10 filmes de amor com histórias emocionantes que valem a pena assistir

Filmes de amor são queridinhos para a maioria do público, mas vale lembrar que este é um gênero amplo, que vai muito além das comédias já conhecidas. Existem vários longas com histórias poderosas, envolvendo morte e superação, como Ghost: Do Outro Lado da Vida e O Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças. Ambos os títulos trazem atores de peso, como Jim Carey ( O Show de Truman ), Kate Winslet ( Titanic ) e Patrick Swayze (Dirty Dancing - Ritmo Quente).

Pensando nisso, o TechTudo separou 10 filmes sobre amor com enredos emocionantes que valem a pena assistir. Além de obras muito populares na história do cinema, foram escolhidos aqueles com melhores avaliações pela crítica e que marcaram as premiações na época de lançamento. Tem opção para quem não abre mão de um drama, quem prefere focar no romance e para aqueles que gostam de filmes com críticas sociais e reflexões profundas. Confira!

O film Ghost: Do Outro Lado da Vida foi o romance que marcou gerações — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004)

Em um dos dramas mais conhecidos de Jim Carrey, o ator atua ao lado de Kate Winslet. Ambos fazem Joel e Clementine, casal que teve um relacionamento de altos e baixos. Após um término complicado, o rapaz descobre que a ex-namorada fez um procedimento médico para apagar todas as memórias ao seu lado. A princípio, ele quer fazer o mesmo, mas, no meio do processo, se arrepende.

O longa dirigido e escrito por Michel Gondry ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, além de garantir uma indicação de Melhor Atriz para Winslet. Disponível no Amazon Prime Video e no Apple TV+ para aluguel, o filme acumula 8,3 pontos no IMDb, com mais de um milhão de reviews, sendo um dos 100 filmes mais bem avaliados na plataforma. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 92%.

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças é estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet — Foto: Reprodução/Focus Films

Retrato de uma Jovem em Chamas (2019)

Marianne é uma pintora que deve fazer o retrato de Heloise para enviar para o futuro marido da jovem. Porém, a própria não quer se casar e se recusa a posar para artistas. Para driblar a situação, Marianne se aproxima de Heloise, pintando o quadro secretamente. O filme fala sobre o amor que nasce entre as duas, sendo premiado no Queer Palm, prêmio para filmes LGBTQIA+.

Retrato de uma Jovem em Chamas, dirigido por Céline Sciamma, também foi indicado ao BAFTA em 2020. Noémie Merlant (Tár) e Adèle Haenel (A Garota Desconhecida) fazem as protagonistas Marianne e Heloise no filme francês que está disponível no Globoplay. Com 8,1 pontos no IMDb, o título acumula 97% de aprovação da imprensa especializada do Rotten Tomatoes.

Retrato de uma Jovem em Chamas se tornou referência em filmes LGBTQIA+ — Foto: Reprodução/Pyramide Films

Se a Rua Beale Falasse (2018)

Grávida, Tish luta para inocentar o seu marido, Fonny, de uma acusação criminal, feita de maneira injusta em um contexto racista. A futura mãe deve trazê-lo de volta para casa antes do nascimento do filho. KiKi Layne (Não se Preocupe, Querida) e Stephan James (Race) fazem o casal principal, enquanto Regina King (Os Donos da Rua) e Teyonah Parris (Clonaram Tyrone!) completam o elenco como Sharon e Ernestine.

Dirigido por Barry Jenkins (Moonlight), Se a Rua Beale Falasse ganhou Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, pela participação de Regina King, e está com 7,1 pontos no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 95%. O filme, inspirado no livro homônimo de James Baldwin, está disponível para aluguel no Apple TV+ para aluguel.

Se a Rua Beale Falasse conta a história de amor, perpassada por racismo e injustiças — Foto: Reprodução/Annapurna Pictures

Orgulho e Preconceito (2005)

O clássico da literatura de Jane Austen se tornou também um clássico do cinema. A adaptação estrelada por Keira Knightley (Piratas do Caribe) e Matthew Macfadyen (Succession) conta a história de Elizabeth Bennet, uma menina de origem simples. Sua família acredita que ela e suas irmãs poderão subir na vida se encontrarem maridos bem-sucedidos. Os planos mudam, entretanto, quando ela conhece o poderoso e arrogante Sr. Darcy.

Orgulho e Preconceito, atualmente disponível no catálogo do Globoplay e Lionsgate+, tem direção de Joe Wright e foi indicado a quatro Oscars, incluindo o de Melhor Atriz. O título é avaliado com 7,8 pontos no IMDb e tem 87% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. Rosamund Pike (Garota Exemplar) e Simon Woods (Penelope) também fazem parte do elenco como Jane e Charles.

Orgulho e Preconceito é um filme de romance famoso inspirado no livro homônimo de Jane Austen — Foto: Reprodução/Universal Pictures

Antes do Amanhecer (1995)

O primeiro filme da trilogia do Antes conta a história de Jesse e Céline, dois jovens que se conhecem em um trem para Viena e decidem abandonar os planos, com o propósito de passarem a noite juntos. Porém, eles não trocam contatos, nem informações pessoais e se prendem apenas à promessa de se encontrarem no mesmo lugar, no ano seguinte. Os protagonistas são interpretados por Ethan Hawke (Sociedade dos Poetas Mortos) e Julie Delpy (2 Dias em Paris).

O longa está disponível no HBO Max e tem 8,1 pontos no IMDb, entrando no Top 200 de filmes mais bem avaliados da plataforma. No Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é unânime, com 100%, enquanto o público oferece uma avaliação de 93%. Com direção de Richard Linklater, Antes do Amanhecer se tornou um grande clássico do gênero de romance.

Antes do Amanhecer fez sucesso e se tornou trilogia, contando a história do casal — Foto: Reprodução/IMDb

Ghost - Do Outro Lado da Vida (1990)

Patrick Swayze e Demi Moore (Proposta Indecente) são Sam e Molly, um casal que é separado pela morte, após o jovem ser assassinado. Com ajuda da médium Oda Mae, interpretada por Whoopi Goldberg (Mudança de Hábito), os dois conseguem se reencontrar. O filme originou uma das cenas mais icônicas do cinema, quando o casal esculpe um vaso de cerâmica juntos.

Ghost, dirigido por Jerry Zucker, ganhou dois prêmios no Oscar: Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. A música Unchained Melody, interpretada pelos Righteous Brothers, também marcou o longa, que está disponível no Paramount+ e Telecine (via Globoplay). No IMDb, o título acumula 7,1 pontos e tem 80% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Cena romântica de Ghost: Do Outro Lado da Vida é lembrada até hoje — Foto: Reprodução/Paramount Pictures

Cinema Paradiso (1988)

Escrito e dirigido por Giuseppe Tornatore, o clássico franco-italiano narra a história de amor de Salvatore, interpretado em sua versão adulta por Jacques Perrin (A Voz do Coração), com o cinema. Atualmente, o protagonista é um cineasta bem-sucedido, mas que começou a se apaixonar pela sétima arte ainda criança, no Cinema Paradiso, em sua cidade natal.

Em 1990, o longa venceu o Globo de Ouro e o Oscar, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Enquanto acumula 8,5 no IMDb, 90% dos críticos e 96% da audiência no Rotten Tomatoes aprovam o título, que está disponível no catálogo do Oldflix.

A obra italiana Cinema Paradiso levou Oscar de Melhor Filme estrangeiro em 1990 — Foto: Reprodução/Les Films Ariane

Casablanca (1942)

O filme mais antigo da lista é Casablanca. A trama fala sobre um homem exilado que, durante a Segunda Guerra, auxilia fugitivos a saírem da Europa por uma rota na cidade de Casablanca, em Marrocos. Em uma de suas missões, Rick acaba reencontrando Ilsa, um antigo e importante amor. Além de 8,5 pontos no IMDb, a avaliação é alta no Rotten Tomatoes: 95% do público e 99% da crítica. Uma frase emblemática do protagonista — “Nós sempre teremos Paris” — é citada até hoje.

Presente no catálogo do HBO Max, o título ganhou três prêmios no Oscar — Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado. Dirigido por Michael Curtiz, a história é baseada na peça Everybody Comes to Rick. Humphrey Bogart (Sabrina), Ingrid Bergman (À Meia-Luz) e Paul Henreid (A Cicatriz) são alguns dos atores principais, no papel de Rick Blaine, Ilsa e Victor.

Casablanca se passa na Segunda Guerra Mundial e fez sucesso nos anos 40 — Foto: Reprodução/Warner Bros. Pictures

La La Land: Cantando Estações (2016)

Um pianista de jazz, Sebastian, e uma aspirante a atriz, Mia, se apaixonam na cidade de Los Angeles, enquanto tentam marcar seus nomes no mundo da arte. O casal é interpretado por Ryan Gosling (Barbie) e Emma Stone (Cruella) em musical dirigido e escrito por Damien Chazelle (Babilônia). O filme acumula grandes avaliações, com nota 8,0 no IMDb e 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Disponível em diversos streamings, como Star+, Amazon Prime Video e Globoplay, La La Land concorreu a mais de 14 categorias no Oscar em 2017, levando prêmios como Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Canção Original e Melhor Fotografia. O longa também foi premiado no BAFTA, Globo de Ouro e Grammy.

Ryan Gosling e Emma Stone estrelam o premiado musical La La Land — Foto: Reprodução/Paris Filmes

Harry & Sally - Feitos um para o Outro (1989)

Harry e Sally, dos atores Billy Crystal (A Vida é Agora) e Meg Ryan (Cidade dos Anjos), são estudantes de Chicago que, após a formatura, se mudam para Nova York. Muitos anos se passam e a dupla, que cultivou uma grande amizade, se vê esporadicamente na cidade metropolitana. Porém, aos poucos, eles se assustam ao reparar que, na verdade, estão apaixonados um pelo outro.

O filme, dirigido por Rob Reiner e escrito por Nora Ephron, também está disponível em mais de um streaming: Amazon Prime Video, Globoplay e Claro TV+. Carrie Fisher (Star Wars) e Bruno Kirby (A Fronteira) são creditados no longa, que conta com 7,7 pontos no IMDb e 91% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. O romance foi indicado ao Oscar, BAFTA e Globo de Ouro, com destaque para o roteiro.

Em Harry & Sally - Feitos um para o Outro, protagonistas se apaixonam depois de anos de amizade — Foto: Reprodução/IMDb

