 48 pessoas, entre eles, seus entes queridos. Além do casal principal, os atores Ki-woo Lee (Gieok) e Kang Han-na (Ascensão e Queda de Um Império) também fazem parte do elenco. Dirigido por Jin-won Kim, o seriado obteve nota 8,2 no IMDb.

Faça Chuva ou Faça Sol é um dorama de romance e drama da Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

