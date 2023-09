Street Fighter, Super Mario Bros., Mortal Kombat e Final Fantasy são algumas das franquias que se destacaram por conta de duelos entre ótimos personagens, seja pela boa trama ou por culpa dos jogadores. Confira, a seguir, 10 rivalidades icônicas dos games.

Veja 10 rivalidades icônicas dos games que já renderam brigas entre amigos

1. Scorpion vs Sub-Zero (Mortal Kombat)

Quando Mortal Kombat surgiu em 1992, Scorpion e Sub-Zero roubaram todos os holofotes do excelente elenco do game. O protagonista era Liu Kang e o vilão final Shang Tsung, mas nenhum dos dois adquiriu uma popularidade tão grande quanto os ninjas. Ambos são vistos como dois dos nomes mais conhecidos dos videogames, muito por conta de seus golpes criativos, visuais e até slogans memoráveis.

Além da gameplay, a dupla ganhou ainda mais o coração dos fãs por conta da história complexa de vingança entre si. Basicamente, os ninjas contaram, desde o começo, com a receita perfeita para serem amados pelos jogadores. Não é para menos que a NetherRealm Studios usa com frequência Scorpion e Sub-Zero no marketing de Mortal Kombat.

2. Ken vs Ryu (Street Fighter)

Ryu e Ken contam com uma rivalidade saudável entre amigos praticantes de artes marciais. A dupla chegou ao Street Fighter no primeiro jogo da franquia, em 1987, e seguiram nos títulos seguintes como dois dos personagens mais populares entre os usuários, principalmente pela gameplay simples e acessível para aqueles que aparecem para jogar a série pela primeira vez.

Ambos os lutadores treinaram juntos com o mesmo mestre, mas suas diferenças vão além da cor do quimono e da nacionalidade, sendo um japonês e outro norte-americano. Enquanto Ryu é um lutador calmo e de muita disciplina, Ken é mais impulsivo e agressivo. Há um contraste intrigante entre os dois, o que também se reflete na gameplay.

3. Red vs Blue (Pokémon)

Red era o personagem principal dos primeiros jogos da franquia Pokémon, desenvolvida pela Game Freak em parceria com a Nintendo. Logo no começo da jogatina, os games apresentavam o rival do protagonista, Blue. Este detalhe de o herói sempre ter um rival, sem ser necessariamente um vilão maligno, virou quase que obrigação nos jogos lançados posteriormente, mas nenhum conseguiu repetir a excelente rivalidade que havia entre a dupla. Além disso, os personagens eram inspirados em Ash Ketchum e Gary Carvalho (Gary Oak na dublagem em inglês), conhecidos pelo anime de Pokémon.

Durante o jogo, seja em Pokémon Red ou Pokémon Blue, Blue sempre aparece como um treinador superior a Red. Ao mesmo tempo, apesar de eles terem um estilo semelhante como treinadores, Blue é muito mais rude e arrogante, provocando o jogador a todo o momento. Por essas e outras razões, a batalha final entre os dois na liga Pokémon é um dos momentos mais memoráveis da franquia, em especial pela vontade do usuário em derrotar de uma vez por todas aquele que o ofendeu sem parar desde o início da jornada.

4. Link vs Ganondorf (The Legend of Zelda)

Link já encarou uma infinidade de rivais em The Legend of Zelda, mas nenhum se compara com Ganondorf. É verdade que em determinados jogos o vilão não era o principal, porém certamente ele era o inimigo final que corria atrás da Triforce e que o protagonista tanto lutava para derrotá-lo. Esse embate surgiu em 1986, com o lançamento do primeiro game da franquia.

Link e Ganondorf, ou Ganon, são um dos melhores exemplos da clássica batalha entre o bem e o mal. Também vale destacar que o passado do vilão, mais explorado com o passar das gerações de consoles, que fez os jogadores não o verem apenas como um personagem do mal, mas ainda como um nome complexo e com razões para ser quem ele é. Não é para menos que a Nintendo faz questão de lembrar de Ganondorf em jogos como Super Smash Bros. Ultimate.

5. Barcelona vs Real Madrid (EA Sports FC/FIFA)

Barcelona e Real Madrid formam uma das rivalidades mais memoráveis do futebol, seja no mundo real ou dos games. Jogadores de FIFA sempre debateram qual dos dois times era o melhor e mediam forças em partidas online ou local, algo que certamente continuará no EA Sports FC - a nova franquia da Electronic Arts. O El Clássico é discutivelmente o maior clássico de futebol do mundo, e levá-lo para a tela dos videogames sempre renderá debates e disputas épicas entre os amigos.

6. Cloud vs Sephiroth (Final Fantasy VII)

Cloud Strife é o protagonista de Final Fantasy VII que precisa enfrentar a organização criminosa Shinra, liderada por Sephiroth. Ambos são ex-amigos e soldiers, uma espécie de lutadores de elite, o que resulta em uma rivalidade acirrada e uma trama memorável. Não à toa, quando Final Fantasy VII chegou ao PlayStation em 1997, muitas pessoas passaram a ver os RPGs e as narrativas dos games de forma diferente.

A rivalidade entre os dois conta com um enredo profundo. De início, a dupla formava uma boa parceria, mas tudo acabou após um incidente que aparece no jogo em forma de flashback, no qual Sephiroth mosta quem ele era de fato. Esse duelo entre os dois é tão famoso que é reescrito em outras franquias, como Kingdom Hearts e até Super Smash Bros.

7. Dante vs Vergil (Devil May Cry)

Dante e Vergil são irmãos gêmeos em Devil May Cry, uma das franquias mais populares Capcom. Ambos lutam entre si por conta de suas diferentes motivações: enquanto Dante é um híbrido entre humano e demônio que visa proteger as pessoas, Vergil opta por focar mais em seu lado demoníaco e na busca por mais poder.

Além disso, Dante é mais impulsivo e prefere lutar com uma variedade grande de armas. Já Vergil é muito mais sério do que seu irmão gêmeo e opta, principalmente, apenas por uma espada para lutar. Para finalizar, as batalhas que os jogadores precisam encarar contra Vergil estão entre as mais desafiadoras da franquia, o que complementa ainda mais na rivalidade entre eles.

8. Mario vs Bowser

Mario e Bowser se enfrentam desde o primeiro jogo da franquia Super Mario Bros., lançado em 1985. A luta contra Bowser no jogo era muito simples, de fato, mas foi o primeiro passo para um confronto que continua ganhando diversos capítulos.

Entre os jogos de plataforma, Mario e Bowser se enfrentaram no 2D e 3D, evoluindo seus gráficos com o passar dos anos. Além disso, os rivais já marcaram presença em Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, Mario Striker, Super Smash. Bros e até na adaptação cinematográfica do herói. A dupla certamente forma um dos embates mais famosos dos games.

9. Sonic vs Shadow

Sonic surgiu em 1991 como o mascote do Mega Drive e da Sega, enquanto Shadow apareceu apenas em 2001, no game Sonic Adventure 2 (2001). Apesar disso, o rival do ouriço azul conseguiu superar grandes nomes como Doctor Eggman, Metal Sonic e até Knuckles, sendo visto hoje como o oponente direto do herói.

Shadow tem um carisma único pelo motivo de ser o completo oposto de Sonic. Mesmo assim, ambos contam com visuais semelhantes e, claro, uma velocidade incrível. Podemos comparar a dupla com Goku e Vegeta de Dragon Ball Z, por exemplo, já que são eternos rivais com uma química praticamente perfeita.

10. Mario vs Sonic

Mario e Sonic até podem ter seus respectivos rivais, mas seu embate superou até a barreira dos consoles. Nos anos 90, durante a quarta geração de consoles, era inegável que a maior disputa dos games ficava entre Mega Drive (Sega) e Super Nintendo, por isso as empresas faziam o possível para provar que tinham o melhor console de 16-bit. Ao mesmo tempo, os fãs fanáticos faziam o possível para ajudar nessa briga, que, sem surpresas, respingou nos mascotes.

A rivalidade entre a dupla nasceu mesmo sem os dois nunca terem se encontrado realmente nos games. Apenas anos mais tarde, em um momento em que Nintendo e Sega já tinham uma relação de mais companheirismo, em que os dois personagens se encontraram em jogos como Super Smash Bros. e na série Mario & Sonic nas Olimpíadas.

