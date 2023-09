25 anos de Spyro the Dragon: veja 10 curiosidades sobre a franquia

Spyro the Dragon, franquia originalmente da Insomniac Games , está completando 25 anos neste sábado (9). A primeira aventura do dragão roxo, de 1998, foi uma das grandes referências para o gênero de plataforma 3D no final dos anos 90 e adquiriu um enorme sucesso entre os usuários de PlayStation . Não é para menos que logo foram lançadas duas sequências, Spyro 2: Ripto's Rage! (1999) e Spyro: Year of the Dragon (2000), além do remake de toda a trilogia, a Spyro Reignited Trilogy (2018), que reforçou ainda mais a popularidade da marca.

Embora Spyro não tenha recebido tanta atenção fora de sua trilogia original, em especial após a Insomiac optar por deixar de lado sua franquia, que hoje pertence à Activision Blizzard, seus jogos ainda tem muita relevância e deixaram um grande legado para os videogames. Por isso, para celebrar os 25 anos de Spyro, o TechTudo reuniu uma lista com 10 curiosidades sobre a série que você provavelmente não sabia. Confira a seguir.

Nos 25 anos de Spyro, veja 10 curiosidades sobre a franquia do dragão roxo — Foto: Divulgação/Activision

1. Um dos primeiros "Greatest Hits" do PlayStation

O selo "Greatest Hits" é utilizado pela Sony desde 1997 para os consoles PlayStation. Se um jogo conta com essa marca na capa, significa que se trata de uma reimpressão realizada após o título atingir números expressivos de venda, estando entre os mais vendidos do console. Geralmente, essas versões contavam com um preço inferior aos do lançamento original, mas tinham cores e outros detalhes diferentes na capa, como se fosse uma versão especial.

Spyro the Dragon foi lançado em setembro de 1998 e foi um dos primeiros jogos do console da Sony a ser considerado um Greatest Hits. Estima-se que o game vendeu mais de 5 milhões de cópias na época. O sucesso também se repetiu nos outros dois games seguintes, tanto que, toda a trilogia já havia vendido cerca de 20 milhões de unidades até 2007.

Spyro the Dragon foi um dos primeiros "Greatest Hits" do PlayStation, marca também alcançada pelas duas sequências — Foto: Divulgação/Activision

2. Mãos de Spyro impediram o lançamento de novos jogos

Mesmo após o estrondoso sucesso da trilogia de Spyro para PlayStation, a Insomniac Games optou por deixar de lado a franquia. Entretanto, chama a atenção uma das principais razões que levou a empresa a tomar a decisão: as mãos de Spyro. O protagonista conta com uma limitação nesses membros, que não são capazes de se agarrar em nada, o que também limitou a criatividade da desenvolvedora.

A desistência da Insomniac de Spyro foi motivada, em especial, pela desenvolvedora acreditar que a marca não poderia ir mais longe após a finalização da trilogia. O dragão roxo recebeu outros jogos, mas sem que a empresa estivesse envolvida nos projetos. Boa parte dos games foram lançados para Game Boy Advance, PlayStation 2 (PS2) e Game Cube, todos buscando se reaproveitar da mesma fórmula. Porém, nenhum deles foi capaz de repetir o mesmo sucesso da trilogia original.

Mãos de Spyro estão entre as razões para a Insomniac deixar de lado seu dragão roxo após a trilogia do PlayStation — Foto: Divulgação/Activision

3. Bob Esponja e Frodo Bolseiro já dublaram o Spyro

O dublador original de Spyro the Dragon foi o norte-americano Carlos Alazraqui. O experiente dublador também é conhecido por seus trabalhos em obras como Os Padrinhos Mágicos (Sheldon Dinkleberg) e Mucha Lucha (Rikochet). Já nos dois jogos seguintes, Alazraqui foi substituído por Tom Kenny, mundialmente conhecido por ser a voz do personagem Bob Esponja em inglês. Kenny ainda retornou para dublar Spyro na Spyro Reignited Trilogy, reforçando ainda mais a ideia de ele ser a voz definitiva para o dragão.

Entretanto, na trilogia Legend of Spyro, lançada entre 2006 e 2008, o dublador de Spyro foi Elijah Wood. O ator ganhou enorme notoriedade por atuar como Frodo Bolseiro em O Senhor dos Anéis e em O Hobbit. A trilogia, lançada durante a sexta geração de consoles e já sem o envolvimento da Insomniac, não teve tanta atenção quanto a trilogia original, mas a presença de uma grande celebridade como Elijah Wood no elenco tornou sua passagem mais marcante para os fãs da franquia.

Elijah Wood (foto) e Tom Kenny, Frodo Bolseiro e Bob Esponja respectivamente, já emprestaram suas vozes para dar vida ao Spyro — Foto: Divulgação/Kevin Winter/Getty Images

4. NASA esteve envolvida no desenvolvimento

No final dos anos 90, as desenvolvedoras estavam explorando ao máximo as possibilidades do ambiente 3D nos jogos de videogames. Por ainda ser uma tecnologia o tanto recente, algumas empresas tiveram um pouco de dificuldades e procuraram por soluções com o objetivo de entregar a melhor experiência para os jogadores. A Insomniac Games foi um pouco além na caça por soluções e pediu ajuda para um engenheiro da NASA.

O curioso reforço da Insomniac tinha o objetivo de auxiliar a empresa a programar os controles de voo de Spyro, tanto em relação aos movimentos como em relação à câmera. A desenvolvedora via que a mecânica estava problemática, principalmente quando a câmera aparecia atrás de Spyro, mas o engenheiro da NASA apareceu para salvar o dia.

Engenheiro da NASA ajudou a Insomniac com a mecânica de voo de Spyro — Foto: Reprodução/YouTube

5. Spyro, o dragão roxo, ou Pete, o dragão verde?

O design e o nome de Spyro se mostraram muito acertados pela Insomniac, assim como a personalidade carismática do protagonista. Contudo, assim como muitos personagens de qualquer tipo de obra, essa não foi a versão final do simpático dragão, tanto em relação ao design como o seu nome. Antes de ser Spyro, o dragão roxo, o protagonista inicialmente esteve cotado para ser Pete, o dragão verde. Essa ideia foi descartada por conta dos riscos que a empresa poderia correr com a Disney e seu filme "Pete's Dragon", conhecido no Brasil como "Meu Amigo, o Dragão".

Embora o nome do dragão na obra fosse Elliot, haveria comparações devido ao título com o nome de seu amigo, Pete, além da cor verde da criatura. Levando em consideração os cenários e toda a vegetação presente, a cor também poderia ser um problema a ponto de atrapalhar a experiência dos jogadores.

Spyro quase foi um dragão verde chamado Pete — Foto: Divulgação/Toys for Bob/Activision

6. A luta da Insomniac contra a pirataria no PlayStation

Depois de se estressar com a pirataria após o lançamento de Spyro the Dragon (1998), a Insomniac Games tentou uma nova abordagem para proteger Spyro 2: Ripto's Rage! (1999), mas bastaram poucas semanas para o jogo ser pirateado também no PlayStation, um console que ficou conhecido pela facilidade de se desbloquear e realizar cópias simples de seus games.

Com mais experiência, a Insomniac deu poucas chances aos "piratas" em Spyro: Year of the Dragon (2000), já que o jogo continha duas camadas de proteção. Se a primeira fosse quebrada, o game ativava outra camada muito mais sutil e difícil de se compreender. Quando isso acontecia, a experiência se tornava, no mínimo, esquisita, com mudanças automáticas de idioma e remoção de itens pelo caminho. A pior parte, no entanto, era o game deixar o jogador chegar ao último chefe para, sem misericórdia, enviá-lo para a primeira fase e apagar todo o seu progresso do memory card.

Diálogo avisando o jogador que ele está usando uma cópia ilegal de Spyro: Year of the Dragon — Foto: Reprodução/Proto YouTube

7. Protótipos de Ratchet & Clank aparecem em Spyro

Depois de deixar de lado a franquia Spyro, a Insomniac Games colocou seus esforços em outra franquia que também conquistaria muitos fãs: Ratchet & Clank. A popularidade dessa saga não é nenhuma novidade, haja vista que seu nono jogo, Ratchet & Clank: Rift Apart, foi lançado recentemente em 2021 como um dos primeiros grandes títulos para PlayStation 5 (PS5). Também é difícil não fazer uma comparação entre as franquias e não notar que Ratchet & Clank utiliza uma receita semelhante, porém aprimorada, àquela vista na primeira trilogia de Spyro.

Antes de Ratchet & Clank chegar ao mercado, Spyro já apresentava alguns personagens menos relevantes que, provavelmente, serviram como base para o futuro projeto da Insomniac Games. Mais especificamente em Spyro 2: Ripto’s Rage. Há um local no segundo jogo da franquia em que é possível ver um monstro grande e laranja próximo de um pequeno robô. Embora Ratchet seja uma criatura pequena, longe de ser um monstro grande e assustador, acredita-se que ali surgiu a ideia de Ratchet & Clank.

Um provável protótipo de Ratchet & Clank pode ser visto em Spyro 2: Ripto’s Rage — Foto: Reprodução/Steam

8. Há inspirações de obras como Star Wars e Indiana Jones

Spyro the Dragon e suas duas sequências buscaram criar uma riqueza nos cenários para não tornar a experiência repetitiva, mas vale destacar que a Insomniac Games não procurou apenas cenários e temas interessantes para chegar ao produto final. Inspirações em obras famosas também foram o caminho para Spyro se tornar tão amado.

Para começar, o level design em geral de Spyro se inspira em locais da saga Indiana Jones, porém há cenários mais específicos que homenageiam obras famosas. Por exemplo, a Cliff Town de Spyro the Dragon (1998) é baseado na franquia Star Wars, enquanto Beast Makers conta com referências ao filme Apocalypse Now, de 1979.

Star Wars é uma das obras que conta com referências em Spyro — Foto: Divulgação/BioWare

9. Spyro e Crash Bandicoot já se encontraram pelo caminho

Spyro tinha capacidade para ser considerado um mascote não-oficial do console PlayStation, mas ele não estava sozinho nesta empreitada por conta de um concorrente à altura: Crash Bandicoot, personagem da Naughty Dog. Apesar de Spyro e Crash serem concorrentes do gênero de aventura e plataforma em 3D no mesmo console, Insomniac Games e Naughty Dog tinham uma reconhecida relação de amizade. Tanto que era comum ambas as franquias contarem com versões de demonstração de jogos da saga "rival" em seus próprios games.

Toda essa bonita sinergia entre Spyro e Crash só poderia render em jogos misturando os dois universos. Isso acontece em dois games: Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage e Spyro Orange: The Cortex Conspiracy, ambos para Game Boy Advance. Os títulos abordam uma história semelhante, mas com perspectivas diferentes, seja do Spyro ou do Crash.

Crash e Spyro podem ser considerados como amigos no mundo dos games, mesmo em universos diferentes — Foto: Reprodução/PCGamer

10. Baterista da banda The Police compôs a trilha sonora

Entre os pontos mais elogiados da trilogia Spyro, está sua trilha sonora de encaixe perfeito para a imersão em uma aventura de fantasia com dragões. O compositor foi Stewart Copeland, um dos maiores bateristas de todos os tempos e conhecido, em especial, pelo seu trabalho com a banda The Police.

Por sinal, as músicas de Spyro ficaram tão boas que Copeland utilizou uma delas no seu álbum de compilação, o The Stewart Copeland Anthology, de 2007. A música em questão é o tema da área chamada de Jacques em Spyro The Dragon (1998), mas a obra aparece no álbum com o nome de "Rain".

Stewart Copeland ficou conhecido no mundo dos videogames pelo seu excelente trabalho na trilogia Spyro — Foto: Divulgação/Manuel Nauta/Nurphoto/Shutterstock

Com informações de Screenrant e Press Start

