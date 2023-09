25 anos de Metal Gear Solid: veja 10 curiosidades sobre o game de PlayStation

Metal Gear Solid está completando 25 anos neste domingo (3). O clássico de stealth da Konami foi lançado no dia 3 de setembro de 1998 para PlayStation , chegando primeiro no Japão. Tendo como principal responsável pelo seu sucesso o lendário game designer Hideo Kojima, Metal Gear Solid surpreendeu com sua excelente gameplay, personagens profundos e ideias geniais, como inteligentes quebras da quarta parede. Em comemoração aos 25 anos do game, o TechTudo reuniu 10 curiosidades que você provavelmente não conhecia. Confira a seguir!

Metal Gear Solid 1998 — Foto: Divulgação/Konami

10 curiosidades de Metal Gear Solid que você precisa saber

1. É terceiro jogo da franquia, mas o oitavo na cronologia

A ordem cronológica da franquia Metal Gear não é muito simples de se entender. Antes de Metal Gear Solid (1998), a Konami lançou Metal Gear (1987) e Metal Gear 2: Solid Snake (1990). Até chegada do clássico do PlayStation, estava tudo certo, considerando que os três jogos já são sequenciais, e a história, a princípio, começava em Metal Gear Solid de 1987. Entretanto, a Konami optou por abordar eventos passados no universo da saga em jogos lançados posteriormente, o que fez a confusão iniciar.

Os jogos que ocorrem antes da primeira trilogia, na ordem correta, são: Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid Portable Ops, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Assim, Metal Gear Solid de 1998 é o oitavo jogo na ordem cronológica da franquia da Konami.

Metal Gear Solid de 1998 é a sequência direta de Metal Gear 2: Solid Snake de 1990 — Foto: Divulgação/Konami

2. Aparência de Snake foi inspirada em três atores famosos

Muitos personagens dos videogames contam com inspirações para as suas criações, e Solid Snake não é diferente. Um dos principais nomes utilizados para dar vida ao protagonista veio do filme Fuga de Nova Iorque (1981), dirigido por John Carpenter. Ele é Snake Plissken, personagem interpretado pelo ator Kurt Russell. Características como a voz áspera e o próprio nome "Snake", tornam quase óbvia a inspiração para Solid Snake, embora o protagonista de Metal Gear também conte com outras duas influências mais obscuras.

De acordo com o próprio Hideo Kojima, o corpo de Solid Snake teve como base o ator Jean Claude Van-Damme, de clássicos como O Grande Dragão Branco (1988) e Kickboxer - O Desafio do Dragão (1989). Já o rosto também contou com traços de Christopher Walken, famoso por suas atuações em longas-metragens como O Franco Atirador (1978) e A Hora da Zona Morta (1983).

Solid Snake é uma mistura de três astros do cinema — Foto: Divulgação/Konami

3. Créditos das vozes do jogo são pseudônimos

A atuação dos dubladores em Metal Gear Solid é uma das características mais elogiadas do game. Hoje em dia, já sabemos os nomes dos artistas que entregaram suas vozes para dar vida a épicos personagens, como David Hayter (Solid Snake), Doug Stone (Psycho Mantis) e Christopher Randolph (Otacon). Entretanto, com exceção de David Hayter, todos os outros atores foram creditados com pseudônimos, em vez de seus verdadeiros nomes.

Não se sabe ao certo as razões que levaram os nomes da maioria dos atores a ficarem ocultos nos créditos. Acredita-se que isso ocorreu devido ao jogo não ter o apoio da Screen Actor’s Guild, uma espécie de sindicato dos atores nos Estados Unidos. A situação foi resolvida no lançamento do remake para Game Cube, chamado Metal Gear Solid: The Twin Snakes (2004), que pôde dar devidamente os créditos para os dubladores.

Nomes da maioria dos dubladores ficaram ocultos nos créditos de Metal Gear Solid — Foto: Divulgação/Konami

4. Existem referências a filmes famosos

Metal Gear Solid se inspira muito em filmes de ação dos anos 70 e 80. Contudo, o filme favorito de Hideo Kojima é a obra de ficção científica e aventura 2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968). Assim, em Metal Gear Solid, ele fez questão de colocar uma referência ao seu tão amado longa-metragem.

Dependendo de uma certa decisão do jogador, o final do jogo contará com Snake se juntando a Otacon. No diálogo, Snake afirma que seu nome verdadeiro é David, ou "Dave", enquanto Otacon diz que seu nome é Hal. Basicamente, David Bowman e HAL 9000 são personagens do filme favorito de Kojima. Snake também brinca sobre ir ao planeja Júpiter, outra referência do longa-metragem.

O filme favorito de Kojima, 2001 - Uma Odisseia no Espaço, ganhou referências em Metal Gear Solid — Foto: Divulgação/Warner Bros.

Houveram outras referências um pouco mais específicas durante o jogo. De acordo com Kojima, o momento em que Meryl é alvejada por tiros de sniper faz alusão a uma cena do filme Nascido para Matar (1987). Acredita-se também que uma fala de Revolver Ocelot sobre "cavalgar" em cima de uma bomba nuclear possa ser uma referência a Dr. Fantástico (1964), onde há um personagem (Major Kong) que pega uma "carona" em uma bomba nuclear e brinca como se fosse um cowboy.

5. Há duas formas de se derrotar Psycho Mantis

A genialidade Hideo Kojima foi capaz de entregar o espetacular Psycho Mantis, um dos vilões mais icônicos de Metal Gear Solid e da história dos videogames. Trata-se de um personagem tão criativo que encontrou maneiras de ler a mente do jogador, ou seu Memory Card, e até desafiar você a colocar o controle no chão para provar que ele é capaz de movimentá-lo com seus poderes. A principal forma de derrotá-lo é ainda mais criativa, trocando o controle de Player 1 para Player 2 para impedi-lo de ler sua mente.

Essa é a forma mais conhecida para derrotar Psycho Mantis, mas há uma alternativa para aqueles que não conseguiram descobrir o mistério ou, por qualquer razão, não podem trocar os controles. Se você for derrotado na luta diversas vezes, Campbell avisará para Snake que é necessário destruir as estátuas na sala para interromper os poderes psíquicos de Mantis e, assim, poder lutar contra ele normalmente.

Psycho Mantis é um dos mais populares vilões da franquia da Konami — Foto: Reprodução/Shirrako YouTube

6. Quase foi lançado para o console 3DO

O 3DO, ou 3DO Interactive Multiplayer, foi um console de 32-bit lançado em 1993 e conhecido, em especial, pelo envolvimento da empresa Panasonic no projeto. O console até mostrou potencial quando chegou ao mercado, mas bastou o lançamento de Sega Saturn, PlayStation e Nintendo 64 para ele cair no esquecimento.

Ainda assim, 3DO contou com uma biblioteca interessante, contendo jogos como Need For Speed, Gex e uma das melhores versões de Super Street Fighter II Turbo. Entre esses nomes, quase esteve presente Metal Gear Solid.

Metal Gear Solid quase fez parte da biblioteca do 3DO — Foto: Divulgação/Konami

A ideia inicial da Konami era lançar sua obra prima no 3DO com o nome de Metal Gear 3. Provavelmente, o motivo era o console ser a melhor opção na época, antes dos lançamentos da Sony, Nintendo e SEGA. Por sinal, há um jogo de Hideo Kojima no 3DO, chamado Policenauts (1994). É difícil prever o que teria acontecido se o 3DO recebesse um jogo como Metal Gear Solid, mas é bem provável que, assim como Policenauts, o título ganhase um port para PlayStation no futuro.

7. Meryl não é uma personagem original de Metal Gear

Meryl Silverburgh é uma personagem bastante querida pelos fãs de Metal Gear, especialmente pelo seu envolvimento com Solid Snake na história do game. Era um interessante contraste entre a atitude mais humana de Meryl e as decisões mais duras de Snake. Sua popularidade se confirmou quando retornou, muito mais experiente, em Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Mas você sabia que Meryl, na verdade, não é uma personagem original de Metal Gear?

A primeira aparição de Meryl foi no já citado Policenauts, um jogo de aventura em visual novel lançado originalmente em 1994 para NEC PC-9821 e 3DO. Hideo Kojima afirmou que gostou tanto do design dela no jogo, que optou por reintroduzi-la em Metal Gear Solid, inclusive com a mesma dubladora. Por sinal, a nova versão de Meryl não contou apenas com aparência idêntica, mas também personalidade e até parte de sua história original.

Meryl apareceu primeiro em Policenauts, antes de ganhar uma versão muito semelhante em Metal Gear Solid — Foto: Reprodução/Metal Gear Fandom

8. Kojima usou Lego para construir cenários

Na época em que Metal Gear Solid foi desenvolvido, o mundo 3D dos jogos estava tomando uma forma diferente, e as desenvolvedoras precisavam se adaptar à nova realidade e aos novos motores gráficos da geração. Buscando um pouco mais de facilidade no projeto de Metal Gear Solid, Hideo Kojima e sua equipe encontraram uma solução bastante curiosa: usar peças de Lego para construir e visualizar os cenários que eles imaginavam para o jogo.

Em imagens de bastidores, Kojima mostrou como eles fizeram os cenários usando Lego, antes de começar a criá-los no motor gráfico. Essa ideia também foi utilizada no desenvolvimento de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, sequência lançada em 2001.

As populares peças de Lego foram muito importantes para conceder a Kojima e sua equipe uma perspectiva melhor sobre o projeto de Metal Gear Solid — Foto: Reprodução/Rotten Tamatoes

9. O jogo irá te zoar se você estiver em uma TV do tipo mono

Um easter egg passou despercebido pela maioria dos jogadores de Metal Gear Solid. Ele aparece na batalha contra Liquid Snake, que ataca Solid Snake com um helicóptero Hind D.. A dica de Campbell para encarar esse duelo é ouvir o som do helicóptero para descobrir seu posicionamento e, assim, ser capaz de derrubá-lo. No entanto, se você estiver usando uma TV do tipo mono, com apenas um canal de som, e chamar Campbell duas vezes, haverá uma inesperada quebra da quarta parede.

No rádio, o diálogo zoará o jogador afirmando que não há nada que se possa fazer quando se está jogando em uma TV do tipo mono. Há ainda uma fala curiosa que afirma que há mais valor em ser uma boa pessoa do que ter uma TV do tipo stereo. Você pode ver essa quebra da quarta parede mudando as opções no próprio menu do jogo, colocando o áudio mono, em vez de stereo. Vale lembrar, no entanto, que você precisa chamar por Campbell em duas oportunidades durante a batalha.

10. É um dos games mais importantes de todos os tempos

Metal Gear Solid foi um sucesso de vendas no PlayStation e chegou a superar nomes de peso da época, como Crash Bandicoot e Resident Evil. O jogo também se tornou a principal referência para jogos do gênero de espionagem que foram lançados posteriormente.

Outra conquista do game de Hideo Kojima foi o uso de um motor gráfico próprio para a criação das cutscenes. A execução foi tão boa, que inspirou outras desenvolvedoras a fazer o mesmo. Esses e outros pontos, como enredo e criatividade, tornam Metal Gear Solid um dos games mais importantes de todos os tempos.

Compilação vai trazer antigos Metal Gear Solid de volta, como Metal Gear Solid de 1998, Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear nas verão NES/FC e Snake's Revenge — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com informações de Uproxx, Screetrant e Downtimebros

