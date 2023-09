10 jogos que vão fazer você querer viajar e viver novas aventuras

Explorar o mundo e conhecer novos lugares é ótimo na vida real, mas alguns games conseguem proporcionar isso com maestria. Franquias como Assassin's Creed , Tomb Raider e Uncharted colocam seus jogadores para viajar e vivenciar paisagens inacreditáveis, seja em florestas na América do Sul ou até nas ilhas do Caribe. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista com 10 jogos que, além contarem histórias cativantes, transportam os usuários para cenários variados sem sair do conforto da sua casa.

Ghost of Tsushima foi lançado em 2020 e tem paisagens japonesas muito realistas — Foto: Divulgação/Sony

Uncharted 4: A Thief's End é o último título da franquia de sucesso da Naughty Dog, lançado exclusivamente para o PlayStation 4 (PS4). O jogo acontece três anos após o seu antecessor e apresenta mais uma aventura de Nathan Drake, um ex-caçador de recompensar que volta à ativa após reencontrar seu irmão Sam. Com isso, a dupla precisa passar por cenários urbanos na Itália e em desertos de Madagascar para encontrar o tesouro perdido do capitão Henry Avery. Além da ação, os jogadores irão explorar ruínas, descobrir tesouros e enfrentar inimigos.

Uncharted 4: A Thief's End acompanha a aventura dos irmãos Drake e Sam por paisagens inacreditáveis — Foto: Reprodução/Steam

Assassin's Creed Odyssey é um game de RPG que oferece aos jogadores uma imersão na Grécia Antiga durante o período da Guerra do Peloponeso, misturando elementos da história real e fictícia. Os usuários exploram um vasto mundo aberto com paisagens marcantes e cidades históricas, enquanto interagem com figuras famosas da época, como o próprio Sócrates.

É possível escolher entre dois protagonistas diferentes: Alexios ou Kassandra, dois irmãos descendentes de Leonidas, um grande general espartano. A decisão entre um ou outro não muda a gameplay e muito menos a exploração deste belo mundo, mas altera completamente o desenrolar da história. Assassin's Creed Odyssey foi desenvolvido pela Ubisoft e está disponível para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Assassin's Creed Odyssey se passa na histórica Grécia Antiga com participação de figuras mitológicas — Foto: Divulgação/Xbox

Far Cry 4 é um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) desenvolvido pela Ubisoft que se passa em Kyrat, um país fictício nas alturas do Himalaia. Lá, o jogador assume o papel de Ajay Ghale, que busca cumprir o último desejo de sua mãe: ter suas cinzas espalhadas na sua terra natal. Porém, ele entra no no meio de uma guerra civil que busca derrubar o ditador Pagan Min, sendo obrigado a entrar no confronto. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 3 (PS3), Xbox One, Xbox 360 e PC.

Far Cry 4 traz uma emocionante aventura nas montanhas do Himalaia — Foto: Divulgação/Ubisoft

GTA 5 é um game da Rockstar Games que coloca os jogadores para explorar e cometer crimes na cidade fictícia de Los Santos, uma recriação de Los Angeles. Os players podem alternar entre os três protagonistas do game - Michael, Trevor e Franklin - e explorar livremente o ambiente, além de realizar missões principais e secundárias.

O jogo também conta com um modo multijogador online disponível, no qual os players podem criar personagens e chamar seus amigos para se aventurar nas ruas de Los Santos. GTA 5 foi lançado originalmente para PS3, Xbox 360 e PC, mas já ganhou diversas versões para os consoles da atualidade.

Várias missões do GTA 5 envolvem conhecer bem a cidade de Los Santos — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Journey é um jogo de aventura independente desenvolvido pela ThatGameCompany e está disponível para PS4, PS3 e PC. Com uma estética minimalista e uma trilha sonora que acrescenta imersão a este mundo, os usuários exploram o deserto e suas ruínas em busca da luz iminente no topo da montanha. Além disso, o game conta com um modo multijogador que permite a possibilidade de jogar com um completo desconhecido e se comunicar sem o uso da voz, o que proporciona uma experiência única localizada em um extenso e belo mar de areia.

Journey te proporciona uma aventura imersiva e surpreendente no deseto — Foto: Reprodução/Steam

Subnautica é um jogo de aventura e exploração submarina desenvolvido pela Unknown Worlds Entertainment. Logo no início da aventura, os usuários sofrem um acidente espacial e ficam presos em um planeta oceânico alienígena, sendo necessário coletar recursos, construir equipamentos e bases submarinas, além de tomar cuidado com as criaturas hostis. À medida que exploram o planeta, os players descobrem mais sobre sua história e a presença de uma antiga civilização misteriosa. O jogo está disponível para PS4, Xbox One e PC (via Steam).

Subnautica é um game que se passa num planeta alienigena aquático, com criaturas estranhas e um enredo cativante — Foto: Reprodução/Steam

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales conta a história de Miles, que é conhecido pela cidade como o "outro Homem-Aranha". Após Peter Parker sair de férias, o jovem aprendiz precisa proteger Nova York sozinho e usar suas teias para patrulhar a cidade. Durante esse período, o protagonista lida com uma facção munida de equipamentos tecnológicos e descobre que um grande herói necessita sacrificar certas coisas pelo bem maior.

Diferentemente do primeiro jogo da franquia da Insomniac Games, o jogo acontece durante durante o inverno, o que faz com que a neve esteja presente em Nova York. Vale destacar a movimentação de Miles na cidade, já que ele usa seus poderes para balançar suas teias pelos prédios de Manhattan.

Spider-Man: Miles Morales tem muita ação pelos céus da cidade — Foto: Divulgação/Sony

Ghost of Tsushima é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Sucker Punch ambientado na época feudal japonesa. Os jogadores assumem o papel do personagem Jin Sakai, um nobre criado e treinado nos costumes samurais durante a invasão mongol. Seu objetivo é reconquistar Tsushima e salvar seu povo, mas para isso ele terá que romper com suas tradições e se tornar um novo tipo de guerreiro.

Apesar de focar no combate, o game apresenta paisagens do Japão e de sua tradicional arquitetura. Além disso, os jogadores podem capturar e editar imagens do seu gosto no Modo Foto. Ghost of Tsushima está disponível para PS5 e PS4.

Em Ghost of Tsushima, o samurai Jin Sakai fica dividido entre sua honra ou fazer tudo ao seu alcance para salvar seu povo — Foto: Divulgação/Sucker Punch

Assassin’s Creed 4: Black Flag é ambientado nos arquipélagos caribenhos durante a era de ouro dos Piratas, sendo possível explorar mais de 75 locais únicos da região. O jogador controla o capitão Edward Kenway, um homem treinado pelos Assassinos que usa suas habilidades para saquear navios naufragados e buscar tesouros. O game desenvolvido pela Ubisoft inclui um modo multijogador onde você pode criar suas próprias regras, habilidades e bônus. Black Flag está disponível para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC.

Assassins Creed Black Flag explora muito a beleza das ilhas do Caribe — Foto: Divulgação/Ubisoft

Shadow of the Tomb Raider narra a história da icônica personagem Lara Croft. A exploradora embarca em uma aventura no Peru em busca de um artefato maia, que sem querer desencadeia uma ameaça de fim do mundo. Enquanto tenta resolver o problema que ela mesma causou, Lara enfrenta uma organização paramilitar chamada Trindade, precisando resolver quebra-cabeças desafiadores e descobrir tumbas intrigantes de uma sociedade antiga. O jogo desenvolvido pela Crystal Dynamics está disponível para PS4, Xbox One e PC.

Shadow of the Tomb Raider concluirá a jornada de Lara Croft para se tornar a conhecida lenda dos games — Foto: Reprodução/PlayStation

